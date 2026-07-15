“Não deu muito certo” - Noni Madueke e Anthony Gordon têm dificuldade para convencer Michael Owen, com Cole Palmer e Phil Foden fora da campanha da Inglaterra até a semifinal da Copa do Mundo

Saka foi titular em duas das seis partidas da Inglaterra até agora, enquanto atuou como reserva nas outras quatro, e já deve ter adquirido ritmo de jogo suficiente para ser escalado desde o início e completar mais de 90 minutos.

Questionado sobre se o ponta do Arsenal precisa ser escalado no lugar de Madueke, o ex-atacante dos Three Lions, Owen — em entrevista ao GOAL via Covers.com, onde você pode encontrar uma lista de sites de apostas —, disse: “Acho que você está certo, considerando isso. Eu achava que, ao entrarmos nesta Copa do Mundo, aqueles três jogadores de ataque atrás de [Harry] Kane fossem o nosso ponto forte. E não foi bem assim que as coisas aconteceram.

“Kane e [Jude] Bellingham têm sido nosso ponto forte, eu acho. Seja Rashford, Gordon, Madueke ou Saka, eles têm sido predominantemente os que têm jogado. Eles têm se saído bem, mas nada além disso.

“E eles estão em posições em que podem entrar em campo e estar descansados. Eles serão alternados o tempo todo. Eles deveriam realmente estar marcando gols e, com certeza, dando muitas assistências. Mas ainda não tem sido bem assim.

“Mas ainda faltam dois jogos, e são dois dos jogos mais importantes. Ninguém vai se lembrar da fase de grupos se um deles entrar em campo e marcar alguns gols na final da Copa do Mundo.”