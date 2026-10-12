Após o apito final, Neville destacou a força mental demonstrada pela equipe de Maresca ao suportar a atmosfera hostil na casa de seus grandes rivais.

Ao comentar o clima tenso em torno do confronto de grande importância, o ex-capitão do Manchester United deu sua opinião à Sky Sports: “É muito difícil vencer em Anfield. Os jogadores e membros da comissão técnica do City estão comemorando juntos.

“Os torcedores do Liverpool estão cantando ‘vocês vão cair’. Isso dá uma ideia do contexto deste jogo. Não se sabe em que posição o City vai terminar, mas não dá para desmerecer a atuação de Enzo Maresca e seus jogadores.”