A lesão de Dembélé não foi a única causa da polêmica, pois trouxe de volta à tona suas declarações irônicas sobre as folgas que recebeu por decisão de seu técnico desde o início da temporada.

O jogador havia brincado com os jornalistas na semana passada, após a vitória sobre o Manchester City, dizendo: "Houve a data Fifa, e depois disso tirei uma folga. E talvez eu peça outra folga, se for possível".

E acrescentou, rindo, que se diverte bastante jogando às terças e quartas-feiras, especialmente quando volta da folga, antes de brincar sobre a possibilidade de isso continuar até março, afirmando que a decisão cabe ao técnico.

Enrique respondeu com o mesmo bom humor, dizendo: "Ousmane é o chefe. Ele brinca o tempo todo, e eu adoro sua paixão pelo futebol. Claro que foi uma brincadeira. Estou sempre aberto a conceder períodos de descanso aos jogadores, pois essa é minha responsabilidade, mas isso significa ir aos treinos no centro do clube".

No entanto, essas declarações ganharam um significado diferente após a lesão do jogador diante do Barcelona, tendo em vista que ele recebeu períodos de descanso em duas ocasiões desde o início da temporada: após o confronto com o Rennes no dia 23 de agosto, e depois do retorno da data Fifa.

O jornal "L'Équipe" aumentou os questionamentos ao revelar que Dembélé aproveitou sua última folga em uma viagem de ida e volta aos Estados Unidos da América, enquanto o jogador, segundo o jornal, considera que precisa participar de partidas consecutivas para recuperar sua sensação e seu ritmo.