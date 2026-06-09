O ex-capitão da Inglaterra, Terry, criticou duramente a escolha do elenco de Tuchel para a Copa do Mundo, depois que o técnico dos Três Leões decidiu deixar vários grandes nomes em casa. Todo o grupo está agora reunido nos Estados Unidos, após os quatro jogadores do Arsenal — Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze e Noni Madueke — terem recebido uma folga extra após a final da Liga dos Campeões, com o elenco de 26 jogadores definido e pronto para partir.

No entanto, em entrevista ao Sports Uncensored, Terry sugeriu que pelo menos 11 dos 26 convocados não deveriam estar no elenco se a Inglaterra quiser ter sucesso neste verão.

“Acho que você precisa ter seus melhores jogadores lá”, disse Terry. “Há apenas 13, 14 ou 15 jogadores que podem jogar se quisermos ganhar esta Copa do Mundo. Quando olho para o resto do elenco, não tenho certeza se eles vão pressionar os jogadores que vão entrar em campo.”