Getty Images
Traduzido por
'Não dá para comparar o Real Madrid com ninguém!' - José Mourinho rebate comparações com o Barcelona enquanto técnico dos Blancos se prepara para o clássico contra o Atlético
Real Madrid está atrás dos líderes iniciais
O Real Madrid se vê três pontos atrás do arquirrival Barcelona neste início de temporada de La Liga. Enquanto o gigante catalão marcou 31 gols em apenas sete partidas, com destaque para a goleada por 7 a 2 sobre o Racing Santander na quarta-feira, o Madrid teve um começo um pouco mais turbulento em sua campanha doméstica.
O time de Mourinho sofreu uma derrota, um revés apertado por 1 a 0 para o Real Betis, e recorreu repetidamente ao drama nos minutos finais para garantir os três pontos. Isso ficou evidente no confronto recente com o Elche, em que deixou escapar uma vantagem de 2 a 0 antes de Carlos Espi marcar o gol da vitória aos 91 minutos para evitar o vexame.
- AFP
Mourinho minimiza a forma do Barcelona
Apesar da forma avassaladora do Barcelona, Mourinho se recusou a alimentar discussões sobre seus rivais históricos. O técnico português insistiu que seu único foco segue sendo corrigir os problemas táticos em andamento dentro do próprio vestiário.
"Historicamente, culturalmente, o Real Madrid não pode ser comparado a ninguém", disse Mourinho aos repórteres. "Então eu não vou nos comparar a nenhum time. Vou falar sobre nós, nossos problemas e as coisas que temos de melhorar. Nos poucos meses em que estou aqui, entendo que está cada vez mais difícil ouvir algo positivo sobre o Real Madrid."
O experiente treinador também apontou o espírito de luta de seus jogadores, particularmente em partidas equilibradas. "Nos três jogos em que chegamos aos minutos finais precisando marcar, terminamos com esforço, físico e psicológico, e determinação", acrescentou. "Além da qualidade, este time tem força como grupo. É uma maratona. A liga nem sempre é uma estrada reta, sem obstáculos. Mas estaremos lá."
Confiando no processo do Bernabéu
Tendo retornado há pouco tempo ao comando do Bernabéu, Mourinho tratou de lembrar rapidamente aos críticos que seu elenco recém-formado ainda está em uma fase de transição. A equipe tem tido dificuldade para manter a superioridade ao longo dos 90 minutos, uma falha exposta de forma dolorosa pela desatenção defensiva contra o Elche.
"Este é um processo", explicou Mourinho. "Se treinadores trabalham por dois, três, quatro, cinco ou dez anos e falam sobre um processo e uma evolução, imagine quando estamos juntos há apenas alguns meses."
Ele também fez elogios ao seu colega do Atlético, Diego Simeone, ao refletir sobre a rivalidade de longa data entre os dois à beira do campo. "Você diz tantas coisas bobas ao longo da carreira", admitiu, sobre comentários do passado. "Às vezes você é afetado pelo momento e às vezes é estratégico. Mas, no fim, você respeita ou não... Somos rivais novamente, mas somos companheiros de guerra."
- Getty Images Sport
Confronto no Metropolitano pela frente
O Real Madrid tentará manter a pressão sobre o Barcelona quando fizer a curta viagem ao Metropolitano para enfrentar o Atletico no domingo. Superar o intenso clássico de Madri será um teste duro para sua resiliência em desenvolvimento e sua disciplina tática.
Mourinho sabe que evitar mais pontos perdidos é vital para manter o ritmo na elite do futebol espanhol, especialmente enquanto seu elenco continua a se adaptar às suas exigências rigorosas nestes meses iniciais cruciais.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.