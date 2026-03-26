"Não dá para recusar os melhores clubes do mundo assim tão facilmente": Rodri entra na mira do Real Madrid

Para o Real, a contratação de um novo meio-campista central é, no entanto, uma das prioridades para a janela de transferências de verão. Depois que Toni Kroos (fim da carreira em 2024) e Luka Modric (transferido para o AC Milan em 2025) se despediram, um após o outro, nos últimos dois anos — os dois jogadores que marcaram o meio-campo do Real juntos por uma década —, o clube renunciou a buscar substitutos externos.

Em vez disso, as saídas deveriam ser compensadas com os jogadores já disponíveis: Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga e Dani Ceballos. Recentemente, porém, parece ter se consolidado cada vez mais entre os dirigentes do Real a opinião de que, afinal, é necessária a contratação de um novo grande nome para o meio-campo.

Nesse contexto, Vitinha, do Paris Saint-Germain, e Enzo Fernández, do Chelsea FC, também foram considerados alvos de interesse. No entanto, devido aos seus contratos de longo prazo em Paris (Vitinha, até 2029) e Londres (Fernández, até 2032), é improvável que ambos possam ser contratados a curto prazo. E, se isso acontecer, provavelmente por um valor significativamente maior do que, por exemplo, Rodri. Pelo menos no caso de Vitinha, parece haver um “acordo de cavalheiros” com o PSG, segundo o qual ele poderia deixar o clube a partir de uma oferta de 100 milhões de euros.

Rodri é natural de Madri e jogou nas categorias de base do Atlético, rival do Real. Ele deu o salto para o profissional mais tarde no Villarreal, retornou ao Atlético em 2018 e, um ano depois, foi para Manchester por 70 milhões de euros.