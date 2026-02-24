“Não dá para disputar a Copa do Mundo nesse estado” – Torcedores afirmam que Neymar está “acabado” após vídeo viral mostrar o craque do Santos com dificuldades para correr e manter a bola em jogo

Neymar admitiu que pode ser forçado a considerar pendurar as chuteiras no final do ano. Ele disse recentemente àCaze TV: “Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Pode ser que chegue dezembro e eu queira me aposentar. Estou vivendo um ano de cada vez. Este ano é muito importante não só para o Santos, mas também para a seleção brasileira e para mim.”

Seu compatriota Kleberson, que venceu a Copa do Mundo em 2002, espera que Neymar possa desfrutar de uma última dança no maior palco esportivo. Ele disse ao GOAL: “Eu realmente quero ver Neymar na Copa do Mundo. Em termos de condicionamento físico, ele está muito atrás de todos agora, por causa das lesões, porque no ano passado ele não teve muitos minutos em campo.

“Com o talento que esse garoto tem, assim que ele começar a se sentir bem, recuperar a boa forma física, provavelmente poderá ajudar muito. Ele não chegará à Copa do Mundo com 100% de sua forma física, mas quando a Copa do Mundo começar, especialmente da forma como está agora, ele poderá ter um bom desempenho, porque é o jogador mais talentoso que temos no Brasil. Outros estão em um bom nível, mas ninguém consegue fazer o que esse garoto faz.

“Ele precisa atingir um bom nível de condicionamento físico, jogar minutos e permanecer em campo. Quando olho para todos os jogadores brasileiros, ninguém é como ele. Ok, podemos falar sobre Vini Junior, Raphinha ou Estêvão, mas as coisas que Neymar consegue fazer com a bola tornam assustador marcá-lo. Neymar é o jogador mais próximo de Ronaldinho que já vi.”