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Lamine Yamal Jose MourinhoGetty Images
Muhammad Zaki
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'Não dá para comparar o Real Madrid com ninguém!' - José Mourinho rebate comparações com o Barcelona enquanto técnico dos Blancos se prepara para o clássico contra o Atlético

J. Mourinho
Real Madrid
Barcelona
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid x Real Madrid
La Liga

José Mourinho rebateu com veemência aqueles que estão comparando seu Real Madrid a um Barcelona avassalador, insistindo que a disputa pelo título de La Liga é uma maratona, e não uma corrida de velocidade. O técnico português está preparando seu elenco para uma visita de alto risco ao Metropolitano para enfrentar o Atlético de Madrid neste domingo.

  • Real Madrid está atrás dos líderes iniciais

    O Real Madrid se vê três pontos atrás do arquirrival Barcelona neste início de temporada de La Liga. Enquanto o gigante catalão marcou 31 gols em apenas sete partidas, com destaque para a goleada por 7 a 2 sobre o Racing Santander na quarta-feira, o Madrid teve um começo um pouco mais turbulento em sua campanha doméstica.

    O time de Mourinho sofreu uma derrota, um revés apertado por 1 a 0 para o Real Betis, e recorreu repetidamente ao drama nos minutos finais para garantir os três pontos. Isso ficou evidente no confronto recente com o Elche, em que deixou escapar uma vantagem de 2 a 0 antes de Carlos Espi marcar o gol da vitória aos 91 minutos para evitar o vexame.


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  • FBL-ESP-LIGA-REAL MADRID-RAYOAFP

    Mourinho minimiza a forma do Barcelona

    Apesar da forma avassaladora do Barcelona, Mourinho se recusou a alimentar discussões sobre seus rivais históricos. O técnico português insistiu que seu único foco segue sendo corrigir os problemas táticos em andamento dentro do próprio vestiário.

    "Historicamente, culturalmente, o Real Madrid não pode ser comparado a ninguém", disse Mourinho aos repórteres. "Então eu não vou nos comparar a nenhum time. Vou falar sobre nós, nossos problemas e as coisas que temos de melhorar. Nos poucos meses em que estou aqui, entendo que está cada vez mais difícil ouvir algo positivo sobre o Real Madrid."

    O experiente treinador também apontou o espírito de luta de seus jogadores, particularmente em partidas equilibradas. "Nos três jogos em que chegamos aos minutos finais precisando marcar, terminamos com esforço, físico e psicológico, e determinação", acrescentou. "Além da qualidade, este time tem força como grupo. É uma maratona. A liga nem sempre é uma estrada reta, sem obstáculos. Mas estaremos lá."


  • Confiando no processo do Bernabéu

    Tendo retornado há pouco tempo ao comando do Bernabéu, Mourinho tratou de lembrar rapidamente aos críticos que seu elenco recém-formado ainda está em uma fase de transição. A equipe tem tido dificuldade para manter a superioridade ao longo dos 90 minutos, uma falha exposta de forma dolorosa pela desatenção defensiva contra o Elche.

    "Este é um processo", explicou Mourinho. "Se treinadores trabalham por dois, três, quatro, cinco ou dez anos e falam sobre um processo e uma evolução, imagine quando estamos juntos há apenas alguns meses."

    Ele também fez elogios ao seu colega do Atlético, Diego Simeone, ao refletir sobre a rivalidade de longa data entre os dois à beira do campo. "Você diz tantas coisas bobas ao longo da carreira", admitiu, sobre comentários do passado. "Às vezes você é afetado pelo momento e às vezes é estratégico. Mas, no fim, você respeita ou não... Somos rivais novamente, mas somos companheiros de guerra."


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  • Atletico de Madrid v CA Osasuna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Confronto no Metropolitano pela frente

    O Real Madrid tentará manter a pressão sobre o Barcelona quando fizer a curta viagem ao Metropolitano para enfrentar o Atletico no domingo. Superar o intenso clássico de Madri será um teste duro para sua resiliência em desenvolvimento e sua disciplina tática.

    Mourinho sabe que evitar mais pontos perdidos é vital para manter o ritmo na elite do futebol espanhol, especialmente enquanto seu elenco continua a se adaptar às suas exigências rigorosas nestes meses iniciais cruciais.

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