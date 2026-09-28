Em entrevista ao canal de televisão brasileiro TV Globo, o atacante destacou a importância de ser grato por tudo o que o futebol proporciona. Ressaltando o contraste entre o futebol de elite e a rotina de trabalho do dia a dia, Endrick disse: "Nós [jogadores de futebol] enfrentamos uma pressão enorme, mas temos que ser gratos pelo que o futebol nos proporciona. Claro que existem momentos de muita pressão, mas o futebol nos dá coisas maravilhosas que podem mudar a vida das nossas famílias."

Rebatendo reclamações sobre a pressão no esporte, ele acrescentou: "Não é difícil ser jogador de futebol. Sim, certas coisas que acontecem são difíceis, mas não podemos dizer que ser jogador é difícil. Difícil é ser alguém que acorda às 5h para ir trabalhar, labutando de segunda a domingo."