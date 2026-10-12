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“Não dá para apagar aquela atuação”: Gary Neville exalta o Manchester City de Enzo Maresca após vitória por 3 a 0 sobre o Liverpool em Anfield, em meio às acusações da Premier League
Visitantes silenciam torcida da casa hostil
Os líderes do campeonato reagiram a terem sido considerados culpados por infrações financeiras com uma atuação precisa em Merseyside e restabeleceram a vantagem de três pontos na liderança. Em uma partida acirrada, marcada pelas provocações incessantes da torcida da casa, a expulsão de Ryan Gravenberch abriu caminho para os visitantes assumirem o controle. O gol que abriu o placar, marcado por Erling Haaland, seguido de gols espetaculares de Jeremy Doku e Rayan Cherki, garantiu os três pontos, apesar da ameaça de punições severas que pesa sobre o clube.
- Getty Images Sport
“Não dá para apagar aquela atuação”
Após o apito final, Neville destacou a força mental demonstrada pela equipe de Maresca ao suportar a atmosfera hostil na casa de seus grandes rivais.
Ao comentar o clima tenso em torno do confronto de grande importância, o ex-capitão do Manchester United deu sua opinião à Sky Sports: “É muito difícil vencer em Anfield. Os jogadores e membros da comissão técnica do City estão comemorando juntos.
“Os torcedores do Liverpool estão cantando ‘vocês vão cair’. Isso dá uma ideia do contexto deste jogo. Não se sabe em que posição o City vai terminar, mas não dá para desmerecer a atuação de Enzo Maresca e seus jogadores.”
“Vai pairar uma sombra sobre o clube”
Neville admitiu que é difícil separar os elogios pelo desempenho em campo da possibilidade de uma grande perda de pontos ou do rebaixamento que ainda ameaça o lado azul de Manchester.
Ao comentar a incerteza regulatória e a atuação dominante dos visitantes, o comentarista acrescentou: “Esse é o primeiro jogo do Manchester City que comento desde que as acusações vieram à tona, há algumas semanas. Eu disse que seria perfeito se não me escalassem para os jogos do Manchester City até o veredicto.
“Deveríamos poder elogiar a vitória sem essa questão no fundo da cabeça. Ruben Dias, Gianluigi Donnarumma e Elliott Anderson foram excelentes. Ao fim do jogo, você imagina que, se os veredictos condenatórios forem confirmados, uma sombra vai pairar sobre o clube.”
- Focus Images
O que vem pela frente para os dois lados?
O Manchester City precisa voltar rapidamente suas atenções para a Europa, já que recebe o PSG, atual campeão da Champions League, para um grande confronto da fase de liga na quarta-feira, 14 de outubro. A visita do gigante francês representa mais um duro teste de caráter para os comandados de Maresca, enquanto a batalha judicial do clube continua em segundo plano. Enquanto isso, o Liverpool enfrenta cada vez mais questionamentos táticos depois que Florian Wirtz teve dificuldades para causar impacto, e a ausência de Alexander Isak foi muito sentida
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