“Não dá para perder por 8 a 2!” – John Terry critica o Chelsea pela goleada sofrida contra o PSG na Liga dos Campeões

O Chelsea perdeu por 5 a 2 no Parc des Princes na primeira partida da eliminatória e, em seguida, sofreu uma derrota por 3 a 0 em Stamford Bridge no jogo de volta. O placar agregado de 8 a 2 é a pior derrota do Chelsea em eliminatórias da Liga dos Campeões e deve levar a uma profunda reflexão no oeste de Londres. O técnico Liam Rosenior admitiu após a partida que queria que sua equipe mostrasse mais garra.

Ele disse aos repórteres: “100%. Aos seis minutos, cometemos outro erro, e isso nos tirou o ânimo. Acho que o segundo gol foi marcado de 25 metros, no ângulo superior. Quando você fica dois gols atrás tão cedo e cinco gols atrás no placar agregado, é uma noite realmente muito difícil. Obviamente, queríamos lutar mais do que lutamos. Parabéns ao PSG. O domínio de bola deles foi realmente excelente na partida e, nas duas partidas, eles merecem passar.”