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Não é Folarin Balogun! Previsão de transferência do Aston Villa aponta goleiro de destaque como preferência em vez do atacante da seleção dos EUA, enquanto Stan Collymore analisa os talentos da Copa do Mundo
Rogers é especulado em transferência recorde para o Arsenal
O meia da seleção inglesa Morgan Rogers estaria atraindo muitos olhares de admiração, com especulações sobre uma transferência recorde de 130 milhões de libras (174 milhões de dólares) para o Arsenal, atual campeão da Premier League. Uma venda pode ter que ser considerada, já que as Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR) estão sendo levadas em conta.
As saídas darão a Emery e sua equipe algum dinheiro para investir, sendo importante reforçar um elenco que, na última temporada, pôs fim a uma espera de 30 anos por um sucesso concreto ao conquistar a glória na Liga Europa.
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Será que o Villa vai contratar um substituto para o craque Watkins?
O Villa está com falta de atacantes de ofício, e Ollie Watkins muitas vezes fica sozinho nessa função. A equipe pode buscar concorrência para o jogador de 30 anos nesta janela de transferências, com Balogun entre os nomes que supostamente estão sendo considerados.
O jogador formado na base do Arsenal marcou 19 gols pelo Mônaco, da Ligue 1, na temporada 2026-27, antes de disputar a Copa do Mundo em casa com a seleção dos EUA e balançar as redes três vezes no torneio — além de receber um cartão vermelho polêmico, cuja suspensão proposta acabou sendo suspensa após uma suposta intervenção política.
Collymore não está convencido de que o atacante de 25 anos seja o que o Villa precisa. Ele quer ver reforços nas laterais, ao mesmo tempo em que sugere que o goleiro da seleção japonesa Zion Suzuki, muito bem cotado, poderia ser alvo de uma contratação para substituir o campeão da Copa do Mundo Emi Martinez no gol.
Balogun ou Suzuki? Collymore faz previsão sobre a transferência
Questionado sobre uma possível volta de Balogun ao futebol inglês, o ex-atacante do Villa Collymore — falando em parceria com a BetTOM — disse ao GOAL: “Sempre fico cético em relação aos jogadores da Copa do Mundo, porque é como se eles tivessem passado por um ciclo de quatro anos defendendo seus países e jogando por vários times.
“Eu estava conversando com alguns amigos sobre os goleiros — o goleiro da República Democrática do Congo que se saiu muito bem — e a Copa do Mundo é uma espécie de vitrine, mas ainda assim são apenas dois, três, quatro jogos em que você tem que provar seu valor nesse palco. Tenho certeza de que Unai Emery e a comissão técnica do Aston Villa estarão de olho em jogadores que têm se destacado ao longo de vários anos, e Balogun não se encaixaria necessariamente nesse perfil.
“Tenho certeza de que o Villa será associado a jogadores que se destacaram na Copa do Mundo. Sei que Suzuki, o goleiro japonês, é um caso à parte, porque além de ser o titular da seleção de seu país, ele é um jovem goleiro em ascensão no futebol de clubes — então, ele faria sentido.
“Balogun? Não tenho tanta certeza. O único jogador que, na verdade, acho que se destacou é Brian Brobbey. Sei que ele já está no Sunderland, tem contrato e tudo mais. Ele é provavelmente o melhor atacante que não marca gols que vi nos últimos tempos, porque ele ocupa os zagueiros, faz com que eles se virem, os confunde.
“Mas acho que, com o Brobbey, seria necessário um esquema que o colocasse ao lado de um atacante central, e o Villa não joga assim — na prática, um 4-3-3. Acho que a escolha vai se resumir a, sim, se o Morgan Rogers sair, alguém que possa atuar em uma posição avançada no meio-campo central, mas acho que as prioridades deles já são conhecidas há algum tempo.
“Se o goleiro acabar saindo — Emi Martinez, que pode acabar ganhando a Copa do Mundo de novo e talvez diga que é a hora de partir —, essa seria uma opção. Haveria espaço com o Suzuki.
“Mas acho que, no Villa, o que importa é a velocidade nas laterais para aproveitar ao máximo as bolas cruzadas na área para o Ollie Watkins. O Ollie vai continuar vestindo a camisa do Villa por mais dois, três, quatro anos, então acho que a prioridade será dar bons passes para ele — o que nem sempre aconteceu na última temporada.”
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Balogun, estrela da seleção masculina de futebol dos EUA, deve receber propostas neste verão
Watkins marcou 21 gols pelo Villa na última temporada, em 55 partidas em todas as competições, e tem sido um exemplo de consistência desde sua transferência do Brentford para o Villa Park em 2020, por 28 milhões de libras (37 milhões de dólares) — valor que, na época, foi um recorde do clube.
Emery pode decidir que não precisa de um jogador do tipo Balogun para atuar ao lado de seu comprovado camisa 11, mas o atacante americano deve esperar receber propostas de algum lugar depois de ter se destacado na França e no maior palco internacional do futebol mundial.
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