De acordo com fontes do Football Insider, o Aston Villa surgiu como um destino surpresa para o técnico português. Embora Emery tenha tido um desempenho admirável no Villa Park, a ambiciosa diretoria do clube estaria acompanhando de perto a disponibilidade de Mourinho.

O ex-técnico do Chelsea e do Manchester United continua sendo um dos treinadores mais condecorados da história do futebol, e a perspectiva de ele conduzir os Villans a uma nova era de conquistas está ganhando força significativa nos círculos internos.