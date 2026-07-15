Getty Images
Traduzido por
“Não dá para pará-lo!” - Ex-companheiro de equipe de Lionel Messi alerta a Inglaterra de que terá uma tarefa impossível ao enfrentar a Argentina na semifinal da Copa do Mundo
O ícone argentino continua imbatível
Federico Fernández, ex-companheiro de seleção da Argentina do oito vezes vencedor da Bola de Ouro, deu um veredicto assustador para a equipe de Thomas Tuchel. Apesar dos preparativos táticos em andamento no campo de treinamento da Inglaterra, Fernández insiste que 20 anos de história do futebol comprovam que as estratégias individuais para neutralizar o jogador de 39 anos geralmente terminam em fracasso.
Ao falar sobre o desafio de enfrentar o artilheiro do torneio, Fernández disse à talkSPORT: “Não dá para pará-lo. Essa pergunta vem sendo feita há 20 anos. As pessoas sempre vão encontrar uma maneira de recuperar a posse de bola, seja recuando para o fundo do campo ou se deslocando mais para a lateral. Basta um bom passe e um bom controle de bola para fazer a diferença. Mesmo que você coloque um jogador marcando-o especificamente. Todos já tentaram de tudo contra ele ao longo dos anos. Eu sempre pedia ao técnico para tentar nos colocar nos mesmos times, para que eu não precisasse marcá-lo [nos treinos].”
- AFP
Tuchel segue o modelo de Haaland
Embora o alerta do ex-zagueiro do Newcastle seja severo, Tuchel continua confiante de que sua estratégia tática pode ser a solução. O técnico alemão está animado com o desempenho defensivo da Inglaterra na fase anterior, quando a equipe conseguiu limitar com sucesso o impacto de outro astro mundial.
“É incrível como ele consegue fazer isso todas as vezes — de tantas maneiras diferentes”, admitiu Tuchel. “Ele encontra espaços, aproveita os momentos certos e o mais importante é que toda a equipe acredita nessa ideia. Precisamos ser corajosos na marcação e simplesmente cortar o apoio. Ele é um jogador diferente de Erling Haaland, mas nos saímos bem contra o Erling, então vamos encontrar uma maneira agora.”
Kane adverte contra a visão limitada em Messi
Embora Messi tenha marcado oito gols no torneio até agora, o capitão da Inglaterra, Harry Kane, está convencido de que concentrar-se exclusivamente no ex-astro do Barcelona e do PSG seria um erro para os Três Leões.
Kane afirmou: “Ele tem sido um dos melhores, se não o melhor, jogador do mundo há quase 20 anos. Todos sabem o quanto isso pode ser perigoso. Mas vamos jogar contra a Argentina — não contra o Messi. Vamos enfrentar um grande conjunto, uma grande seleção com jogadores fantásticos. Por mais que a atenção se concentre no Messi e nos grandes jogadores, sabemos que é mais do que isso.”
- Getty
Pickford pede que a Inglaterra mantenha a calma
O goleiro Jordan Pickford ecoou os sentimentos do capitão, incentivando o time a confiar em sua própria resiliência, em vez de se deixar intimidar pelo momento. A Inglaterra tem contado fortemente com a capacidade goleadora de Kane e Jude Bellingham, que marcaram 12 dos 13 gols da equipe neste verão, mas Pickford acredita que a defesa está pronta para qualquer desafio que os atuais campeões mundiais possam apresentar.
“Todo mundo vai falar do Messi porque ele é um dos maiores de todos os tempos do futebol”, disse Pickford. “Mas não dá para ignorar a habilidade e o talento que temos neste time — no ataque, na defesa e na nossa união.
“Temos tudo isso e é isso que precisamos mostrar na quarta-feira. Estamos prontos para qualquer coisa; é nós contra eles, e o que importa é quem sai por cima. Estamos totalmente preparados para isso.”
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.