A crítica de Scholes acontece em um momento em que o Manchester United tenta reconstruir sua identidade sob o comando de Michael Carrick. Scholes traçou paralelos entre a trajetória atual do United e as bases defensivas estabelecidas por seus rivais nas últimas temporadas, observando que um goleiro confiável é o ponto de partida essencial para qualquer projeto bem-sucedido.

Scholes aprofundou ainda mais esse ponto, sugerindo que Carrick talvez precise buscar uma melhora se Lammens não conseguir atingir o nível exigido. Ele acrescentou: "Foi assim que o Arsenal começou há três ou quatro anos; defensivamente, tem sido absolutamente brilhante. Você precisa de um goleiro de primeira classe.

"Você pensa no time do Liverpool com Alisson, Raya no Arsenal, Manchester United com Peter Schmeichel e Edwin van der Sar. Todos eles tiveram goleiros brilhantes, brilhantes. Você começa de trás, claro que começa. Se Michael só precisa ser paciente e esperar por isso, eu não sei."