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"Não é bom para o futebol!" – Mikel Arteta admite a tristeza pela não classificação da Itália para a Copa do Mundo, enquanto o técnico do Arsenal tenta "animar" Riccardo Calafiori
A decepção internacional de Calafiori
O fracasso da seleção italiana em garantir uma vaga na próxima Copa do Mundo deixou marcas no vestiário do Arsenal, especialmente para Calafiori. Arteta reconheceu a gravidade da situação tanto para o jogador quanto para o esporte, destacando o peso histórico da ausência da Azzurra no cenário mundial.
Em uma coletiva de imprensa na sexta-feira, perguntaram a Arteta como ele reagiria à decepção da Itália. “Tentar animá-lo. Acho que não só pelo Richy, acho que pela Itália, acho que pelo futebol”, respondeu ele. “Um país como esse, com tanta paixão, tanta história, não estar na Copa do Mundo, é difícil e não acho que seja bom para o futebol. Isso mostra também a dificuldade de passar por todas essas fases para conquistar o direito de estar na competição.”
- AFP
A Azzurri em busca de uma nova identidade
Após a demissão de Gennaro Gattuso do cargo de técnico, a Itália precisa agora concentrar-se na Liga das Nações da UEFA, enquanto a federação inicia a difícil tarefa de reconstruir sua estrutura técnica e administrativa, que ficou bastante debilitada.
Embora ainda não tenha sido nomeado um sucessor, o lendário atacante Alessandro Del Piero apoiou publicamente Antonio Conte para um retorno sensacional ao cargo de técnico, com o objetivo de restaurar a ordem e formar uma nova geração de talentos.
O retorno de Ben White à seleção inglesa e as vaias
Enquanto Calafiori lidava com a decepção, Ben White fez um retorno em grande estilo à seleção inglesa sob o comando de Thomas Tuchel. Apesar de o zagueiro ter sido vaiado por parte da torcida em Wembley durante os amistosos contra Uruguai e Japão, Arteta insiste que o versátil jogador voltou a London Colney animado e cheio de otimismo em relação à nova gestão dos Três Leões.
Arteta foi rápido em descartar quaisquer preocupações em relação à reação da torcida, afirmando: “O volume estava baixo, então não consegui ouvir [os vaias]. Eu só conseguia ver um grande sorriso em seu rosto e a maneira como ele voltou da seleção, e as coisas boas que ele estava contando a todos sobre o grupo, sobre as reuniões que tiveram, sobre Thomas e todos os outros.”
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Aproveitando o ímpeto da final da Carabao Cup para a reta final
Os Gunners ainda estão assimilando a derrota na final da Carabao Cup para o Manchester City, e Arteta está determinado a usar essa dor como motivação para a FA Cup e a disputa pelo título da Premier League. Com Viktor Gyokeres voltando da seleção sueca cheio de confiança após marcar quatro gols e levar a equipe à Copa do Mundo, o técnico quer que seu time encontre seu “impulso final” durante a parte mais bonita da temporada.
Refletindo sobre a final, Arteta explicou: “Quando você não consegue vencer essa final, acho que o que você precisa levar em conta é como isso vai nos tornar mais fortes para o sprint final da temporada.”