O time de Hansi Flick sofreu sua primeira derrota na temporada 2026-27 em uma difícil viagem à capital francesa. Os atuais campeões europeus conquistaram uma vitória suada por 4 a 2 sobre o Barcelona, encerrando de forma abrupta a invencibilidade da equipe catalã no início da temporada.

Apesar do placar decepcionante, Raphinha voltou ao time titular. Após um breve período de volta aos treinos completos, o tempo em campo do brasileiro foi rigorosamente controlado pela comissão técnica.

A partida europeia também trouxe novas preocupações com lesões para o Barcelona. O meio-campista Dani Olmo precisou deixar o campo, e sua disponibilidade para os próximos compromissos nacionais é incerta.



