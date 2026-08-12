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'Não é bom o suficiente' - Paul Parker exige que Michael Carrick substitua astro do Manchester United antes do início da nova temporada
Parker critica as opções atuais
Parker manifestou grande preocupação com as opções defensivas em Old Trafford enquanto o Manchester United reconstrói seu elenco. Shaw foi titular nos 38 jogos da liga na temporada passada pela primeira vez desde que chegou por £ 30 milhões em 2014, mas suas atuações seguem pouco convincentes.
De acordo com o Betarades.gr, Parker insistiu que o clube precisa de um jogador móvel, capaz de contribuir de forma eficaz. "Se o plano é usá-lo como ponta, então o clube realmente precisa de um novo lateral-esquerdo porque Luke Shaw não é bom o bastante", afirmou Parker. "Eles realmente precisam de um lateral móvel, com agilidade, que também saiba defender direito, além de um jogador que consiga cumprir bem seu papel nos dois lados do campo."
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Pedidos por uma substituição
O Manchester United vem explorando o mercado de transferências para reforçar sua linha defensiva. A promessa do Newcastle United, Lewis Hall, e o talento do Arsenal Myles Lewis-Skelly já foram ligados a uma mudança para Old Trafford.
No entanto, contratar Hall pode ser difícil, diante de sua avaliação em cerca de £60 milhões e da relutância do Newcastle em vendê-lo. Apesar desses obstáculos, Parker acredita que substituir o atual titular é uma necessidade absoluta para Carrick. Ele não se conteve em sua avaliação contundente sobre Shaw.
"Luke Shaw não consegue correr e não consegue defender nem atacar, então para que você precisa dele? Dalot sempre vai ser um problema quando joga também, especialmente se o colocarem na lateral esquerda", explicou Parker.
Alternativa da base
Se o Manchester United não recorrer ao mercado de transferências em busca de um substituto, Parker acredita que a solução já pode estar no campo de treinamento. Ele defendeu com veemência que o adolescente Harry Amass receba uma oportunidade de verdade no time principal no lugar de Shaw.
"Vi Harry Amass jogar algumas partidas pelo Sheffield Wednesday e, até a lesão, todos os torcedores do Wednesday estavam completamente empolgados com ele", acrescentou Parker. "Completamente empolgados com ele, então talvez seja a hora de dar essa oportunidade? O clube deveria ser melhor em integrar jovens jogadores como ele e dar sequência a eles. Na minha opinião, ele precisa de uma sequência, não apenas de alguns jogos."
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O que vem pela frente?
O Manchester United tem decisões cruciais a tomar à medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima. Carrick precisa avaliar se fará uma proposta oficial por Hall ou se buscará alvos alternativos para a defesa a fim de reforçar o elenco. Com a nova temporada no horizonte, o clube precisa definir sua estratégia para a linha defensiva para garantir que esteja totalmente preparado para os desafios competitivos que estão por vir.
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