"Não é bom para o futebol!" – Mikel Arteta admite a tristeza pela não classificação da Itália para a Copa do Mundo, enquanto o técnico do Arsenal tenta "animar" Riccardo Calafiori

O fracasso da seleção italiana em garantir uma vaga na próxima Copa do Mundo deixou marcas no vestiário do Arsenal, especialmente para Calafiori. Arteta reconheceu a gravidade da situação tanto para o jogador quanto para o esporte, destacando o peso histórico da ausência da Azzurra no cenário mundial.

Em uma coletiva de imprensa na sexta-feira, perguntaram a Arteta como ele reagiria à decepção da Itália. “Tentar animá-lo. Acho que não só pelo Richy, acho que pela Itália, acho que pelo futebol”, respondeu ele. “Um país como esse, com tanta paixão, tanta história, não estar na Copa do Mundo, é difícil e não acho que seja bom para o futebol. Isso mostra também a dificuldade de passar por todas essas fases para conquistar o direito de estar na competição.”