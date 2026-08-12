'Não é bom o suficiente' - Paul Parker exige que Michael Carrick substitua estrela do Manchester United antes do início da nova temporada

Parker expressou grande preocupação com as opções defensivas em Old Trafford enquanto o Manchester United reconstrói seu elenco. Shaw começou as 38 partidas da liga na última temporada pela primeira vez desde que chegou por £ 30 milhões em 2014, mas suas atuações continuam pouco convincentes.

De acordo com o Betarades.gr, Parker insistiu que o clube precisa de um jogador móvel, capaz de contribuir de forma eficaz. "Se o plano é usá-lo como ponta, então o clube realmente precisa de um novo lateral-esquerdo porque Luke Shaw não é bom o bastante", afirmou Parker. "Eles realmente precisam de um lateral com mobilidade e agilidade, que também saiba defender direito, além de um jogador capaz de fazer o trabalho de uma ponta a outra do campo."