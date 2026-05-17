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“Não é fácil” – Rodri aumenta a pressão sobre o Arsenal na disputa pelo título da Premier League, enquanto o meio-campista do Manchester City, vencedor da Bola de Ouro, entra no jogo psicológico
Guerra psicológica na disputa pelo título
Com o gol de Antoine Semenyo garantindo a vitória por 1 a 0 no sábado, a equipe de Pep Guardiola conquistou a FA Cup, somando-a à Carabao Cup que havia vencido no início desta temporada contra o Arsenal. No entanto, o prêmio máximo ainda está em jogo, com o Arsenal atualmente dois pontos à frente na liderança, após o recente empate do City contra o Everton. Recém-saído de ajudar o City a garantir seu segundo troféu nacional da temporada com a vitória na final da FA Cup sobre o Chelsea em Wembley, Rodri agora volta toda a sua atenção para a campanha no campeonato.
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O peso das expectativas
Rodri acredita que o peso da história e a pressão do momento podem acabar jogando a favor do City. O Arsenal busca seu primeiro título da primeira divisão em mais de duas décadas, e o jogador da seleção espanhola sugere que garantir o título é significativamente mais difícil do que parece para quem está de fora.
Em declarações a Hayters no sábado, em Wembley, o vencedor da Bola de Ouro disse: “É um impulso de confiança [ganhar a FA Cup], mas não perdemos a calma; ainda faltam dois jogos, que são importantíssimos e muito, muito difíceis. Tudo pode acontecer. Precisamos que eles percam pontos, o que pode acontecer no próximo jogo [contra o Burnley] ou no último [contra o Crystal Palace]. Se eu estivesse na posição deles, não seria fácil concluir a tarefa. Temos que continuar pressionando até o fim.”
Lições de acontecimentos passados
O meio-campista recorreu à própria história de feitos heróicos do City na última rodada para ilustrar por que a disputa está longe de terminar. Em particular, ele citou a temporada de 2022, quando o City estava perdendo no final da partida contra o Aston Villa, antes que uma reviravolta notável garantisse o título nos últimos instantes.
Refletindo sobre essas experiências, Rodri acrescentou: “Quero dizer, pela nossa experiência, estávamos perdendo o título contra o Aston Villa em casa aos 80 minutos. Então, tudo pode acontecer no futebol. Sabemos como é difícil garantir o título e sabemos como é difícil vencer todos nesta Premier League.”
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Últimos obstáculos para os candidatos
A tensão está no auge à medida que as partidas vão se esgotando. O Arsenal tem a oportunidade de abrir cinco pontos de vantagem na noite de segunda-feira, quando enfrenta fora de casa o já rebaixado Burnley, embora o City ainda tenha um jogo a menos. Os jogadores de Guardiola precisam então reagir na noite de terça-feira contra o Bournemouth, que busca a classificação para a Liga dos Campeões, cientes de que qualquer novo tropeço poderia entregar o título ao time do norte de Londres.