Getty
Traduzido por
“Não dá para disputar a Copa do Mundo nesse estado” – Torcedores afirmam que Neymar está “acabado” após vídeo viral mostrar o craque do Santos com dificuldades para correr e manter a bola em jogo
As lesões começaram a afetar o ícone brasileiro Neymar.
Ele voltou às suas raízes no início de 2025, numa tentativa de completar esse arco de redenção. Sofreu uma lesão no ligamento do joelho enquanto jogava pela Seleção no outono de 2023. Neymar passou 12 meses afastado dos gramados serecuperando dessa lesão.
Houve momentos de brilhantismo durante sua segunda passagem pelo Santos, com o imprevisível camisa 10 ainda sendo capaz de decidir jogos em seus dias bons. Nunca houve dúvidas sobre sua capacidade de enganar os adversários com seus truques.
No entanto, os problemas físicos têm cobrado seu preço. Ele passou por outra cirurgia em dezembro de 2025, o que o obrigou a passar por mais programas de reabilitação. Neymar voltou a jogar aos 34 anos, mas alguns consideram que ele é apenas uma sombra do jogador que se juntou ao PSG em 2017, em uma transferência recorde de € 222 milhões (£ 194 milhões/$ 262 milhões).
Como os torcedores reagiram ao desempenho cansado de Neymar
Neymar já esteve ao lado de jogadores como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo como um dos melhores jogadores de sua geração, mas passou por uma humilhante queda em desgraça. Ele não consegue mais transmitir a energia que antes tornava tão agradável vê-lo jogar.
Sua última partida pelo Santos contra o Novorizontino, que encerrou uma possibilidade de conquista de um título importante em 2026, destacou ainda mais essas dificuldades físicas. Em um momento, Neymar correu atrás de uma bola perdida de forma dolorosamente lenta, não conseguindo mantê-la em jogo, e um lateral foi marcado.
Reagindo a esse desempenho cansado, @movingnigerian disse: “Neymar está acabado. Sei que é difícil para ele aceitar, mas as lesões afetaram sua mobilidade”. Sobre o mesmo tema, @detunjirasheed acrescentou: “Ele está acabado. O cara deveria se aposentar, não vai conseguir jogar a Copa do Mundo nesse estado”.
Em um aviso a Neymar, @VloneVDoubleG disse: “Ele também está jogando em grama artificial, o que só vai prejudicar muito suas articulações, especialmente considerando seu histórico recente de lesões e o envelhecimento em geral.” Ao criticar a suposta falta de velocidade de Neymar, @gady_sam acrescentou: “Gyokeres é mais rápido que Neymar, cara.”
Neymar admite que vai se aposentar
Neymar admitiu que pode ser forçado a considerar pendurar as chuteiras no final do ano. Ele disse recentemente àCaze TV: “Não sei o que vai acontecer daqui para frente. Pode ser que chegue dezembro e eu queira me aposentar. Estou vivendo um ano de cada vez. Este ano é muito importante não só para o Santos, mas também para a seleção brasileira e para mim.”
Seu compatriota Kleberson, que venceu a Copa do Mundo em 2002, espera que Neymar possa desfrutar de uma última dança no maior palco esportivo. Ele disse ao GOAL: “Eu realmente quero ver Neymar na Copa do Mundo. Em termos de condicionamento físico, ele está muito atrás de todos agora, por causa das lesões, porque no ano passado ele não teve muitos minutos em campo.
“Com o talento que esse garoto tem, assim que ele começar a se sentir bem, recuperar a boa forma física, provavelmente poderá ajudar muito. Ele não chegará à Copa do Mundo com 100% de sua forma física, mas quando a Copa do Mundo começar, especialmente da forma como está agora, ele poderá ter um bom desempenho, porque é o jogador mais talentoso que temos no Brasil. Outros estão em um bom nível, mas ninguém consegue fazer o que esse garoto faz.
“Ele precisa atingir um bom nível de condicionamento físico, jogar minutos e permanecer em campo. Quando olho para todos os jogadores brasileiros, ninguém é como ele. Ok, podemos falar sobre Vini Junior, Raphinha ou Estêvão, mas as coisas que Neymar consegue fazer com a bola tornam assustador marcá-lo. Neymar é o jogador mais próximo de Ronaldinho que já vi.”
- Getty Images
Neymar conquistará uma vaga na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026?
Carlo Ancelotti avisou que não vai escolher Neymar apenas pela reputação, apesar de o grande jogador atual ser o maior artilheiro de todos os tempos do Brasil, com 79 gols. Ainda há tempo para recuperar a forma ideal e garantir uma vaga nos planos para a Copa do Mundo.
Publicidade