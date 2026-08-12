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'Não é bom o suficiente' - Paul Parker exige que Michael Carrick substitua estrela do Manchester United antes do início da nova temporada
Parker critica as opções atuais
Parker expressou grande preocupação com as opções defensivas em Old Trafford enquanto o Manchester United reconstrói seu elenco. Shaw começou as 38 partidas da liga na última temporada pela primeira vez desde que chegou por £ 30 milhões em 2014, mas suas atuações continuam pouco convincentes.
De acordo com o Betarades.gr, Parker insistiu que o clube precisa de um jogador móvel, capaz de contribuir de forma eficaz. "Se o plano é usá-lo como ponta, então o clube realmente precisa de um novo lateral-esquerdo porque Luke Shaw não é bom o bastante", afirmou Parker. "Eles realmente precisam de um lateral com mobilidade e agilidade, que também saiba defender direito, além de um jogador capaz de fazer o trabalho de uma ponta a outra do campo."
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Pedidos por um substituto
O Manchester United tem explorado o mercado de transferências para reforçar sua linha defensiva. O jovem Lewis Hall, do Newcastle United, e o talento do Arsenal Myles Lewis-Skelly já foram ligados a uma mudança para Old Trafford.
No entanto, garantir a contratação de Hall pode ser difícil, diante de sua avaliação em cerca de £60 milhões e da relutância do Newcastle em vendê-lo. Apesar desses obstáculos, Parker considera que substituir o atual titular é uma necessidade absoluta para Carrick. Ele não poupou palavras em sua avaliação contundente sobre Shaw.
"Luke Shaw não consegue correr e não consegue defender nem atacar, então para que você precisa dele? Dalot sempre vai ser um problema quando joga também, especialmente se o colocarem na lateral esquerda", explicou Parker ao Betarades.gr.
alternativa da base
Se o Manchester United não recorrer ao mercado de transferências em busca de um substituto, Parker acredita que a solução já pode estar no campo de treinamento. Ele defendeu com veemência que o adolescente Harry Amass receba uma oportunidade de verdade no time principal no lugar de Shaw.
"Vi Harry Amass jogar um par de partidas pelo Sheffield Wednesday e, até a lesão, todos os torcedores do Wednesday estavam completamente encantados com ele", acrescentou Parker. "Completamente encantados com ele, então talvez seja hora de dar a ele a oportunidade? O clube deveria ser melhor em promover jovens jogadores como ele e dar sequência a eles. Na minha opinião, ele precisa de uma sequência, não apenas de um par de jogos."
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O que vem pela frente?
O Manchester United tem decisões cruciais a tomar à medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima. Carrick precisa avaliar se fará uma oferta oficial por Hall ou se buscará alvos alternativos para a defesa a fim de reforçar o elenco. Com a nova temporada no horizonte, o clube precisa definir sua estratégia para o sistema defensivo para garantir que esteja totalmente preparado para os desafios competitivos que estão por vir.
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