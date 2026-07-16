Getty Images Sport
Traduzido por
“Não é arrogância” – Lionel Scaloni elogia os craques “únicos” da Argentina, enquanto Lionel Messi e companhia derrotam a Inglaterra e chegam à final da Copa do Mundo
Scaloni comemora a vitória da Argentina nas semifinais
Scaloni admitiu ter ficado sem palavras após a vitória da Argentina por 2 a 1 sobre a Inglaterra, que garantiu mais uma participação na final da Copa do Mundo. O técnico da Albiceleste descreveu o momento como algo diferente de tudo o que já havia vivido antes e afirmou que seus jogadores continuam superando suas expectativas. Os campeões mundiais tiveram que lutar pela vaga na final, mas Scaloni insistiu que sua equipe se destaca sob pressão. Ele disse que a determinação da equipe e o apoio que receberam ajudaram a levá-los à vitória em uma partida exigente.
- Getty
Scaloni elogia a mentalidade de seus jogadores
Ao falar após a partida, Scaloni refletiu sobre o desempenho da Argentina e rejeitou qualquer sugestão de que seus elogios ao time fossem sinal de excesso de confiança. Em vez disso, ele destacou a mentalidade dos jogadores diante das adversidades. O técnico da Argentina também se emocionou ao destacar a união dentro do time e o empenho demonstrado por cada jogador.
“Estou sem palavras. É uma alegria para o nosso país, para o nosso povo. Outro dia eu disse que esse grupo nunca deixa de me surpreender”, admitiu Scaloni, conforme citado pela TyC Sports.
“Minha voz está falhando porque isso é uma demonstração de tantas coisas: espírito de equipe, irmandade, nunca desistir, lutar até o fim. Depois disso, vamos vencer a final, mas o que mais essa equipe precisa fazer? Eles me emocionaram profundamente. Não tenho muito mais a dizer; tudo isso é graças a eles.”
Ele acrescentou: “Vamos tentar vencer, dar tudo de nós, mas depois disso, é muito difícil fazer as pessoas entenderem o que os jogadores estão demonstrando. Somos únicos, e isso não é arrogância. Essas pessoas nos levaram à vitória.”
Scaloni acredita que essa equipe está construindo seu próprio legado
Scaloni acredita que esta seleção argentina teve uma atuação que está entre as melhores da história do país. Embora reconheça o gol icônico de Diego Maradona contra a Inglaterra em 1986, ele argumentou que a exibição geral na semifinal estabeleceu um novo padrão de referência.
“Achávamos que a partida contra o Egito tinha sido a melhor que já havíamos feito, e esta a superou”, disse Scaloni. “Independentemente do adversário, é uma semifinal. Não sei se isso já aconteceu antes. Acho que o segundo gol do Diego ficará para a história, mas, em termos do nosso desempenho hoje, foi incrível.
“Essa equipe joga melhor quando está sob pressão; quando percebe uma fraqueza, vai com tudo. Mesmo que tivéssemos perdido, ficaríamos felizes, porque a equipe mostrou sua garra até o fim; fizemos o que tínhamos que fazer.”
- Getty Images
A atenção se volta para a Espanha na final
Com a perspectiva de conquistar o segundo título consecutivo da Copa do Mundo — um feito histórico —, a Argentina está agora concentrada nos preparativos para o confronto decisivo contra a Espanha, no New York New Jersey Stadium, no domingo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.