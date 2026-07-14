“Não decida nada agora!” – Ronaldo pede que Neymar reconsidere a aposentadoria da seleção brasileira depois de “se sacrificar” pela Copa do Mundo de 2026

No calor do momento após a eliminação do Brasil nas oitavas de final, o maior artilheiro de todos os tempos da seleção parecia ter decidido encerrar sua carreira internacional. No entanto, Ronaldo interveio para aconselhar o jogador de 34 anos, insistindo que o calor do momento após uma eliminação em torneio não é hora de tomar decisões que mudem a vida sobre seu futuro com a famosa camisa amarela.

Em entrevista à Rede Ronaldo e à TNT Sports Brasil, o lendário atacante foi claro em seu conselho. “Não exija nada de si mesmo e não decida nada agora, você não precisa disso. Ninguém precisa resolver nada neste momento”, disse Ronaldo, na esperança de dar ao craque espaço para processar a decepção do torneio.