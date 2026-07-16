“Não é arrogância” – Lionel Scaloni elogia os craques “únicos” da Argentina, enquanto Lionel Messi e companhia derrotam a Inglaterra e chegam à final da Copa do Mundo

Ao falar após a partida, Scaloni refletiu sobre o desempenho da Argentina e rejeitou qualquer sugestão de que seus elogios ao time fossem sinal de excesso de confiança. Em vez disso, ele destacou a mentalidade dos jogadores diante das adversidades. O técnico da Argentina também se emocionou ao destacar a união dentro do time e o empenho demonstrado por cada jogador.

“Estou sem palavras. É uma alegria para o nosso país, para o nosso povo. Outro dia eu disse que esse grupo nunca deixa de me surpreender”, admitiu Scaloni, conforme citado pela TyC Sports.

“Minha voz está falhando porque isso é uma demonstração de tantas coisas: espírito de equipe, irmandade, nunca desistir, lutar até o fim. Depois disso, vamos vencer a final, mas o que mais essa equipe precisa fazer? Eles me emocionaram profundamente. Não tenho muito mais a dizer; tudo isso é graças a eles.”

Ele acrescentou: “Vamos tentar vencer, dar tudo de nós, mas depois disso, é muito difícil fazer as pessoas entenderem o que os jogadores estão demonstrando. Somos únicos, e isso não é arrogância. Essas pessoas nos levaram à vitória.”