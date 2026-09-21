Em sua primeira partida como titular na liga desde a transferência de £75 milhões do Newcastle, Guimaraes não poupou palavras ao avaliar a atuação da equipe. O meio-campista brasileiro classificou a exibição como um "dia ruim no escritório" e pediu desculpas diretamente aos torcedores que viajaram para acompanhar o time.

"Estamos muito decepcionados e temos que aprender com nossos erros porque ficamos muito abaixo do nosso nível", afirmou. "Fomos muito displicentes com a bola, não vencemos nenhum duelo. E não podemos aceitar isso vestindo esta camisa de campeão. Não podemos repetir isso."

Apesar da derrota pesada, Guimaraes reconheceu o bom início de temporada da equipe. "É uma lição para nós porque acho que vínhamos em uma boa sequência até aqui", acrescentou. "Tínhamos vencido todos os jogos, mas este é um jogo para esquecer e temos que melhorar."



