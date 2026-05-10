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Não é o Chelsea nem o Newcastle! Surpreendente destino alternativo na Premier League para José Mourinho é cogitado, enquanto times em busca de títulos acompanham a situação do “Special One”
O Aston Villa está de olho em Mourinho
De acordo com fontes do Football Insider, o Aston Villa surgiu como um destino surpresa para o técnico português. Embora Emery tenha tido um desempenho admirável no Villa Park, a ambiciosa diretoria do clube estaria acompanhando de perto a disponibilidade de Mourinho.
O ex-técnico do Chelsea e do Manchester United continua sendo um dos treinadores mais condecorados da história do futebol, e a perspectiva de ele conduzir os Villans a uma nova era de conquistas está ganhando força significativa nos círculos internos.
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As exigências rigorosas do “Special One”
Apesar do interesse vindo da região de Midlands, qualquer possível pretendente deve estar preparado para atender aos padrões intransigentes de Mourinho. Como se vê atualmente nas especulações sobre seu retorno ao Real Madrid, o técnico de 63 anos supostamente exige autoridade total sobre os assuntos da equipe principal.
As condições inegociáveis do técnico do Benfica incluem controle total sobre a hierarquia tradicional do clube e grande influência na estratégia de transferências. Para um clube como o Villa, que tem operado com um modelo específico de diretoria esportiva, acomodar tal poder poderia exigir uma enorme mudança interna.
O retorno à Premier League está próximo
Embora os rumores de um retorno ao Chelsea ou ao Newcastle persistam há meses, a ligação com o Villa representa uma nova reviravolta na saga.
Mourinho nunca escondeu seu carinho pelo futebol inglês, e a chance de desafiar os tradicionais “Seis Grandes” com um clube histórico como o Aston Villa poderia ser o projeto perfeito para consolidar seu legado.
Os proprietários do Villa demonstraram que estão dispostos a investir, e o histórico de Mourinho em conquistar títulos se alinha perfeitamente à visão de longo prazo deles.
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E agora?
A disputa por Mourinho está esquentando, com o Real Madrid também sendo fortemente cotado após relatos de tensão no vestiário do Bernabéu sob o comando de Álvaro Arbeloa. No entanto, o apelo da Premier League continua sendo um forte atrativo.
Seja ele optando por um retorno à Espanha ou por uma transferência surpreendente para a Premier League, uma coisa é certa: Mourinho só assinará nos seus próprios termos.
À medida que a temporada europeia chega ao fim, todos os olhos estarão voltados para o técnico do Benfica para ver onde ele decidirá se estabelecer para a temporada 2026-27.