"O que estamos vendo agora é o melhor Stani que já existiu", disse o diretor esportivo Christoph Freund após a vitória do FC Bayern por 4 a 0 sobre o Union Berlin no sábado. "Ele é muito importante para a equipe." Stanisic havia mais uma vez demonstrado todo o seu repertório de habilidades nos 90 minutos anteriores.
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"Não dá para imaginar o FC Bayern sem ele": elogios efusivos a um zagueiro de Munique
O jogador de 25 anos começou como lateral-direito, trocando de lado com Konrad Laimer em alguns momentos. Tanto pela esquerda quanto pela direita, Stanisic participava regularmente das jogadas ofensivas, criando grandes chances para Lennart Karl e Leon Goretzka e, posteriormente, contribuindo para o gol de Serge Gnabry que fez o 2 a 0. Após a substituição de Dayot Upamecano, Stanisic passou para a zaga, encerrando assim sua rotação de posições.
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FC Bayern: Josip Stanisic tornou-se um jogador fundamental indiscutível
Antes do início da temporada, Stanisic ainda era considerado um jogador de rodízio, mas, de forma um tanto surpreendente, transformou-se num jogador indiscutivelmente fundamental. Recentemente, ele tem complementado sua habitual solidez defensiva com um espírito ofensivo. Após 30 partidas oficiais, Stanisic já soma três gols e sete assistências. “Ele joga muitos minutos, tem um ritmo excelente, está em ótima forma e pode atuar em várias posições”, disse Freund. “Nesta equipe, com tantos bons jogadores ao seu redor, ele realmente se diverte jogando e não apenas defendendo.”
Como natural de Munique e formado na base do clube, Stanisic também atende a dois grandes anseios da diretoria, que acredita em sua ascensão na hierarquia. “Ele tem o perfil de um líder”, afirmou Freund há algumas semanas. O fato de Stanisic ter se destacado durante seu empréstimo ao Bayer Leverkusen na temporada 2023/24 e ter retornado como bicampeão impressionou os dirigentes de Munique e melhorou significativamente sua posição no clube.
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Ivica Olic e Ivan Rakitic elogiam Josip Stanisic
Ele já é titular da seleção croata há muito tempo, mas não é só isso. “Josip se tornou meu jogador favorito absoluto aqui na Croácia”, disse Ivica Olic ao jornal Bild. Olic já jogou pelo Bayern de Munique, trabalhou mais tarde como assistente técnico da seleção croata ao lado de Stanisic e agora é técnico da seleção sub-21. “A evolução dele no Bayern foi surpreendentemente rápida para nós – de um 12º ou 13º jogador no elenco a um jogador realmente importante.”
Ivan Rakitic acrescentou: “Nós, croatas, temos muito orgulho do Josip. Ele já é indispensável para a nossa seleção nacional em termos esportivos e tenho certeza de que, nos próximos tempos, ele se tornará cada vez mais um dos líderes da nossa nova geração.” Ao longo de sua carreira de sucesso, Rakitic jogou, entre outros, pelo FC Schalke 04 e pelo FC Barcelona. Desde julho de 2025, o jogador de 38 anos é diretor técnico do Hajduk Split.
Rakitic elogiou Stanisic por sua “transferência bem pensada” para o Leverkusen: “Acredito que ele se tornou um jogador de futebol melhor lá, porque teve um pouco menos de pressão do que no Bayern e, assim, pôde crescer com tranquilidade sob o comando de Xabi Alonso. Com os grandes sucessos, ele também ficou muito mais autoconfiante. E agora está em uma forma em que não dá para imaginar o FC Bayern sem ele.”
Na próxima fase de jogos internacionais, Stanisic enfrentará, com a Croácia nos EUA, a Colômbia, com seu colega de Munique Luis Diaz, e o Brasil.
Josip Stanisic: Seus dados de desempenho nesta temporada
Competição Jogos Gols Assistências Bundesliga 19 2 4 Liga dos Campeões 6 1 1 Copa da Alemanha 4 - 2 Supercopa 1 - -