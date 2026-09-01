Darwin Nunez reacendeu oficialmente sua carreira na Saudi Pro League, deixando para trás uma passagem miserável pelo Al-Hilal com uma atuação decisiva pelo seu novo clube, ao qual está emprestado. O internacional uruguaio de 27 anos, que recentemente concluiu uma transferência por empréstimo até o fim da temporada para o recém-promovido Al-Diriyah, não demorou para causar impacto. Em um duelo de alta tensão pela quarta rodada da Roshn League contra o Al-Ittifaq, na noite de sábado, Nunez marcou dois gols com frieza para conduzir sua equipe à vitória, provando que seu faro de gol segue afiado apesar de uma longa ausência de jogos competitivos.

A importância da atuação não passou despercebida pelo ex-jogador do Liverpool, que comemorou com alívio visível. Tendo chegado ao Oriente Médio com a reputação de finalizador de classe mundial, Nunez acabou completamente marginalizado na Kingdom Arena. Depois de um início promissor após sua transferência de grande repercussão em 2025, suas oportunidades sob o comando do técnico italiano Simone Inzaghi evaporaram, o que acabou levando à sua exclusão total da lista do elenco para as competições domésticas. A ida para o Al-Diriyah, na qual o recém-chegado concordou em arcar com seu salário integral, foi pensada especificamente para resgatá-lo desse limbo profissional.