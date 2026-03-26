"Não dá para imaginar o FC Bayern sem ele": elogios efusivos a um zagueiro de Munique

Ele já é titular da seleção croata há muito tempo, mas não é só isso. “Josip se tornou meu jogador favorito absoluto aqui na Croácia”, disse Ivica Olic ao jornal Bild. Olic já jogou pelo Bayern de Munique, trabalhou mais tarde como assistente técnico da seleção croata ao lado de Stanisic e agora é técnico da seleção sub-21. “A evolução dele no Bayern foi surpreendentemente rápida para nós – de um 12º ou 13º jogador no elenco a um jogador realmente importante.”

Ivan Rakitic acrescentou: “Nós, croatas, temos muito orgulho do Josip. Ele já é indispensável para a nossa seleção nacional em termos esportivos e tenho certeza de que, nos próximos tempos, ele se tornará cada vez mais um dos líderes da nossa nova geração.” Ao longo de sua carreira de sucesso, Rakitic jogou, entre outros, pelo FC Schalke 04 e pelo FC Barcelona. Desde julho de 2025, o jogador de 38 anos é diretor técnico do Hajduk Split.

Rakitic elogiou Stanisic por sua “transferência bem pensada” para o Leverkusen: “Acredito que ele se tornou um jogador de futebol melhor lá, porque teve um pouco menos de pressão do que no Bayern e, assim, pôde crescer com tranquilidade sob o comando de Xabi Alonso. Com os grandes sucessos, ele também ficou muito mais autoconfiante. E agora está em uma forma em que não dá para imaginar o FC Bayern sem ele.”

Na próxima fase de jogos internacionais, Stanisic enfrentará, com a Croácia nos EUA, a Colômbia, com seu colega de Munique Luis Diaz, e o Brasil.