“Não dá para pará-lo!” - Ex-companheiro de equipe de Lionel Messi alerta a Inglaterra de que terá uma tarefa impossível ao enfrentar a Argentina na semifinal da Copa do Mundo

Federico Fernández, ex-companheiro de seleção da Argentina do oito vezes vencedor da Bola de Ouro, deu um veredicto assustador para a equipe de Thomas Tuchel. Apesar dos preparativos táticos em andamento no campo de treinamento da Inglaterra, Fernández insiste que 20 anos de história do futebol comprovam que as estratégias individuais para neutralizar o jogador de 39 anos geralmente terminam em fracasso.

Ao falar sobre o desafio de enfrentar o artilheiro do torneio, Fernández disse à talkSPORT: “Não dá para pará-lo. Essa pergunta vem sendo feita há 20 anos. As pessoas sempre vão encontrar uma maneira de recuperar a posse de bola, seja recuando para o fundo do campo ou se deslocando mais para a lateral. Basta um bom passe e um bom controle de bola para fazer a diferença. Mesmo que você coloque um jogador marcando-o especificamente. Todos já tentaram de tudo contra ele ao longo dos anos. Eu sempre pedia ao técnico para tentar nos colocar nos mesmos times, para que eu não precisasse marcá-lo [nos treinos].”



