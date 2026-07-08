Questionado sobre uma possível volta de Balogun ao futebol inglês, o ex-atacante do Villa Collymore — falando em parceria com a BetTOM — disse ao GOAL: “Sempre fico cético em relação aos jogadores da Copa do Mundo, porque é como se eles tivessem passado por um ciclo de quatro anos defendendo seus países e jogando por vários times.

“Eu estava conversando com alguns amigos sobre os goleiros — o goleiro da República Democrática do Congo que se saiu muito bem — e a Copa do Mundo é uma espécie de vitrine, mas ainda assim são apenas dois, três, quatro jogos em que você tem que provar seu valor nesse palco. Tenho certeza de que Unai Emery e a comissão técnica do Aston Villa estarão de olho em jogadores que têm se destacado ao longo de vários anos, e Balogun não se encaixaria necessariamente nesse perfil.

“Tenho certeza de que o Villa será associado a jogadores que se destacaram na Copa do Mundo. Sei que Suzuki, o goleiro japonês, é um caso à parte, porque além de ser o titular da seleção de seu país, ele é um jovem goleiro em ascensão no futebol de clubes — então, ele faria sentido.

“Balogun? Não tenho tanta certeza. O único jogador que, na verdade, acho que se destacou é Brian Brobbey. Sei que ele já está no Sunderland, tem contrato e tudo mais. Ele é provavelmente o melhor atacante que não marca gols que vi nos últimos tempos, porque ele ocupa os zagueiros, faz com que eles se virem, os confunde.

“Mas acho que, com o Brobbey, seria necessário um esquema que o colocasse ao lado de um atacante central, e o Villa não joga assim — na prática, um 4-3-3. Acho que a escolha vai se resumir a, sim, se o Morgan Rogers sair, alguém que possa atuar em uma posição avançada no meio-campo central, mas acho que as prioridades deles já são conhecidas há algum tempo.

“Se o goleiro acabar saindo — Emi Martinez, que pode acabar ganhando a Copa do Mundo de novo e talvez diga que é a hora de partir —, essa seria uma opção. Haveria espaço com o Suzuki.

“Mas acho que, no Villa, o que importa é a velocidade nas laterais para aproveitar ao máximo as bolas cruzadas na área para o Ollie Watkins. O Ollie vai continuar vestindo a camisa do Villa por mais dois, três, quatro anos, então acho que a prioridade será dar bons passes para ele — o que nem sempre aconteceu na última temporada.”