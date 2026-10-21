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“Não é nada demais!”: Raphinha manda recado em tom de desafio ao Real Madrid e, como capitão do Barcelona, se recusa a deixar que a derrota para o PSG na Champions League atrapalhe a preparação para o El Clásico
Primeira derrota da temporada
O time de Hansi Flick sofreu sua primeira derrota na temporada 2026-27 em uma difícil viagem à capital francesa. Os atuais campeões europeus conquistaram uma vitória suada por 4 a 2 sobre o Barcelona, encerrando de forma abrupta a invencibilidade da equipe catalã no início da temporada.
Apesar do placar decepcionante, Raphinha voltou ao time titular. Após um breve período de volta aos treinos completos, o tempo em campo do brasileiro foi rigorosamente controlado pela comissão técnica.
A partida europeia também trouxe novas preocupações com lesões para o Barcelona. O meio-campista Dani Olmo precisou deixar o campo, e sua disponibilidade para os próximos compromissos nacionais é incerta.
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Raphinha defende atuação do Barcelona
Raphinha fez questão de destacar o tamanho do desafio diante da equipe de Luis Enrique. O ponta avaliou que seu time conseguiu competir de igual para igual com um adversário de alto nível em um ambiente hostil.
“Sabíamos que isso poderia acontecer. Estamos enfrentando os bicampeões europeus, e jogar diante da torcida deles é muito difícil”, disse Raphinha aos jornalistas após a partida. “Queríamos sair com uma vitória ou um ponto, tanto faz, mas não é nada demais. Essas coisas acontecem quando têm de acontecer e, no fim, perdemos apenas três pontos.”
Ele também elogiou o duelo tático e afirmou que a atuação deu muitos motivos para otimismo. “É uma equipe muito bem treinada. Apesar do resultado de hoje, competimos bem. Os dois times gostam de jogar com a bola, e tivemos a posse. Foi um bom teste e mostra que podemos competir. O resultado não importa, mas jogamos bem.”
Gestão da minutagem e foco no clássico
O retorno bem-sucedido do brasileiro aos gramados é uma ótima notícia para o setor ofensivo de Flick, já que o atacante saiu ileso do confronto continental. “Afinal, treinei por menos de uma semana, e esse era o plano: jogar menos minutos”, observou. “Terminei a partida me sentindo bem e forte, e estou tentando melhorar ainda mais minha condição física.”
A saída precoce de Olmo gera preocupação com as opções do elenco para o meio-campo, e Raphinha admitiu: “Não sei o que aconteceu com Dani. Agora vamos conversar com o treinador e o médico para descobrir o que houve.”
Apesar do duplo revés da derrota e da lesão, o capitão segue confiante para o clássico de domingo. “Vamos ver o que o treinador tem a dizer sobre como podemos melhorar e chegar bem para o El Clásico”, afirmou. Questionado se a derrota poderia atrapalhar a sequência da equipe, respondeu apenas: “Não pode afetar em nada.”
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Mudando o foco para Madri
O Barcelona terá pouco tempo para se recuperar antes de receber o arquirrival Real Madrid no domingo. Flick e sua comissão técnica usarão os próximos dias para analisar a derrota em Paris, corrigir falhas táticas e avaliar com urgência as condições físicas de Olmo. Conquistar os três pontos no El Clásico será fundamental para o Barcelona retomar de imediato o embalo do início da temporada.
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