"Não é do espírito do esporte": Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, pede uma mudança nas regras após jogo espetacular e recorde contra o PSG

O lateral-esquerdo do Bayern, Alphonso Davies, tocou com a mão em um cruzamento de Dembélé na pequena área do time de Munique, a curta distância. Não houve intenção alguma; além disso, a bola atingiu primeiro o quadril de Davies e só depois ricocheteou na mão. Mesmo assim, o assistente de vídeo Carlos del Cerro Grande interveio e Schärer marcou pênalti após analisar as imagens.

“O braço esquerdo se estende e amplia a área de defesa. Na minha opinião, é claramente uma falta de mão punível, porque a área do corpo é ampliada. Pelas imagens, foi uma decisão correta”, afirmou Lutz Wagner, especialista em arbitragem da Prime, concordando com o árbitro em relação ao regulamento. Kimmich, no entanto, discordou claramente: “Isso é realmente irritante, porque não há nenhum adversário atrás para aproveitar a jogada. Acho que a regra poderia ser ajustada”, enfatizou o meio-campista de 31 anos. Ele gostaria “que nem toda falta de mão na área fosse pênalti, mas que encontrássemos de alguma forma uma regra diferente. A bola bate no joelho e vai para a mão, e a punição por isso é muito decisiva, principalmente em uma semifinal da Liga dos Campeões.”

O técnico do FCB, Vincent Kompany, também considerou a jogada do pênalti “altamente discutível”. O diretor esportivo Max Eberl disse na zona mista: “Dá para discutir bastante. A bola bate primeiro no corpo, depois na mão. Por isso, talvez não devesse ter sido marcado. Mas para que vamos nos irritar agora, infelizmente ele marcou.”

Os dois especialistas daPrime e ex-jogadores da seleção, Christoph Kramer e Mats Hummels, também ficaram insatisfeitos com a decisão do pênalti: “É novamente o super-câmera lenta, isso é o pior no futebol, pois tudo parece muito pior”, reclamou Kramer. Hummels comentou: “Depois do gol, a mão se move rapidamente, o que faz com que pareça pior. A bola bate na coxa; sempre achei que não deveria ser pênalti nessa situação.”