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Florian Wirtz Germany World Cup GFXGOAL
Mark Doyle

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Não descartem Florian Wirtz ainda! O jogador-chave da Alemanha pode calar os críticos do Liverpool ao desempenhar um papel de destaque na Copa do Mundo

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Durante a sequência de resultados historicamente ruins do Liverpool no outono passado, o desempenho de Florian Wirtz tornou-se alvo de muita discussão. Gary Lineker estava entre aqueles que achavam que o camisa 10 poderia se beneficiar ao ser retirado da escalação titular de Arne Slot e, consequentemente, dos holofotes. “Não acho que ele não esteja sofrendo com isso no momento”, disse o ex-jogador da seleção inglesa no podcast “The Rest is Football”.

No entanto, Lineker não tinha a menor dúvida de que a contratação de 100 milhões de libras acabaria por provar seu valor ao Liverpool.

“Nós o vimos jogar na Liga dos Campeões e sabemos do que ele é capaz”, destacou Lineker. “Não estou me baseando na Bundesliga; estou me baseando na Europa, e ele começou muito jovem.

"Ele tem que se dar bem, e acredito que vai... Ele é muito bom no futebol." Nem todos, porém, estavam tão convencidos assim.

  • Manchester City v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Menino"

    Jamie Carragher já estava preocupado com o fato de o jogador da seleção alemã ser pouco mais do que “preciso e organizado” com a bola, enquanto Gary Neville argumentou que a suposta solução para uma aparente falta de criatividade no meio-campo havia se tornado um “problema” para o Liverpool.

    “Há alguns meses que andamos na ponta dos pés em relação a ele, levando em conta que é jovem e está chegando a um novo país, mas ele é um jogador de mais de 100 milhões de libras; você vai ter que se impor logo”, disse o ex-lateral do Manchester United em seu próprio podcast após a insípida derrota do Liverpool por 3 a 0 para o Manchester City em novembro.

    “Hoje, achei que Wirtz parecia um menino. Isso não pode ser o caso. Ele foi empurrado por todo o campo e também não mostrou qualidade, então seu desempenho foi realmente preocupante. Ele é um jogador da seleção alemã de grande prestígio, mas parece estar muito aquém do que se esperaria em uma partida física de alto nível da Premier League.”

    • Publicidade
  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Não é do tipo que gosta de grandes desafios?

    Wirtz ganhou um pouco da força física de que tanto precisava ao longo de sua primeira temporada na Inglaterra. “Eu precisava ficar um pouco mais forte”, admitiu.

    No entanto, embora seus números de gols e assistências tenham melhorado depois que ele finalmente abriu o placar na vitória por 2 a 1 sobre o Wolves em 27 de dezembro, a incapacidade de Wirtz de se impor nas partidas — especialmente nas grandes partidas — continuou sendo motivo de preocupação, e Carragher sentiu que não teve outra opção a não ser criticá-lo após mais uma atuação ineficaz na derrota do Liverpool por 3 a 2 para o Manchester United em 3 de maio.

  • Burnley v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Um passeio bem tranquilo"

    "O único jogador que acho que teve uma adaptação muito fácil é Florian Wirtz", disse o ex-zagueiro dos Reds à Sky Sports. "Eu nunca mudei de clube, muito menos me mudei para outro país. Mas acho que demos tempo a ele. Fomos muito, muito gentis.

    "Ele jogou mal hoje. E mesmo que o Liverpool jogue muito bem, ainda há [Dominik] Szoboszlai e, em alguns momentos desta temporada, [Mohamed] Salah. Salah não tem sido o Salah da temporada passada, mas ainda assim tem sido um dos melhores atacantes do Liverpool.

    "Comentei o jogo do Liverpool fora de casa contra o Burnley no início da temporada e descrevi Wirtz como sendo preciso e organizado. Eu estava sendo gentil naquela ocasião. Não o descreveria de forma diferente agora. Ele está há um ano na carreira no Liverpool."


  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Comparação pouco lisonjeira

    Dado o valor da transferência de Wirtz, na casa dos nove dígitos, os torcedores do Liverpool certamente tinham o direito de esperar mais do que 15 participações diretas em gols de um jogador que havia acumulado mais do que o dobro desse número em sua última temporada no Bayer Leverkusen.

    Embora tenha tido atuações promissoras contra times como o Newcastle, ele certamente não causou o mesmo impacto em Anfield que seu colega Rayan Cherki, o camisa 10, causou no Etihad, o que refletiu negativamente sobre Wirtz, já que o francês havia despertado o interesse do Liverpool antes de ser contratado pelo Manchester City por apenas 34 milhões de libras (45 milhões de dólares).

    No entanto, houve várias circunstâncias atenuantes, sendo a principal delas o fato de que a campanha do Liverpool foi um desastre do início ao fim. Wirtz se juntou a um time campeão, cotado para disputar a Liga dos Campeões — e, no entanto, após ser facilmente derrotado pelo Paris Saint-Germain nas quartas de final, os Reds só conseguiram se classificar para a competição do ano que vem na última rodada da temporada da Premier League.

  • Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    "Isso me deixou mais forte"

    Não é de se admirar, portanto, que Wirtz tenha se mostrado mais parecido com o jogador que era no Leverkusen ao vestir a camisa da Alemanha, especialmente neste ano.

    Julian Nagelsmann tem sido fundamental nesse sentido, pois apoiou Wirtz incondicionalmente e o escalou como titular em todos os jogos que a seleção disputou desde que o versátil meio-campista ofensivo se transferiu para Merseyside. Como era de se esperar, Wirtz agradeceu o apoio.

    “Não foi um período fácil [durante a primeira metade da temporada]”, disse ele aoSportschau depois de marcar um gol e dar duas assistências na vitória por 4 a 3 sobre a Suíça em março, em um amistoso. “Mas [Nagelsmann] me disse que também é bom que as coisas nem sempre corram bem; que você também passa por dificuldades de vez em quando e se torna mais forte por causa disso. É assim que vejo agora, que isso me tornou um pouco mais forte.”

  • Florian Wirtz Germany 2026Getty Images

    Um profissional de primeira linha

    Nagelsmann concorda plenamente e, por isso, acredita que um jogador que “já é um nome no futebol mundial” pode se tornar uma estrela global ao longo das próximas seis semanas.

    “Florian é incrivelmente talentoso e sempre tem a energia necessária para jogar o nosso futebol”, elogiou o técnico da Alemanha. “Lothar Matthäus uma vez deu a ele nota A+ e quem poderia discordar? Ninguém.”

    De fato, apesar de todas as provações e dificuldades durante uma temporada de estreia complicada no Liverpool, Wirtz claramente ainda é muito bom no futebol. Não se surpreenda se ele lembrar a todos desse fato na Copa do Mundo.

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