“Não disse nada” – Revelação sobre a transferência de Lionel Messi feita pelo ex-técnico do Barcelona, Xavi, ao explicar os motivos pelos quais o maior jogador de todos os tempos da Argentina não voltou ao Camp Nou

Além do drama da transferência, Xavi refletiu sobre os desafios únicos de treinar e jogar ao lado de um jogador da estatura de Messi. Ele traçou o retrato de um jogador cuja ânsia pela bola continua inigualável, mesmo nos treinos ou em partidas oficiais, onde é exigida disciplina tática. A relação entre os dois, no entanto, permaneceu fundamentada em um profundo respeito mútuo e em uma amizade que remonta aos primeiros dias de Messi na La Masia.

“Às vezes, Messi ficava irritado comigo se eu passasse a bola para outros jogadores”, lembrou Xavi. “Ele vinha até mim: ‘Ei, ei! O que você está fazendo? Passe a bola para mim! Chegue mais perto, jogue comigo! Eu vi Messi pela primeira vez quando ele tinha 16 anos. Disseram-me que havia um garoto incrível da Argentina. Eu o vi e disse: ‘Isso é algo diferente. Nunca vi nada assim antes.’ Ele era um bom garoto. É um dos melhores companheiros que se pode ter no futebol. Tenho um ótimo relacionamento com Leo Messi, baseado na confiança.” Ele também elogiou muito outro ex-companheiro de equipe: “Talvez eu pudesse ter treinado o Neymar no Barcelona, mas nossa situação econômica era tão ruim que a contratação dele nunca foi uma opção. Os primeiros anos do Neymar no Barcelona foram os mais próximos que já vi alguém chegar de Leo Messi.”