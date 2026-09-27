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Moataz Elgammal
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'Não é meu problema': Roberto Mancini se distancia das acusações financeiras e das alegações sobre contratos do Manchester City

R. Mancini
Manchester City
Premier League

Roberto Mancini se distanciou de forma categórica das recentes violações das regras financeiras envolvendo o Manchester City. O técnico italiano comentou as acusações sobre um controverso contrato duplo durante sua passagem pelo Etihad, insistindo que a questão não diz respeito a ele, ao mesmo tempo em que sustenta que o campeão da Premier League é, na verdade, inocente.

  • Mancini nega envolvimento em contrato

    Ao falar com a imprensa antes da partida de segunda-feira pela Liga das Nações contra a Turquia, Mancini comentou as notícias de que o Manchester City foi considerado culpado de 114 acusações financeiras.

    O atual técnico da Itália rejeitou com firmeza as alegações de que esteve envolvido em um acordo secreto de compensação. As acusações incluem alegações de um segundo contrato com o Al-Jazira, de Abu Dhabi, que, segundo relatos, lhe pagou uma taxa de consultoria de € 2,03 milhões por apenas quatro dias de trabalho por ano. No entanto, Mancini foi rápido em rejeitar totalmente essas acusações.

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    Ex-treinador defende o clube

    As 115 acusações apresentadas inicialmente abrangem discrepâncias financeiras ao longo de um período de nove anos, que inclui a passagem de quatro anos de Mancini como técnico. Investigações da Der Spiegel já haviam afirmado que Mancini recebia um salário padrão de € 1,75 milhão, além de mais € 2,03 milhões por meio do acordo secundário.

    Apesar dessas alegações graves, Mancini defendeu seus ex-empregadores enquanto se distanciava de qualquer irregularidade. "Não acho que o Manchester City tenha sido considerado culpado, muito pelo contrário. Não é um problema que me diz respeito, e não é nada novo. O Manchester City não é culpado, e sobre o contrato duplo isso não é problema meu, deles, se for de alguém."

  • Presidente do clube divulga comunicado desafiador

    Enquanto Mancini busca se distanciar, o Manchester City continua a lutar contra as acusações mais amplas. Nesta tarde, o presidente do clube, Khaldoon Al Mubarak, divulgou um forte comunicado no site oficial da equipe, mantendo a posição de inocência absoluta em meio ao escrutínio jurídico em andamento.

    Ao abordar a situação diretamente, Al Mubarak disse: "Embora algumas pessoas tenham sido rápidas em chegar às suas próprias conclusões, e haja muito barulho ao nosso redor, nada mudou. Já enfrentamos desafios juntos antes e prevalecemos. Ainda há muitos que querem minar o impulso do nosso clube. Não vamos lhes dar essa oportunidade."

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    O que vem a seguir?

    Espera-se que o Manchester City recorra oficialmente de quaisquer conclusões futuras, enquanto aguarda possíveis sanções, que podem variar de multas pesadas a severas deduções de pontos. O clube reiterou sua confiança no processo independente. Enquanto isso, o foco imediato de Mancini se volta inteiramente para o crucial compromisso internacional de segunda-feira.

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