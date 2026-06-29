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“Não dou a mínima!” - Jesse Marsch explica o discurso “performático” sobre “heróis” em campo dirigido aos jogadores do Canadá após a histórica vitória nas oitavas de final da Copa do Mundo
Defendendo a reunião pós-jogo
Marsch reuniu seus jogadores em um círculo apertado no gramado logo após Stephen Eustaquio garantir a vitória por 1 a 0 no segundo minuto dos acréscimos. O técnico americano disse ao grupo que eles haviam se tornado “heróis canadenses” em um discurso apaixonado. Quando questionado sobre a imagem transmitida por tal demonstração pública, Marsch foi, como de costume, direto com aqueles que consideram seus métodos constrangedores.
“Olha, as pessoas gostam de dizer que é uma encenação se reunir em campo”, disse Marsch durante a coletiva de imprensa pós-jogo. “Não dou a mínima para o que as pessoas têm a dizer. Tudo o que me importa é o nosso time e o que fazemos juntos. É difícil porque, depois do jogo, todo mundo é puxado em um milhão de direções diferentes pela mídia e, por isso, você não tem realmente a chance de estar com seu time, a menos que aproveite aquele momento ali mesmo.
“Sempre tento fazer com que os líderes falem porque, repito, eles são canadenses. Esta é a seleção nacional deles, mas eu queria expressar a eles o quanto esse momento será importante para o esporte no país… é um prazer ser o técnico deles, e a responsabilidade que sinto especificamente para com eles é o que me motiva todos os dias a tentar prepará-los e criar uma plataforma para que possam dar o melhor de si. Acho que eles fizeram isso hoje.”
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Investindo na identidade nacional
Marsch assumiu plenamente seu papel ao norte da fronteira, chegando até a cantar o hino nacional antes do início da partida. Apesar de suas raízes em Wisconsin e de ter atuado como assistente da Seleção Masculina de Futebol dos EUA, ele sente uma profunda conexão com os valores de seu time atual.
“Olha, sou americano e tenho orgulho de ser americano, mas acho que os ideais e as características do povo canadense combinam muito bem comigo”, explicou o técnico de 52 anos. “Eles valorizam a gentileza, valorizam a generosidade. Acho que é um país muito acolhedor com quem vem de fora, que valoriza mais o que você faz do que o que você diz. E, às vezes, sei que nós, americanos… temos uma certa fama de ser barulhentos, arrogantes e de falar alto. E sei que, em muitos aspectos, isso me descreve e descreve as pessoas, ou pelo menos as pessoas adoram me descrever assim. Mas, de novo, não dou a mínima.”
Elogios a Eustaquio, o herói da vitória
Além da determinação, Marsch também mostrou um lado mais sensível ao falar sobre Eustaquio, cujo gol da vitória no final da partida levou o Canadá às oitavas de final pela primeira vez na história. O meio-campista passou por um período difícil na vida pessoal, tendo perdido ambos os pais no espaço de um ano. Marsch não hesitou em destacar por que o jogador emprestado pelo Porto era a pessoa perfeita para proporcionar o momento mais marcante do torneio para os Les Rouges.
“Steph é uma das pessoas da equipe que considero mais confiável e que entende o que estamos tentando alcançar como grupo”, afirmou o técnico. “Obviamente, com tudo o que ele passou com o falecimento dos pais. Ele e o irmão são muito próximos e muito unidos. Não consigo pensar em ninguém mais merecedor em um grupo de pessoas incríveis. Talvez Steph seja o mais merecedor de viver um momento como esse. Estou muito feliz por ele – e acho que, de algum lugar, seus pais estão olhando de cima e viram isso.”
- AFP
Atenção voltada agora para as oitavas de final
Com uma vitória por nocaute finalmente garantida, o Canadá agora se prepara para enfrentar a Holanda ou o Marrocos em Houston. A equipe ganhou um novo ímpeto com o retorno de Alphonso Davies, que deu um novo fôlego na reta final da partida contra a África do Sul, após sete semanas fora dos gramados. Espera-se que o zagueiro de 25 anos seja titular nas oitavas de final, quando o Canadá enfrentará o maior desafio de sua campanha para 2026 até o momento.