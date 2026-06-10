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"Não deveria haver discussão!" - Jude Bellingham é o "melhor jogador" da Inglaterra e "tem que ser titular" na Copa do Mundo de 2026, insiste Micah Richards
Richards exige tratamento de "superestrela" para Bellingham
À medida que a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 se intensifica, o debate em torno da melhor formação ofensiva da Inglaterra atingiu seu auge. Em entrevista ao programa “The Rest Is Football”, da Netflix, o ex-zagueiro do Manchester City Richards foi enfático sobre o lugar de Bellingham na hierarquia da equipe, independentemente dos dilemas táticos enfrentados pela comissão técnica.
“Em termos de momentos decisivos, Jude Bellingham — do Real Madrid, vencedor da Liga dos Campeões — sempre foi o cara quando a Inglaterra estava em desvantagem em outros torneios”, disse Richards. “Ele tem a personalidade necessária para se destacar nos momentos decisivos… Temos um verdadeiro astro… nem deveria ser um debate. Ele é o melhor jogador. Ele tem que ser titular.” Sua opinião foi compartilhada por Gary Lineker, que observou que, para conquistar títulos importantes, uma equipe precisa de um jogador capaz de fazer uma “enorme diferença”.
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O desafio da Rogers
Enquanto os especialistas clamam por Bellingham, a realidade nos treinos tem sido um pouco mais complicada. Desde que Tuchel assumiu o comando em janeiro de 2025, Morgan Rogers, estrela do Aston Villa, surgiu como um sério candidato à posição de camisa 10. O artilheiro recordista da Premier League, Alan Shearer, reconheceu essa mudança de dinâmica, observando que Rogers desempenhou um “papel enorme” no recente sucesso da Inglaterra e sugeriu que o técnico está certo em contar com o jogador do Villa, que está em grande forma. Rogers tem participado de quase todos os jogos sob o comando do técnico alemão, e essa competição interna criou um dilema fascinante para Tuchel, que deve decidir entre o ícone global consagrado e a estrela em ascensão da Premier League.
Rogers defende o “garoto de ouro” da Inglaterra
Apesar de ser apontado como o provável substituto de Bellingham, o próprio Rogers nutre nada além de admiração pelo seu companheiro de seleção. O atacante do Villa se manifesta contra as críticas frequentemente dirigidas à postura de Bellingham em campo, afirmando: “Ele é um dos melhores jogadores do mundo… Às vezes, as pessoas podem interpretar mal a maneira como ele se apresenta.
“Ele tem a maior vontade de vencer que já vi na vida. Ele não estaria onde está, jogando pelo Real Madrid, disputando os maiores jogos do futebol, sem o caráter, sem a personalidade. É um pouco estranho, porque ele é o nosso garoto de ouro, é ele que deveríamos valorizar e mostrar ao mundo que este é o nosso jogador.”
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A dor de cabeça de Tuchel na escolha do time
O técnico já provou que não tem medo de incomodar, sendo conhecido por exigir um alto nível de disciplina e adesão tática. Embora tenha elogiado a “determinação e garra” de Bellingham, o ex-treinador do Chelsea também deixou claro que nenhum jogador está acima do sistema coletivo.
Com base nessa mentalidade de priorizar o time, Tuchel confirmou que até mesmo a estrela do Real Madrid enfrenta uma verdadeira disputa por sua vaga: “Ele é um dos titulares, sabe que é um dos titulares, mas temos 14 ou 15 potenciais titulares. Essas funções podem sempre mudar, mas, no momento, acho que há 14 ou 15 titulares de verdade e Jude é um deles.”
Com a Inglaterra prestes a enfrentar a Costa Rica em seus preparativos finais, a disputa pelas vagas continua totalmente em aberto. No entanto, Rogers continua convicto de que os dois podem coexistir na mesma equipe, afirmando: “Acho que definitivamente podemos jogar juntos. Adoraria jogar com ele. Quero jogar com os melhores jogadores da Inglaterra. Ele está bem na frente dessa lista e é alguém com quem sempre quis jogar desde muito jovem, e isso não mudou até hoje.” Se Tuchel concorda e encontra uma maneira de encaixar os dois em seus planos para a Copa do Mundo continua sendo a maior questão deste verão.