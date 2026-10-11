Em participação no Sunday Edition, da talkSPORT, O'Leary manifestou preocupação com Saka e sua recente queda de rendimento. O ponta assinou um novo contrato lucrativo em fevereiro, que, segundo relatos, lhe rende £ 300 mil por semana, o que o tornou o jogador mais bem pago do Arsenal.

No entanto, O'Leary considera que ele não tem apresentado o desempenho esperado de alguém que recebe esse salário. Depois da vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Leeds no sábado, o ex-defensor apontou que o jogador da seleção inglesa esteve longe de sua melhor forma e pediu que mudasse sua maneira de atuar em campo.