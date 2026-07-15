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“Não deu muito certo” - Noni Madueke e Anthony Gordon têm dificuldade para convencer Michael Owen, com Cole Palmer e Phil Foden fora da campanha da Inglaterra até a semifinal da Copa do Mundo
Madueke, Gordon, Rashford e Saka ainda não marcaram pela Inglaterra
A expectativa antes de um grande torneio em solo norte-americano era que o craque do Arsenal, Saka — que acabara de saborear a glória do título da Premier League no norte de Londres — e Rashford, emprestado pelo Barcelona, fossem os escolhidos para atuar nas laterais.
O primeiro, no entanto, vem enfrentando problemas físicos inoportunos, enquanto o segundo — que ainda tem contrato com o Manchester United e enfrenta muitas distrações relacionadas à transferência — não conseguiu dar continuidade ao gol que marcou ao sair do banco na vitória disputada contra a Croácia na estreia.
Madueke vem substituindo seu companheiro dos Gunners na direita, mas continua enfrentando perguntas incômodas após algumas atuações desconexas e sem brilho, enquanto Gordon, a nova contratação do Barça, tem carecido de consistência pela esquerda.
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Quem deveria ser titular nas pontas da seleção inglesa?
Saka foi titular em duas das seis partidas da Inglaterra até agora, enquanto atuou como reserva nas outras quatro, e já deve ter adquirido ritmo de jogo suficiente para ser escalado desde o início e completar mais de 90 minutos.
Questionado sobre se o ponta do Arsenal precisa ser escalado no lugar de Madueke, o ex-atacante dos Three Lions, Owen — em entrevista ao GOAL via Covers.com, onde você pode encontrar uma lista de sites de apostas —, disse: “Acho que você está certo, considerando isso. Eu achava que, ao entrarmos nesta Copa do Mundo, aqueles três jogadores de ataque atrás de [Harry] Kane fossem o nosso ponto forte. E não foi bem assim que as coisas aconteceram.
“Kane e [Jude] Bellingham têm sido nosso ponto forte, eu acho. Seja Rashford, Gordon, Madueke ou Saka, eles têm sido predominantemente os que têm jogado. Eles têm se saído bem, mas nada além disso.
“E eles estão em posições em que podem entrar em campo e estar descansados. Eles serão alternados o tempo todo. Eles deveriam realmente estar marcando gols e, com certeza, dando muitas assistências. Mas ainda não tem sido bem assim.
“Mas ainda faltam dois jogos, e são dois dos jogos mais importantes. Ninguém vai se lembrar da fase de grupos se um deles entrar em campo e marcar alguns gols na final da Copa do Mundo.”
Tuchel optou por deixar as influências criativas em casa
Questionado sobre se estava surpreso com a falta de tempo de jogo concedido a Rashford — com Gordon sem marcar nenhum gol, enquanto vários outros jogadores de comprovada qualidade ficam assistindo de longe após não terem sido convocados para a seleção de Tuchel na Copa do Mundo —, Owen acrescentou: “Com certeza. Eu achava, e ainda acho, que ao longo do torneio deveríamos realmente ter feito uma rotação desses jogadores.
“Sei que eles fizeram algumas mudanças, mas achei que haveria muito mais rodízio nessas posições. Certamente, acho que antes mesmo da convocação ser definida, eu já estava de olho em outros jogadores que poderiam estar lá — os Phil Fodens, os Cole Palmers deste mundo. Colocamos vários dos nossos grandes jogadores nessas posições, os incluímos na seleção e, assim, teríamos bastante rodízio, jogadores descansados e muitas ideias novas ao longo do torneio.
“Essas podem ser as posições que decidem a vitória ou a derrota no torneio. Mas não tem sido bem assim. Ele tem se mantido bastante fiel a um time bastante estável.”
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Encontro nas semifinais da Copa do Mundo com Messi e a Argentina
Tuchel pode decidir fazer algumas alterações na escalação inicial para o que promete ser um confronto épico nas semifinais contra Lionel Messi e a Argentina, atual campeã mundial, nesta quarta-feira. Será preciso encontrar inspiração em algum lugar ao enfrentar os gigantes sul-americanos em Atlanta.
O capitão Kane, que vem quebrando recordes, e o craque Bellingham têm correspondido às expectativas até agora — marcando seis gols cada um —, mas chegou a hora de Rashford, Saka, Gordon e Madueke darem uma contribuição decisiva na busca pela imortalidade conquistada com a conquista do troféu.
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