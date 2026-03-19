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“Não dá para perder por 8 a 2!” – John Terry critica o Chelsea pela goleada sofrida contra o PSG na Liga dos Campeões
O Chelsea foi eliminado pelo PSG
O Chelsea perdeu por 5 a 2 no Parc des Princes na primeira partida da eliminatória e, em seguida, sofreu uma derrota por 3 a 0 em Stamford Bridge no jogo de volta. O placar agregado de 8 a 2 é a pior derrota do Chelsea em eliminatórias da Liga dos Campeões e deve levar a uma profunda reflexão no oeste de Londres. O técnico Liam Rosenior admitiu após a partida que queria que sua equipe mostrasse mais garra.
Ele disse aos repórteres: “100%. Aos seis minutos, cometemos outro erro, e isso nos tirou o ânimo. Acho que o segundo gol foi marcado de 25 metros, no ângulo superior. Quando você fica dois gols atrás tão cedo e cinco gols atrás no placar agregado, é uma noite realmente muito difícil. Obviamente, queríamos lutar mais do que lutamos. Parabéns ao PSG. O domínio de bola deles foi realmente excelente na partida e, nas duas partidas, eles merecem passar.”
- AFP
"Não se pode perder por 8 a 2" – Terry critica o Chelsea
Terry também criticou o Chelsea, dizendo: “Infelizmente, é o fim. Sabe o que me incomoda? Estar perdendo por 3 a 2 fora de casa contra o PSG, quando na verdade jogamos muito bem durante toda a partida, ou pelo menos durante 70 minutos dela. Eu aceitaria um 3 a 2 a qualquer momento, voltando para o Bridge; acredito que, contra qualquer time, seríamos capazes de virar o jogo, mas acabamos levando gols no final e complicando tudo.
“E então, ontem à noite [terça-feira], levamos um gol aos seis minutos, então, sobre tudo o que aconteceu ontem à noite, eu nem consigo falar. Na verdade, nem consigo entrar em detalhes. Estou tão frustrado. Mas contra qualquer time você não pode perder por 8 a 2 em duas partidas. Desculpe, você não pode. Não importa quem você seja, de qual time você seja, você não pode perder por 8 a 2, então é realmente frustrante.”
Rosenior pede resiliência ao Chelsea
Rosenior também pediu à sua equipe que demonstre resiliência após a grande derrota para o PSG, para garantir que o resultado não tenha um impacto negativo no restante da temporada. Ele acrescentou: “Sim, é preciso. Esse é o meu trabalho. A maneira como vou lidar com isso é a mesma de sempre. Precisamos ser resilientes. Precisamos garantir que vamos ao Everton com organização, com frescor e intensidade em nossa equipe, porque queremos estar nesta competição na próxima temporada. E se jogarmos como sei que somos capazes, podemos chegar lá sem os erros individuais que estamos cometendo no momento.”
- AFP
E agora?
O Chelsea vem de três derrotas consecutivas em todas as competições, o que significa que Rosenior precisa motivar seus jogadores antes do retorno à Premier League. Os Blues enfrentam o Everton no Hill Dickinson Stadium neste sábado e sabem que não podem se dar ao luxo de continuar perdendo pontos se quiserem garantir uma vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada.
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