“Não é algo normal!”: Andoni Iraola revela a verdade por trás da ascensão de Rio Ngumoha no Liverpool

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, elogiou o jovem ponta Rio Ngumoha após seu início impressionante na temporada 2026-27. Revelado nas categorias de base do Chelsea, ele brilhou no meio da semana, quando o Liverpool venceu o LASK por 6 a 3 na Áustria, em um jogo eletrizante pela Champions League.

O jogador de 18 anos também fez história no fim do mês passado ao se tornar o terceiro mais jovem a disputar uma partida oficial pela Inglaterra, atrás apenas de Jude Bellingham e Wayne Rooney, na vitória por 2 a 0 sobre a Tchéquia.

Iraola descreveu a rápida chegada de Ngumoha à seleção como um feito extraordinário para um jogador que só completou 18 anos no fim de agosto.