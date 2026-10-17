Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
imago-sport-1081172777.jpgPropaganda Photo
Alvino Hanafi
Traduzido por

“Não é algo normal!”: Andoni Iraola revela a verdade por trás da ascensão de Rio Ngumoha no Liverpool

Liverpool
A. Iraola
R. Ngumoha
Brentford x Liverpool
Brentford
Premier League

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, classificou o ponta Rio Ngumoha, de 18 anos, como um talento de “elite” após sua impressionante ascensão pelo clube e pela seleção. O treinador explicou como os profissionais do AXA Training Centre estão trabalhando no desenvolvimento do jovem e também elogiou Bradley Barcola, que marcou três gols.

  • Ngumoha segue em ascensão meteórica no clube e na seleção

    O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, elogiou o jovem ponta Rio Ngumoha após seu início impressionante na temporada 2026-27. Revelado nas categorias de base do Chelsea, ele brilhou no meio da semana, quando o Liverpool venceu o LASK por 6 a 3 na Áustria, em um jogo eletrizante pela Champions League.

    O jogador de 18 anos também fez história no fim do mês passado ao se tornar o terceiro mais jovem a disputar uma partida oficial pela Inglaterra, atrás apenas de Jude Bellingham e Wayne Rooney, na vitória por 2 a 0 sobre a Tchéquia.

    Iraola descreveu a rápida chegada de Ngumoha à seleção como um feito extraordinário para um jogador que só completou 18 anos no fim de agosto.

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Iraola detalha plano para desenvolver especialista “de elite” em duelos individuais

    Ao falar com a imprensa, Iraola destacou a excepcional habilidade de Ngumoha no drible e apontou os principais aspectos em que ele precisa melhorar sem a bola. “Acho que ele sabe que está entre os melhores em certas coisas”, disse Iraola. “Se você quiser colocar alguém em uma situação de um contra um, Rio é um dos melhores jogadores que poderia escolher.”

    “Há aspectos em que ele precisa melhorar, especialmente sem a bola. Ele precisa se acostumar às exigências da Premier League nos duelos.”

    “Fisicamente, ele está ficando mais forte, e acho que está em um bom momento”, acrescentou Iraola. “Para nós, é um privilégio ter Rio na equipe, porque ele acabou de completar 18 anos.”

  • Técnico insiste que Ngumoha “ainda não é um jogador completo”

    Iraola ressaltou que o Liverpool está agindo com cautela para garantir que o ponta alcance seu enorme potencial em Anfield. “Ele já disputou alguns minutos pela seleção, e isso não é normal”, observou Iraola. “Normalmente, você começa a jogar pela seleção quando tem vinte e poucos anos.”

    “Temos que ajudá-lo porque, felizmente para nós, ele ainda não é um jogador pronto. Ainda pode melhorar, pois tem apenas 18 anos, e espero que possamos ajudá-lo nesse processo.”

    O técnico basco também elogiou o atacante Bradley Barcola após seus três gols contra o LASK no meio da semana: “No caso de Bradley, é uma questão de encontrar seu ritmo. Quanto mais jogar, melhor ficará.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • imago-sport-1084586635.jpgPropaganda Photo

    Liverpool se prepara para desafio contra o Brentford com mais opções à disposição

    Com Ngumoha e Barcola se destacando na Europa, Iraola tem várias opções de qualidade para o ataque.

    O Liverpool tentará aproveitar o embalo da goleada no meio da semana quando visitar o Brentford no Gtech Community Stadium, na tarde de sábado.

    O técnico do Liverpool avaliará seu elenco com cuidado na busca por três pontos importantes na Premier League, no oeste de Londres.

Próximas partidas
BRE

BRE

Premier League

17 de out. de 2026

LIV

LIV