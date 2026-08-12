Parker manifestou grande preocupação com as opções defensivas em Old Trafford enquanto o Manchester United reconstrói seu elenco. Shaw foi titular nos 38 jogos da liga na temporada passada pela primeira vez desde que chegou por £ 30 milhões em 2014, mas suas atuações seguem pouco convincentes.

De acordo com o Betarades.gr, Parker insistiu que o clube precisa de um jogador móvel, capaz de contribuir de forma eficaz. "Se o plano é usá-lo como ponta, então o clube realmente precisa de um novo lateral-esquerdo porque Luke Shaw não é bom o bastante", afirmou Parker. "Eles realmente precisam de um lateral móvel, com agilidade, que também saiba defender direito, além de um jogador que consiga cumprir bem seu papel nos dois lados do campo."