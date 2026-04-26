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“Não disse nada” – Revelação sobre a transferência de Lionel Messi feita pelo ex-técnico do Barcelona, Xavi, ao explicar os motivos pelos quais o maior jogador de todos os tempos da Argentina não voltou ao Camp Nou
A tentativa frustrada de reunir Messi e Neymar
Xavi revelou suas ambiciosas tentativas de trazer de volta ao Spotify Camp Nou alguns dos nomes mais emblemáticos da história do Barcelona durante sua passagem como técnico. Embora tenha conseguido integrar Dani Alves, os esforços para trazer de volta Neymar, Pedro e, principalmente, Lionel Messi fracassaram devido a uma combinação de obstáculos financeiros e decisões da diretoria. A revelação sobre Messi é particularmente marcante, dada a narrativa pública em torno de sua saída para o Inter Miami.
Em entrevista ao canal do Romário no YouTube, Xavi explicou: “Como técnico do Barcelona, trouxe de volta o Dani Alves e tentei trazer o Neymar, o Pedro e o Messi também. Não foi possível contratar o Pedro e o Neymar por causa da situação econômica. Quanto ao Messi, o presidente não queria que ele voltasse. Tentamos contratar o Messi em 2023. Conversamos por cinco meses e tudo estava pronto, mas, no fim, o presidente disse não.”
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O treinamento do GOAT e a comparação com Neymar
Além do drama da transferência, Xavi refletiu sobre os desafios únicos de treinar e jogar ao lado de um jogador da estatura de Messi. Ele traçou o retrato de um jogador cuja ânsia pela bola continua inigualável, mesmo nos treinos ou em partidas oficiais, onde é exigida disciplina tática. A relação entre os dois, no entanto, permaneceu fundamentada em um profundo respeito mútuo e em uma amizade que remonta aos primeiros dias de Messi na La Masia.
“Às vezes, Messi ficava irritado comigo se eu passasse a bola para outros jogadores”, lembrou Xavi. “Ele vinha até mim: ‘Ei, ei! O que você está fazendo? Passe a bola para mim! Chegue mais perto, jogue comigo! Eu vi Messi pela primeira vez quando ele tinha 16 anos. Disseram-me que havia um garoto incrível da Argentina. Eu o vi e disse: ‘Isso é algo diferente. Nunca vi nada assim antes.’ Ele era um bom garoto. É um dos melhores companheiros que se pode ter no futebol. Tenho um ótimo relacionamento com Leo Messi, baseado na confiança.” Ele também elogiou muito outro ex-companheiro de equipe: “Talvez eu pudesse ter treinado o Neymar no Barcelona, mas nossa situação econômica era tão ruim que a contratação dele nunca foi uma opção. Os primeiros anos do Neymar no Barcelona foram os mais próximos que já vi alguém chegar de Leo Messi.”
A ascensão de Lamine Yamal
Um dos maiores legados de Xavi no clube será a estreia que ele proporcionou a Lamine Yamal, que desde então se tornou uma superestrela mundial. O ex-técnico está convencido de que o adolescente é um talento único em sua geração, desde que mantenha o foco profissional adequado. Xavi também abordou sua própria saída do banco de reservas, sugerindo que foram os atritos internos, e não os resultados esportivos, que acabaram por encerrar sua gestão, apesar de um acordo inicial para permanecer no cargo.
“Lamine Yamal é um jogador escolhido. Um gênio do futebol”, afirmou Xavi. “Ele já é o melhor ou um dos melhores jogadores do mundo neste momento. Agora depende de sua mentalidade, de sua energia e de seu desejo de fazer história. Está nas mãos dele.”
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Um futuro promissor sob o comando de Hansi Flick
Apesar da natureza abrupta de sua saída, Xavi continua sendo um defensor ferrenho do projeto atualmente liderado por Hansi Flick. Ele acredita que o elenco que ajudou a formar — composto por jovens talentos e jogadores experientes da seleção — está agora em excelente posição para dominar o futebol espanhol nos próximos anos. Para Xavi, o trabalho realizado durante o período financeiro mais difícil do clube serviu de trampolim para os sucessos atuais no Estadi Olímpico Lluis Companys.
“Acredito que fizemos um projeto muito bom e lançamos bases muito sólidas para o Flick”, observou o ex-capitão. “Hansi Flick está fazendo um trabalho excepcional, e acho que os jogadores amadureceram para competir. Há um time para os próximos 10 anos com esta geração de Lamine, Koundé, Fermín, Gavi, Pedri. Todos esses são jogadores que treinamos e desenvolvemos.”