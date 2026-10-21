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Não é mais apenas uma brincadeira: as lesões de Dembélé provocam polêmica após sua contusão diante do Barcelona

PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
Liga dos Campeões
O. Dembele
Luis Enrique
França
Espanha

Ausência prevista de 3 partidas!

A saída lesionado de Ousmane Dembélé durante o confronto entre Paris Saint-Germain e Barcelona, que terminou com vitória da equipe francesa por 4 a 2, levantou dúvidas sobre a forma de administrar as participações do craque francês, depois que ele deixou o gramado aos 19 minutos, apesar de ter recebido períodos de descanso frequentes desde o início da temporada.

A lesão veio para estragar mais uma noite parisiense, na qual a equipe consolidou seu início na Liga dos Campeões da Europa com uma segunda vitória pelo mesmo placar, após o triunfo sobre o Manchester City, mas perdeu três de seus jogadores titulares por lesão: Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Marquinhos.


  • diagnóstico inicial

    Após a partida, o técnico Luis Enrique evitou dar detalhes sobre a situação dos lesionados, afirmando na coletiva de imprensa: "Não sou médico. Temos que esperar até amanhã para saber o que revelarão os exames aos quais eles serão submetidos. A lesão desses três jogadores importantes é a pior notícia. Isso é o futebol no mais alto nível".

    Segundo o que divulgou o site Foot Mercato, citando o jornal "L'Équipe", Dembélé sofre de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, com a possibilidade de desfalque em duas ou três partidas, à espera da confirmação dos resultados dos exames médicos marcados para quarta-feira.

    Caso esse período se confirme, o jogador poderá desfalcar o confronto diante do Lyon, além dos jogos contra o Le Havre e o Villarreal, o que aumenta a importância de se conhecer a natureza de sua lesão e o grau de impacto dela em seu programa durante o próximo período.

    Leia também: alertando os craques do Paris sobre uma armadilha perigosa, Enrique: este é o pior aspecto de enfrentar o Barcelona

  • A viagem aos Estados Unidos levanta questionamentos: já não é mais apenas uma piada!

    A lesão de Dembélé não foi a única causa da polêmica, pois trouxe de volta à tona suas declarações irônicas sobre as folgas que recebeu por decisão de seu técnico desde o início da temporada. 

    O jogador havia brincado com os jornalistas na semana passada, após a vitória sobre o Manchester City, dizendo: "Houve a data Fifa, e depois disso tirei uma folga. E talvez eu peça outra folga, se for possível".

    E acrescentou, rindo, que se diverte bastante jogando às terças e quartas-feiras, especialmente quando volta da folga, antes de brincar sobre a possibilidade de isso continuar até março, afirmando que a decisão cabe ao técnico.

    Enrique respondeu com o mesmo bom humor, dizendo: "Ousmane é o chefe. Ele brinca o tempo todo, e eu adoro sua paixão pelo futebol. Claro que foi uma brincadeira. Estou sempre aberto a conceder períodos de descanso aos jogadores, pois essa é minha responsabilidade, mas isso significa ir aos treinos no centro do clube".

    No entanto, essas declarações ganharam um significado diferente após a lesão do jogador diante do Barcelona, tendo em vista que ele recebeu períodos de descanso em duas ocasiões desde o início da temporada: após o confronto com o Rennes no dia 23 de agosto, e depois do retorno da data Fifa.

    O jornal "L'Équipe" aumentou os questionamentos ao revelar que Dembélé aproveitou sua última folga em uma viagem de ida e volta aos Estados Unidos da América, enquanto o jogador, segundo o jornal, considera que precisa participar de partidas consecutivas para recuperar sua sensação e seu ritmo.

  • Números europeus não escondem o problema

    E embora Dembélé tenha apresentado números expressivos na Liga dos Campeões da Europa, com três gols marcados e três assistências em três partidas, seu rendimento geral não pareceu ter a mesma força refletida por essas estatísticas, segundo a avaliação do relatório francês.

    E enquanto o Paris Saint-Germain se mostrava cuidadoso em administrar o esforço do jogador e conceder-lhe períodos de descanso, a lesão veio levantar uma questão sobre a capacidade do astro francês de manter sua prontidão e seguir participando com regularidade. Afinal, após aparecer diante de Manchester City, Strasbourg e Barcelona, Dembélé não conseguiu completar a terceira partida consecutiva, deixando o gramado lesionado, em um desdobramento que pode obrigar a comissão técnica a reavaliar sua situação na próxima fase.

    Leia também: uma aposta que ameaça o prestígio do Barcelona: Flick paga o preço dos cálculos do Clássico no Parc des Princes

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