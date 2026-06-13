Não descartem Florian Wirtz ainda! O jogador-chave da Alemanha pode calar os críticos do Liverpool ao desempenhar um papel de destaque na Copa do Mundo

Dado o valor da transferência de Wirtz, na casa dos nove dígitos, os torcedores do Liverpool certamente tinham o direito de esperar mais do que 15 participações diretas em gols de um jogador que havia acumulado mais do que o dobro desse número em sua última temporada no Bayer Leverkusen.
Embora tenha tido atuações promissoras contra times como o Newcastle, ele certamente não causou o mesmo impacto em Anfield que seu colega Rayan Cherki, o camisa 10, causou no Etihad, o que refletiu negativamente sobre Wirtz, já que o francês havia despertado o interesse do Liverpool antes de ser contratado pelo Manchester City por apenas 34 milhões de libras (45 milhões de dólares).
No entanto, houve várias circunstâncias atenuantes, sendo a principal delas o fato de que a campanha do Liverpool foi um desastre do início ao fim. Wirtz se juntou a um time campeão, cotado para disputar a Liga dos Campeões — e, no entanto, após ser facilmente derrotado pelo Paris Saint-Germain nas quartas de final, os Reds só conseguiram se classificar para a competição do ano que vem na última rodada da temporada da Premier League.