AFP
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Não é bom o bastante?! Paul Scholes questiona o futuro de longo prazo de Senne Lammens no Manchester United e faz alerta sobre "goleiro brilhante"
Scholes duvida da capacidade de Lammens para o título
Ídolo do Manchester United, Scholes fez um alerta duro sobre o atual camisa 1 do clube, Lammens. O belga de 24 anos chegou a Old Trafford vindo do Royal Antwerp em um acordo de £ 21,7 milhões no verão passado e, desde então, conseguiu ultrapassar Altay Bayindir para se firmar no time titular.
Scholes explicou suas preocupações ao destacar a necessidade histórica de ter uma presença de classe mundial no gol para qualquer equipe com aspirações de ganhar a liga. "Que time você viu ganhar a Premier League sem um goleiro de primeira linha?", perguntou Scholes no podcast The Good, The Bad and The Football. "Lammens pode ser isso, eu não sei, acho que o júri provavelmente ainda não chegou a uma conclusão sobre isso, e então você constrói a partir da linha de quatro defensores."
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Saindo jogando desde a defesa sob o comando de Carrick
A crítica de Scholes acontece em um momento em que o Manchester United tenta reconstruir sua identidade sob o comando de Michael Carrick. Scholes traçou paralelos entre a trajetória atual do United e as bases defensivas estabelecidas por seus rivais nas últimas temporadas, observando que um goleiro confiável é o ponto de partida essencial para qualquer projeto bem-sucedido.
Scholes aprofundou ainda mais esse ponto, sugerindo que Carrick talvez precise buscar uma melhora se Lammens não conseguir atingir o nível exigido. Ele acrescentou: "Foi assim que o Arsenal começou há três ou quatro anos; defensivamente, tem sido absolutamente brilhante. Você precisa de um goleiro de primeira classe.
"Você pensa no time do Liverpool com Alisson, Raya no Arsenal, Manchester United com Peter Schmeichel e Edwin van der Sar. Todos eles tiveram goleiros brilhantes, brilhantes. Você começa de trás, claro que começa. Se Michael só precisa ser paciente e esperar por isso, eu não sei."
A ambição de Lammens para o legado em Old Trafford
Por sua vez, Lammens nunca escondeu o desejo de se tornar uma presença de longo prazo em Manchester e, eventualmente, conquistar um lugar ao lado dos maiores jogadores da história do clube. O goleiro sabe muito bem da natureza volúvel da imprensa inglesa e das altas expectativas que acompanham a camisa do United.
Ao refletir sobre como é jogar na Premier League, Lammens afirmou no ano passado: "Isso é a Inglaterra. Se as coisas vão mal, eles podem te enterrar fundo, mas, se as coisas vão bem, te elogiam às alturas.
"Levo isso com cautela, porque, para ser mencionado na mesma frase que Schmeichel, vou ter que me provar muitas outras vezes. Mas achei um elogio muito bonito. Espero jogar aqui por 10 anos e ser importante, para que, assim como Schmeichel e Van der Sar, eu possa deixar um legado."
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Desempenho sob o microscópio
O momento desses comentários vem após um frustrante dérbi de Manchester no qual Lammens não conseguiu impedir Erling Haaland de balançar as redes. Embora a derrota tenha sido um fracasso coletivo, o foco de Scholes na posição de goleiro indica que ele acredita que um arqueiro verdadeiramente de elite poderia ter feito a diferença em confrontos de tamanha importância.
À medida que a temporada avança, cada defesa e cada erro de Lammens serão analisados sob a ótica do veredito de Scholes de que "o júri ainda não chegou a uma conclusão". Para um jovem goleiro que ainda busca se firmar na liga mais exigente do mundo, ele precisa demonstrar a consistência e a capacidade de decidir partidas de um Schmeichel ou de um Van der Sar para calar os críticos.
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