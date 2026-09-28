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Adhe Makayasa
Traduzido por

'Não é difícil ser jogador de futebol' - atacante do Real Madrid, Endrick, descarta alegações sobre a pressão no futebol e destaca a situação difícil dos trabalhadores comuns

Endrick
Real Madrid
La Liga
Brasil
Amistosos

O atacante do Real Madrid Endrick rejeitou as alegações de que jogadores de futebol suportam uma pressão insuportável e argumentou que competir no mais alto nível não é difícil em comparação com a realidade enfrentada por trabalhadores comuns. O jogador da seleção brasileira destacou que os atletas deveriam demonstrar gratidão pelos salários que mudam vidas, em vez de reclamar das exigências do esporte.

  • Sensação brasileira oferece perspectiva pé no chão

    Endrick falou de forma sincera sobre as exigências do futebol moderno enquanto estava com a Seleção em compromisso internacional. O ex-atacante do Palmeiras admitiu que as partidas trazem momentos tensos, mas rejeitou as alegações de que jogar futebol profissionalmente se qualifique como uma vida difícil. Na visão dele, o enorme dinheiro ganho pelos principais jogadores transforma a vida de famílias de uma forma que não pode ser comparada à rotina exaustiva de trabalhadores comuns.

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    Estrela do Madrid rejeita dificuldade dos jogadores

    Em entrevista ao canal de televisão brasileiro TV Globo, o atacante destacou a importância de ser grato por tudo o que o futebol proporciona. Ressaltando o contraste entre o futebol de elite e a rotina de trabalho do dia a dia, Endrick disse: "Nós [jogadores de futebol] enfrentamos uma pressão enorme, mas temos que ser gratos pelo que o futebol nos proporciona. Claro que existem momentos de muita pressão, mas o futebol nos dá coisas maravilhosas que podem mudar a vida das nossas famílias."

    Rebatendo reclamações sobre a pressão no esporte, ele acrescentou: "Não é difícil ser jogador de futebol. Sim, certas coisas que acontecem são difíceis, mas não podemos dizer que ser jogador é difícil. Difícil é ser alguém que acorda às 5h para ir trabalhar, labutando de segunda a domingo."

  • Uma existência privilegiada exige profunda gratidão

    Demonstrando uma maturidade muito além da sua idade, o atacante brasileiro descartou as reclamações sobre as exigências externas ao colocar em perspectiva, de forma contundente, os luxos do futebol moderno. Ao lembrar seus companheiros de profissão de valorizarem o que têm, em vez de sucumbirem aos holofotes, o atacante do Madrid concluiu: "Estamos no futebol, fazendo o que mais amamos e ganhando um dinheiro que pode mudar a vida da nossa família. Só temos que agradecer a Deus por este momento."

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  • Rotação na seleção se aproxima

    Depois de começar no empate por 1 a 1 contra a Austrália em Townsville, a atacante pode ir para o banco no segundo amistoso de terça-feira, em Brisbane. Carlo Ancelotti deve seguir fazendo rodízio no elenco antes de o Brasil encerrar sua turnê contra a Índia. Quando a pausa para jogos de seleções terminar, a adolescente voltará à Espanha para buscar mais tempo de jogo no Madrid, depois de ter somado apenas quatro minutos em campo nesta temporada.

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