“Não dou a mínima!” - Jesse Marsch explica o discurso “performático” sobre “heróis” em campo dirigido aos jogadores do Canadá após a histórica vitória nas oitavas de final da Copa do Mundo

Marsch reuniu seus jogadores em um círculo apertado no gramado logo após Stephen Eustaquio garantir a vitória por 1 a 0 no segundo minuto dos acréscimos. O técnico americano disse ao grupo que eles haviam se tornado “heróis canadenses” em um discurso apaixonado. Quando questionado sobre a imagem transmitida por tal demonstração pública, Marsch foi, como de costume, direto com aqueles que consideram seus métodos constrangedores.

“Olha, as pessoas gostam de dizer que é uma encenação se reunir em campo”, disse Marsch durante a coletiva de imprensa pós-jogo. “Não dou a mínima para o que as pessoas têm a dizer. Tudo o que me importa é o nosso time e o que fazemos juntos. É difícil porque, depois do jogo, todo mundo é puxado em um milhão de direções diferentes pela mídia e, por isso, você não tem realmente a chance de estar com seu time, a menos que aproveite aquele momento ali mesmo.

“Sempre tento fazer com que os líderes falem porque, repito, eles são canadenses. Esta é a seleção nacional deles, mas eu queria expressar a eles o quanto esse momento será importante para o esporte no país… é um prazer ser o técnico deles, e a responsabilidade que sinto especificamente para com eles é o que me motiva todos os dias a tentar prepará-los e criar uma plataforma para que possam dar o melhor de si. Acho que eles fizeram isso hoje.”