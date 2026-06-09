The FA
Traduzido por
Não é bom o suficiente?! Inglaterra é criticada por ter 11 jogadores a mais, enquanto o ex-capitão dos Three Lions, John Terry, analisa a seleção de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo
Terry questiona a profundidade do elenco
O ex-capitão da Inglaterra, Terry, criticou duramente a escolha do elenco de Tuchel para a Copa do Mundo, depois que o técnico dos Três Leões decidiu deixar vários grandes nomes em casa. Todo o grupo está agora reunido nos Estados Unidos, após os quatro jogadores do Arsenal — Bukayo Saka, Declan Rice, Eberechi Eze e Noni Madueke — terem recebido uma folga extra após a final da Liga dos Campeões, com o elenco de 26 jogadores definido e pronto para partir.
No entanto, em entrevista ao Sports Uncensored, Terry sugeriu que pelo menos 11 dos 26 convocados não deveriam estar no elenco se a Inglaterra quiser ter sucesso neste verão.
“Acho que você precisa ter seus melhores jogadores lá”, disse Terry. “Há apenas 13, 14 ou 15 jogadores que podem jogar se quisermos ganhar esta Copa do Mundo. Quando olho para o resto do elenco, não tenho certeza se eles vão pressionar os jogadores que vão entrar em campo.”
- Getty
Grandes nomes ficaram para trás
Houve um debate acalorado quando Tuchel divulgou a lista de convocados, especialmente em relação às ausências de grande repercussão de Phil Foden e Cole Palmer. Terry destacou a possível falta de experiência no elenco atual, que inclui estreantes em torneios como Dan Burn e Nico O'Reilly, e questionou se essa dependência excessiva de um pequeno núcleo de jogadores poderia custar caro à equipe.
“Em primeiro lugar, gosto muito dele (Tuchel)”, disse Terry. “Obviamente, vendo o trabalho dele no Chelsea, quando ele estava lá… ele também nos trouxe sucesso na Liga dos Campeões. E o que eu gosto nele é que ele não tem medo de tomar essas grandes decisões, e acho que vimos isso em seu elenco. Agora, isso é algo com que eu discordo, na verdade, em relação aos jogadores que ele não convocou para esta Copa do Mundo.”
O debate entre Maguire e Shaw
Terry foi particularmente enfático quanto à ausência dos pilares da defesa, Harry Maguire e Luke Shaw. Ele acredita que O'Reilly, embora seja uma promessa promissora, precisa da orientação de um veterano como Shaw para lidar com as pressões de um grande torneio internacional.
“Maguire é um deles, o primeiro. Shaw na lateral esquerda. Estamos pensando em colocar O'Reilly na lateral esquerda”, explicou Terry. “Acho que alguém como ele precisa de alguém como Shaw por perto para ajudá-lo, acalmá-lo, dar-lhe alguns conselhos, porque ele é o nosso futuro nas próximas Copas do Mundo que estão por vir. Cole Palmer é a próxima grande decisão também. Então, acho que ele errou em três ou quatro decisões importantes em campo, na verdade. Acho que você precisa dos seus melhores jogadores, quanto mais longe você chegar nessas Copas do Mundo.”
- Getty Images
Os desafios do Grupo L estão por vir
Os jogadores de Tuchel encerram os preparativos para o torneio contra a Costa Rica nesta quarta-feira, antes de embarcarem para enfrentar a Croácia em uma difícil estreia no Grupo L. Os Três Leões enfrentam então Gana e Panamá, com o objetivo de chegar às oitavas de final.