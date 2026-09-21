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Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

Não é digno de um campeão! Bruno Guimaraes faz avaliação dura do colapso “inaceitável” do Arsenal contra o Brighton

B. Guimaraes
Arsenal
Brighton x Arsenal
Brighton
Premier League

O meio-campista do Arsenal, Bruno Guimaraes, fez uma avaliação contundente da pesada derrota de sua equipe para o Brighton, afirmando que a atuação não foi digna do status do time como atual campeão. O Arsenal viu seu início perfeito na campanha da Premier League ir por água abaixo no Amex Stadium, já que a equipe de Mikel Arteta foi derrotada com tranquilidade por 3 a 0 pelo Brighton.

  • Sequência invicta é encerrada no Amex

    Chegando para o confronto embalada por sete vitórias consecutivas, a campeã da Premier League parecia apenas uma sombra de si mesma no sul da costa. A equipe visitante foi completamente dominada por um Brighton incansável e, no fim, sofreu sua derrota mais pesada na elite desde 2023.

    A torcida da casa se deleitou com a goleada, zombando sem piedade do time em queda de Arteta. Os gritos de "Vocês são o Tottenham disfarçado?" e "Campeões da Inglaterra, vocês são uma piada" ecoaram pelo estádio enquanto os visitantes desmoronavam sob a pressão.


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    Guimaraes exige melhora imediata

    Em sua primeira partida como titular na liga desde a transferência de £75 milhões do Newcastle, Guimaraes não poupou palavras ao avaliar a atuação da equipe. O meio-campista brasileiro classificou a exibição como um "dia ruim no escritório" e pediu desculpas diretamente aos torcedores que viajaram para acompanhar o time.

    "Estamos muito decepcionados e temos que aprender com nossos erros porque ficamos muito abaixo do nosso nível", afirmou. "Fomos muito displicentes com a bola, não vencemos nenhum duelo. E não podemos aceitar isso vestindo esta camisa de campeão. Não podemos repetir isso."

    Apesar da derrota pesada, Guimaraes reconheceu o bom início de temporada da equipe. "É uma lição para nós porque acho que vínhamos em uma boa sequência até aqui", acrescentou. "Tínhamos vencido todos os jogos, mas este é um jogo para esquecer e temos que melhorar."


  • Padrão defensivo cai para os campeões

    A linha defensiva do Arsenal, normalmente sólida, foi vazada repetidamente por chutes de longa distância. O zagueiro Ezri Konsa expressou sua frustração com a falha defensiva incomum, observando que os campeões não aplicaram pressão suficiente fora da própria área.

    "Temos padrões altos aqui e deixamos isso escapar", explicou Konsa. "Estamos muito decepcionados por perder, e sofrer três gols não é do nosso feitio. Como defensor, me orgulho de sair sem sofrer gols."

    Ele acrescentou: "Sofremos dois gols de fora da área. Foram dois chutes muito bons. Mas houve momentos nesses dois gols em que poderíamos ter pressionado mais a bola. É a Premier League, quando você dá tempo para jogadores de qualidade fora da área e eles chutam, ela pode entrar."


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    Hora de refletir durante a pausa para a Data Fifa

    Arteta e seus jogadores agora enfrentam uma frustrante espera de três semanas para tentar se reabilitar. Com uma pausa internacional prolongada se aproximando, o Arsenal só voltará a campo quando receber o Leeds United em 10 de outubro.

    Essa longa pausa oferece tanto um desafio quanto uma oportunidade. Como Konsa destacou, o Arsenal precisa usar esse tempo para refletir sobre um resultado que desfaz qualquer sugestão de uma caminhada fácil rumo a um segundo título consecutivo, exigindo uma resposta rápida e decisiva em seu retorno.

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