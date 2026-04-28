O ponto de discórdia foi o polêmico pênalti a favor do PSG pouco antes do apito do intervalo, que Ousmane Dembélé converteu na noite de terça-feira, levando o placar a 3 a 2 a favor dos anfitriões. “Mais na categoria de azar”, classificou Kimmich a decisão do árbitro Sandro Schärer após a partida na Prime, e enfatizou: “Isso simplesmente não faz sentido no espírito do esporte.”
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"Não é do espírito do esporte": Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, pede uma mudança nas regras após jogo espetacular e recorde contra o PSG
O lateral-esquerdo do Bayern, Alphonso Davies, tocou com a mão em um cruzamento de Dembélé na pequena área do time de Munique, a curta distância. Não houve intenção alguma; além disso, a bola atingiu primeiro o quadril de Davies e só depois ricocheteou na mão. Mesmo assim, o assistente de vídeo Carlos del Cerro Grande interveio e Schärer marcou pênalti após analisar as imagens.
“O braço esquerdo se estende e amplia a área de defesa. Na minha opinião, é claramente uma falta de mão punível, porque a área do corpo é ampliada. Pelas imagens, foi uma decisão correta”, afirmou Lutz Wagner, especialista em arbitragem da Prime, concordando com o árbitro em relação ao regulamento. Kimmich, no entanto, discordou claramente: “Isso é realmente irritante, porque não há nenhum adversário atrás para aproveitar a jogada. Acho que a regra poderia ser ajustada”, enfatizou o meio-campista de 31 anos. Ele gostaria “que nem toda falta de mão na área fosse pênalti, mas que encontrássemos de alguma forma uma regra diferente. A bola bate no joelho e vai para a mão, e a punição por isso é muito decisiva, principalmente em uma semifinal da Liga dos Campeões.”
O técnico do FCB, Vincent Kompany, também considerou a jogada do pênalti “altamente discutível”. O diretor esportivo Max Eberl disse na zona mista: “Dá para discutir bastante. A bola bate primeiro no corpo, depois na mão. Por isso, talvez não devesse ter sido marcado. Mas para que vamos nos irritar agora, infelizmente ele marcou.”
Os dois especialistas daPrime e ex-jogadores da seleção, Christoph Kramer e Mats Hummels, também ficaram insatisfeitos com a decisão do pênalti: “É novamente o super-câmera lenta, isso é o pior no futebol, pois tudo parece muito pior”, reclamou Kramer. Hummels comentou: “Depois do gol, a mão se move rapidamente, o que faz com que pareça pior. A bola bate na coxa; sempre achei que não deveria ser pênalti nessa situação.”
- Getty Images Sport
Joshua Kimmich também se surpreende: Bayern de Munique e PSG fazem história na Liga dos Campeões
Depois que o PSG e o Bayern, com o placar de 3 a 2 no intervalo, já haviam protagonizado a primeira etapa mais goleada de todos os tempos em uma semifinal da Liga dos Campeões, a chuva de gols continuou após o reinício da partida. Inicialmente, o PSG, extremamente eficaz, abriu vantagem para 5 a 2 com dois gols consecutivos de Khvicha Kvaratskhelia (56º minuto) e Dembélé (58º).
“Vocês todos viram o que aconteceu aqui depois do 5 a 2. A gente estava em campo e pensava: o que está acontecendo aqui? Porque, de forma alguma, estávamos três gols piores”, disse Kimmich sobre a situação muito complicada após quase uma hora de jogo. “Foi importante termos mantido a calma. É difícil nessa hora: arriscas tudo para tentar recuperar? Ou tentas, de alguma forma, evitar o pior?”
No fim das contas, o Bayern conseguiu criar uma posição inicial que ainda deixa tudo em aberto para a partida de volta, em casa, na quarta-feira da próxima semana. Dayot Upamecano marcou aos 65 minutos, fazendo 3 a 5, e o oitavo gol transformou a partida na semifinal com mais gols da história da Liga dos Campeões. Pouco depois, o brilhante Luis Diaz ainda marcou mais um, estabelecendo o placar final de 4 a 5 para o time de Munique.
“Era de se esperar que houvesse um troca de golpes. Mas não era de se esperar que fosse tão aberto”, comentou Kimmich, surpreso com o espetáculo histórico. “É uma sensação estranha depois do jogo, porque perdemos – mas por apenas um gol. Estávamos com três na defesa, conseguimos reagir e, na verdade, ainda precisávamos empatar. Justamente no final, o Paris estava cansado.”
No dia 6 de maio, na Allianz Arena, Kimmich e companhia farão de tudo para conseguir a virada. Se o Bayern chegar à final, que será disputada no final de maio em Budapeste, lá o esperaria o Arsenal ou o Atlético de Madrid. A partida de ida da semifinal entre os espanhóis e os ingleses está marcada para quarta-feira.
Os próximos jogos do FC Bayern de Munique
Data
Jogo
Competição
Sábado, 2 de maio
FC Bayern x 1. FC Heidenheim
Bundesliga
Quarta-feira, 6 de maio
FC Bayern x Paris Saint-Germain
Liga dos Campeões
Sábado, 9 de maio
VfL Wolfsburg x FC Bayern
Bundesliga
Sábado, 16 de maio
FC Bayern x 1. FC Köln
Bundesliga