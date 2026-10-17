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“Não é algo normal!”: Andoni Iraola revela a verdade por trás da ascensão de Rio Ngumoha no Liverpool
Ngumoha segue em ascensão meteórica no clube e na seleção
O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, elogiou o jovem ponta Rio Ngumoha após seu início impressionante na temporada 2026-27. Revelado nas categorias de base do Chelsea, ele brilhou no meio da semana, quando o Liverpool venceu o LASK por 6 a 3 na Áustria, em um jogo eletrizante pela Champions League.
O jogador de 18 anos também fez história no fim do mês passado ao se tornar o terceiro mais jovem a disputar uma partida oficial pela Inglaterra, atrás apenas de Jude Bellingham e Wayne Rooney, na vitória por 2 a 0 sobre a Tchéquia.
Iraola descreveu a rápida chegada de Ngumoha à seleção como um feito extraordinário para um jogador que só completou 18 anos no fim de agosto.
- Getty Images Sport
Iraola detalha plano para desenvolver especialista “de elite” em duelos individuais
Ao falar com a imprensa, Iraola destacou a excepcional habilidade de Ngumoha no drible e apontou os principais aspectos em que ele precisa melhorar sem a bola. “Acho que ele sabe que está entre os melhores em certas coisas”, disse Iraola. “Se você quiser colocar alguém em uma situação de um contra um, Rio é um dos melhores jogadores que poderia escolher.”
“Há aspectos em que ele precisa melhorar, especialmente sem a bola. Ele precisa se acostumar às exigências da Premier League nos duelos.”
“Fisicamente, ele está ficando mais forte, e acho que está em um bom momento”, acrescentou Iraola. “Para nós, é um privilégio ter Rio na equipe, porque ele acabou de completar 18 anos.”
Técnico insiste que Ngumoha “ainda não é um jogador completo”
Iraola ressaltou que o Liverpool está agindo com cautela para garantir que o ponta alcance seu enorme potencial em Anfield. “Ele já disputou alguns minutos pela seleção, e isso não é normal”, observou Iraola. “Normalmente, você começa a jogar pela seleção quando tem vinte e poucos anos.”
“Temos que ajudá-lo porque, felizmente para nós, ele ainda não é um jogador pronto. Ainda pode melhorar, pois tem apenas 18 anos, e espero que possamos ajudá-lo nesse processo.”
O técnico basco também elogiou o atacante Bradley Barcola após seus três gols contra o LASK no meio da semana: “No caso de Bradley, é uma questão de encontrar seu ritmo. Quanto mais jogar, melhor ficará.”
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Liverpool se prepara para desafio contra o Brentford com mais opções à disposição
Com Ngumoha e Barcola se destacando na Europa, Iraola tem várias opções de qualidade para o ataque.
O Liverpool tentará aproveitar o embalo da goleada no meio da semana quando visitar o Brentford no Gtech Community Stadium, na tarde de sábado.
O técnico do Liverpool avaliará seu elenco com cuidado na busca por três pontos importantes na Premier League, no oeste de Londres.
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