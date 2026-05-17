Rodri acredita que o peso da história e a pressão do momento podem acabar jogando a favor do City. O Arsenal busca seu primeiro título da primeira divisão em mais de duas décadas, e o jogador da seleção espanhola sugere que garantir o título é significativamente mais difícil do que parece para quem está de fora.

Em declarações a Hayters no sábado, em Wembley, o vencedor da Bola de Ouro disse: “É um impulso de confiança [ganhar a FA Cup], mas não perdemos a calma; ainda faltam dois jogos, que são importantíssimos e muito, muito difíceis. Tudo pode acontecer. Precisamos que eles percam pontos, o que pode acontecer no próximo jogo [contra o Burnley] ou no último [contra o Crystal Palace]. Se eu estivesse na posição deles, não seria fácil concluir a tarefa. Temos que continuar pressionando até o fim.”