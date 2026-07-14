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“Não decida nada agora!” – Ronaldo pede que Neymar reconsidere a aposentadoria da seleção brasileira depois de “se sacrificar” pela Copa do Mundo de 2026
Fenomeno pede calma
No calor do momento após a eliminação do Brasil nas oitavas de final, o maior artilheiro de todos os tempos da seleção parecia ter decidido encerrar sua carreira internacional. No entanto, Ronaldo interveio para aconselhar o jogador de 34 anos, insistindo que o calor do momento após uma eliminação em torneio não é hora de tomar decisões que mudem a vida sobre seu futuro com a famosa camisa amarela.
Em entrevista à Rede Ronaldo e à TNT Sports Brasil, o lendário atacante foi claro em seu conselho. “Não exija nada de si mesmo e não decida nada agora, você não precisa disso. Ninguém precisa resolver nada neste momento”, disse Ronaldo, na esperança de dar ao craque espaço para processar a decepção do torneio.
- AFP
Sacrifício pela Seleção
Ronaldo destacou o imenso esforço físico que Neymar fez apenas para estar presente no torneio na América do Norte. O atacante vinha enfrentando problemas físicos há muito tempo, mas conseguiu entrar em campo na surpreendente derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega, resultado que motivou suas declarações emocionadas após a partida.
“Ele vai voltar ao seu clube, vai jogar de novo. Não podemos esquecer que ele vem de dois anos de lesões graves”, explicou Ronaldo. “Ele veio como um sacrifício para esta Copa do Mundo. Ele vai recuperar o ritmo. Vai jogar 10, 15 partidas seguidas. Vai voltar a marcar gols, vai recuperar a confiança.”
Ancelotti e o caminho até 2030
O campeão da Copa do Mundo de 2002 acredita que, se Neymar conseguir manter a boa forma física, continuará sendo um trunfo fundamental para a equipe de Carlo Ancelotti. Apesar de Neymar já ter sido visto em um torneio da World Series of Poker desde a eliminação, Ronaldo espera que a garra competitiva retorne assim que a temporada nacional recomeçar e o desgaste físico causado por suas lesões recentes diminuir.
“Daqui a pouco ele estará animado de novo e, quem sabe, talvez Ancelotti o veja como uma opção para a seleção brasileira”, acrescentou o ex-jogador do Real Madrid. Ele ressaltou que o talento nunca esteve em questão, observando: “Ele tem as qualidades técnicas. Agora, precisa estar bem fisicamente para poder ser decisivo.”
Dicas sobre a aposentadoria e vídeos sobre IA
A posição inicial de Neymar parecia definitiva quando ele falou no MetLife Stadium, afirmando: “Eu tentei. Eu tentei. Começou aqui e terminou aqui. Agora acabou.” Isso gerou um luto generalizado no Brasil por uma carreira que rendeu 80 gols pela seleção, mas nunca o tão sonhado sexto título mundial que o país tanto almeja.
No entanto, as redes sociais já começaram a especular sobre um retorno em 2030. Recentemente, o jogador reagiu com emojis emocionados a um vídeo gerado por IA que o mostrava fazendo uma última tentativa de conquistar o troféu. Com Ronaldo agora somando sua voz influente àqueles que pedem que ele fique, a porta para uma reviravolta sensacional permanece firmemente aberta.
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