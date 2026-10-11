Getty Images Sport
Traduzido por
“Não é mais o jogador que era”: lenda do Arsenal, David O'Leary questiona contrato vultoso de Bukayo Saka
O'Leary critica a fase recente
Em participação no Sunday Edition, da talkSPORT, O'Leary manifestou preocupação com Saka e sua recente queda de rendimento. O ponta assinou um novo contrato lucrativo em fevereiro, que, segundo relatos, lhe rende £ 300 mil por semana, o que o tornou o jogador mais bem pago do Arsenal.
No entanto, O'Leary considera que ele não tem apresentado o desempenho esperado de alguém que recebe esse salário. Depois da vitória do Arsenal por 2 a 1 sobre o Leeds no sábado, o ex-defensor apontou que o jogador da seleção inglesa esteve longe de sua melhor forma e pediu que mudasse sua maneira de atuar em campo.
- Getty Images Sport
Caindo com facilidade demais
O'Leary não poupou palavras ao comentar como Saka mudou seu estilo de jogo, destacando especialmente sua tendência a cair sob pressão. “Sinceramente, não acho que ele esteja [em sua melhor forma]”, afirmou.
“Gosto muito dele. Mas, tendo acompanhado seu crescimento e sua chegada ao time antes de todo mundo saber o quanto ele era bom, acho que agora ele cai demais. Acho que ele procura o contato para cair. O jogador que eu via antes era muito mais positivo: não deixava o lateral derrubá-lo, nem qualquer outro adversário.”
Exigindo mais pelo contrato
Aos 68 anos, ele também questionou se o atacante corresponde atualmente ao status de um dos jogadores mais bem pagos do país. E acrescentou: “Sem dúvida, ele não é mais o jogador que era. Ainda é um jogador de alto nível, mas será que é o mesmo jogador que recebeu esse novo contrato fantástico no Arsenal, que o tornou um dos mais bem pagos do país? Acho que, no momento, não. Não sei o que aconteceu. Mas, quando olho para o time, para como está evoluindo, para quem está jogando bem e para como Declan Rice foi excelente ontem, acho que Saka precisa voltar a elevar seu nível.”
- Getty
Qual é o próximo passo para Saka e o Arsenal?
Saka precisará reencontrar rapidamente sua melhor forma enquanto o Arsenal se prepara para o próximo confronto com o Lille pela Champions League. O técnico Mikel Arteta pode considerar poupá-lo e recorrer a outras opções, como Noni Madueke, na ponta direita. Para que o clube continue sendo uma força em todas as competições, o ponta terá de resistir aos desafios físicos.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.