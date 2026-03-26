Questionado sobre o interesse do Real Madrid, que tem circulado na imprensa, o jogador de 29 anos declarou em entrevista à emissora de rádio espanhola Onda Cero: “Não se pode simplesmente recusar os melhores clubes do mundo.”
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"Não dá para recusar os melhores clubes do mundo assim tão facilmente": Rodri entra na mira do Real Madrid
No passado, Rodri foi frequentemente associado a uma transferência para o Real Madrid; entre outras coisas, diz-se que os Blancos demonstraram grande interesse em contratá-lo após sua conquista da Bola de Ouro em 2024.
No entanto, Rodri não quis que sua declaração fosse interpretada como um indício claro de uma saída do Manchester City. Permanecer no Skyblues também é perfeitamente possível; nas próximas semanas, devem ocorrer as primeiras conversas sobre uma possível renovação de contrato. “Ainda tenho um ano de contrato; chegará o momento em que precisaremos nos sentar e conversar.”
O contrato de Rodri com o City expira em 2027. Caso ele não renove antecipadamente, o grande clube inglês ficaria em uma posição desfavorável no verão, tendo que lidar com o jogador de 29 anos em seu último ano de contrato. E, certamente, gostariam de evitar uma saída sem indenização do campeão europeu um ano depois.
- (C)Getty Images
O Real Madrid está à procura de um novo meio-campista
Para o Real, a contratação de um novo meio-campista central é, no entanto, uma das prioridades para a janela de transferências de verão. Depois que Toni Kroos (fim da carreira em 2024) e Luka Modric (transferido para o AC Milan em 2025) se despediram, um após o outro, nos últimos dois anos — os dois jogadores que marcaram o meio-campo do Real juntos por uma década —, o clube renunciou a buscar substitutos externos.
Em vez disso, as saídas deveriam ser compensadas com os jogadores já disponíveis: Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga e Dani Ceballos. Recentemente, porém, parece ter se consolidado cada vez mais entre os dirigentes do Real a opinião de que, afinal, é necessária a contratação de um novo grande nome para o meio-campo.
Nesse contexto, Vitinha, do Paris Saint-Germain, e Enzo Fernández, do Chelsea FC, também foram considerados alvos de interesse. No entanto, devido aos seus contratos de longo prazo em Paris (Vitinha, até 2029) e Londres (Fernández, até 2032), é improvável que ambos possam ser contratados a curto prazo. E, se isso acontecer, provavelmente por um valor significativamente maior do que, por exemplo, Rodri. Pelo menos no caso de Vitinha, parece haver um “acordo de cavalheiros” com o PSG, segundo o qual ele poderia deixar o clube a partir de uma oferta de 100 milhões de euros.
Rodri é natural de Madri e jogou nas categorias de base do Atlético, rival do Real. Ele deu o salto para o profissional mais tarde no Villarreal, retornou ao Atlético em 2018 e, um ano depois, foi para Manchester por 70 milhões de euros.
Dados de desempenho de Rodri nesta temporada
Intervenções
28
Gols
2
Assistências
0
Cartões amarelos
4
Cartões amarelos-vermelhos
1