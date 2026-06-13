Não descartem Florian Wirtz ainda! O jogador-chave da Alemanha pode calar os críticos do Liverpool ao desempenhar um papel de destaque na Copa do Mundo

Jamie Carragher já estava preocupado com o fato de o jogador da seleção alemã ser pouco mais do que “preciso e organizado” com a bola, enquanto Gary Neville argumentou que a suposta solução para uma aparente falta de criatividade no meio-campo havia se tornado um “problema” para o Liverpool.

“Há alguns meses que andamos na ponta dos pés em relação a ele, levando em conta que é jovem e está chegando a um novo país, mas ele é um jogador de mais de 100 milhões de libras; você vai ter que se impor logo”, disse o ex-lateral do Manchester United em seu próprio podcast após a insípida derrota do Liverpool por 3 a 0 para o Manchester City em novembro.

“Hoje, achei que Wirtz parecia um menino. Isso não pode ser o caso. Ele foi empurrado por todo o campo e também não mostrou qualidade, então seu desempenho foi realmente preocupante. Ele é um jogador da seleção alemã de grande prestígio, mas parece estar muito aquém do que se esperaria em uma partida física de alto nível da Premier League.”