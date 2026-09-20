'Não dá para comparar o Real Madrid com ninguém!' - José Mourinho rebate comparações com o Barcelona enquanto técnico dos Blancos se prepara para o clássico contra o Atlético

Apesar da forma avassaladora do Barcelona, Mourinho se recusou a alimentar discussões sobre seus rivais históricos. O técnico português insistiu que seu único foco segue sendo corrigir os problemas táticos em andamento dentro do próprio vestiário.

"Historicamente, culturalmente, o Real Madrid não pode ser comparado a ninguém", disse Mourinho aos repórteres. "Então eu não vou nos comparar a nenhum time. Vou falar sobre nós, nossos problemas e as coisas que temos de melhorar. Nos poucos meses em que estou aqui, entendo que está cada vez mais difícil ouvir algo positivo sobre o Real Madrid."

O experiente treinador também apontou o espírito de luta de seus jogadores, particularmente em partidas equilibradas. "Nos três jogos em que chegamos aos minutos finais precisando marcar, terminamos com esforço, físico e psicológico, e determinação", acrescentou. "Além da qualidade, este time tem força como grupo. É uma maratona. A liga nem sempre é uma estrada reta, sem obstáculos. Mas estaremos lá."



