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"Não desejaria isso a ninguém": Darwin Nunez se abre sobre "pesadelo" no Al-Hilal após encerrar jejum de gols depois de transferência surpreendente
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Redenção para Nunez no Al-Diriyah
Darwin Nunez reacendeu oficialmente sua carreira na Saudi Pro League, deixando para trás uma passagem miserável pelo Al-Hilal com uma atuação decisiva pelo seu novo clube, ao qual está emprestado. O internacional uruguaio de 27 anos, que recentemente concluiu uma transferência por empréstimo até o fim da temporada para o recém-promovido Al-Diriyah, não demorou para causar impacto. Em um duelo de alta tensão pela quarta rodada da Roshn League contra o Al-Ittifaq, na noite de sábado, Nunez marcou dois gols com frieza para conduzir sua equipe à vitória, provando que seu faro de gol segue afiado apesar de uma longa ausência de jogos competitivos.
A importância da atuação não passou despercebida pelo ex-jogador do Liverpool, que comemorou com alívio visível. Tendo chegado ao Oriente Médio com a reputação de finalizador de classe mundial, Nunez acabou completamente marginalizado na Kingdom Arena. Depois de um início promissor após sua transferência de grande repercussão em 2025, suas oportunidades sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi evaporaram, o que acabou levando à sua exclusão total da lista do elenco para as competições domésticas. A ida para o Al-Diriyah, na qual o recém-chegado concordou em arcar com seu salário integral, foi pensada especificamente para resgatá-lo desse limbo profissional.
O impacto psicológico do exílio no Al-Hilal
Em entrevista à rede saudita Thmanyah após marcar dois gols contra o Al-Ittifaq, Nunez expôs o desgaste emocional e psicológico que enfrentou enquanto ficou fora dos planos do time principal. O atacante admitiu que a dificuldade foi muito além do campo de treinamento, afetando sua vida pessoal e seus apoiadores mais próximos. "Primeiro, estou muito feliz com meu retorno ao futebol. Os últimos seis meses no Al-Hilal foram muito difíceis para mim e para minha família, porque eu não consegui jogar partidas", explicou Nunez em uma avaliação sincera de seu período longe dos gramados.
Nunez seguiu detalhando a profundidade de sua frustração, destacando como a falta de competição soou como uma traição à sua identidade profissional. Ele disse à rede: "E, honestamente, não desejo que ninguém passe por uma experiência como a minha, porque, no fim das contas, todos nós, como jogadores, queremos competir, jogar e aproveitar o que fazemos." Essas declarações oferecem um raro vislumbre do cenário de "pesadelo" para uma contratação de destaque que se vê fora dos planos devido a limitações de elenco e à chegada de outras superestrelas, como Karim Benzema.
Um verão de frustração no mercado de transferências
O caminho até Al-Diriyah esteve longe de ser simples para o uruguaio, que esteve no centro de várias negociações fracassadas durante a janela de verão. A mais notável foi uma possível transferência para o gigante turco Trabzonspor, que o faria reencontrar o ex-companheiro de Anfield Mohamed Salah. Segundo relatos, o acordo desmoronou devido a uma disputa contratual complexa com a diretoria do Al-Hilal envolvendo pagamentos pendentes. Com contrato em Riad até junho de 2028, Nunez ficou praticamente preso até que o acordo de empréstimo com o Al-Diriyah oferecesse uma estratégia de saída viável que satisfizesse todas as partes envolvidas.
A carreira do atacante tem sido marcada por cifras elevadas e grandes expectativas, desde os primeiros dias no Penarol até a transferência recorde para a Premier League. No entanto, seu período em Riad ameaçou descarrilar completamente essa trajetória. Ao optar por permanecer na Saudi Pro League em vez de forçar um retorno à Europa ou à Turquia, Nunez escolheu um caminho de redenção imediata.
Olhando para um futuro mais brilhante
Apesar da "tempestade" que enfrentou ao longo do último ano, Nunez se recusa a deixar que a experiência negativa defina o restante de sua carreira. Ele atribui ao seu sistema de apoio o mérito por ajudá-lo a manter o profissionalismo durante os meses em que foi forçado a treinar longe dos holofotes. "Agora deixei esse período difícil para trás.
Com a confiança restabelecida e dois gols já marcados por seu novo clube, Nunez agora está focado exclusivamente no presente. Ele se transformou de um homem esquecido no Al-Hilal em ponto focal talismânico de um Al-Diriyah que busca se estabelecer na elite. Se conseguir manter essa forma artilheira ao longo da campanha de 2026-27, sem dúvida se tornará um dos atacantes mais cobiçados na próxima janela de verão, seja com futuro de volta no Al-Hilal ou em uma nova casa na Europa.
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