"Não deveria haver discussão!" - Jude Bellingham é o "melhor jogador" da Inglaterra e "tem que ser titular" na Copa do Mundo de 2026, insiste Micah Richards

O técnico já provou que não tem medo de incomodar, sendo conhecido por exigir um alto nível de disciplina e adesão tática. Embora tenha elogiado a “determinação e garra” de Bellingham, o ex-treinador do Chelsea também deixou claro que nenhum jogador está acima do sistema coletivo.

Com base nessa mentalidade de priorizar o time, Tuchel confirmou que até mesmo a estrela do Real Madrid enfrenta uma verdadeira disputa por sua vaga: “Ele é um dos titulares, sabe que é um dos titulares, mas temos 14 ou 15 potenciais titulares. Essas funções podem sempre mudar, mas, no momento, acho que há 14 ou 15 titulares de verdade e Jude é um deles.”

Com a Inglaterra prestes a enfrentar a Costa Rica em seus preparativos finais, a disputa pelas vagas continua totalmente em aberto. No entanto, Rogers continua convicto de que os dois podem coexistir na mesma equipe, afirmando: “Acho que definitivamente podemos jogar juntos. Adoraria jogar com ele. Quero jogar com os melhores jogadores da Inglaterra. Ele está bem na frente dessa lista e é alguém com quem sempre quis jogar desde muito jovem, e isso não mudou até hoje.” Se Tuchel concorda e encontra uma maneira de encaixar os dois em seus planos para a Copa do Mundo continua sendo a maior questão deste verão.