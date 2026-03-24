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“Não contratar jogadores medíocres” – O dilema colocado por Edu e companhia no futebol moderno, enquanto o Nottingham Forest volta a colocar o cargo de diretor esportivo sob os holofotes
Os dias em que Clough ostentava controle total já ficaram para trás
Na época em que Brian Clough conduzia o Forest à conquista do título da primeira divisão e a duas vitórias consecutivas na Copa da Europa, os treinadores detinham poder quase absoluto. Os proprietários disponibilizavam recursos para novas contratações, mas era o técnico no banco de reservas que identificava os alvos e traçava planos sobre a melhor forma de integrar esses reforços ao esquema tático.
Os treinadores principais estão agora na moda, com aqueles na linha lateral se reportando a vários níveis de liderança acima deles. A lógica por trás das múltiplas camadas de controle sempre foi bastante sólida, com a pressão e a responsabilidade sendo compartilhadas entre vários ombros — em vez de serem colocadas sobre um único par.
No entanto, ter várias vozes em qualquer discussão sempre levará a diferenças de opinião e a discussões ocasionais. Isso pode ser considerado positivo em alguns aspectos, já que um novo olhar muitas vezes percebe algo que outros deixaram passar, mas a responsabilidade pelos resultados recairá para sempre sobre aqueles que escolhem o time.
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O Forest fez história com quatro treinadores titulares na temporada 2025-26
Se eles têm em mente um determinado estilo de jogo, as campanhas de contratação devem estar alinhadas com essa filosofia. Quando isso não acontece, rapidamente surgem divisões. Foi o que ocorreu no Forest durante uma temporada em que foram quebrados recordes indesejáveis, com a contratação de quatro treinadores efetivos — Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou, Sean Dyche e Vítor Pereira passaram todos pelo Trentside.
Diz-se que Nuno entrou em conflito com Edu, que foi contratado pelo enigmático proprietário Evangelos Marinakis para supervisionar os negócios em todo o seu grupo de clubes de futebol profissional. Os dedos acusadores pelas dificuldades dos Reds — que resultaram em mais uma batalha contra o rebaixamento — apontaram principalmente na direção de Edu. Diz-se que ele foi afastado após apenas oito meses no cargo de diretor.
O modelo de diretor esportivo é algo positivo ou uma fonte de problemas?
O ex-atacante do Forest, Harewood, em entrevista exclusiva ao GOAL através do site europeu afiliado a cassinos Casino Zonder Cruks, respondeu, quando questionado se o modelo de diretor esportivo é uma receita para problemas: “É. Sim e não. Os jogadores que ele está contratando são bons jogadores. Mas simplesmente não são os jogadores que se encaixam na visão do técnico, na forma como ele imagina que a equipe deve jogar.
“Cada treinador tem suas próprias maneiras e sua visão das coisas. E eles têm jogadores que se encaixam no seu molde. Mas, ao mesmo tempo, os treinadores e os proprietários não estão contratando jogadores ruins. São bons jogadores. Só é preciso um bom treinador para tirar o melhor deles. Então, esse é outro empecilho no caminho.
“Os jogadores que estão no Forest são bons jogadores. Todos eles são jogadores muito bons. Mas, por alguma razão, os treinadores não acreditaram no que esses jogadores são capazes de fazer para o que ele quer que eles façam. O que é sempre difícil.
“Mas foi para isso que ele te trouxe. Então, se você vai assumir o cargo de técnico, antes você vai lá, tem uma reunião, faz sua devida diligência e te dizem quais jogadores você tem. Então, se você sabe disso, sabe que vai assumir o cargo para trabalhar com esses jogadores. Assim, você sabe de antemão o que precisa fazer.
“Às vezes, você tem que olhar para o outro lado também. Se um técnico está assumindo um clube e vê o que tem e o que precisa fazer, esses são os jogadores com quem ele precisa lidar e com quem precisa trabalhar para tentar tirar o melhor deles.”
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A batalha contra o rebaixamento na Premier League: será que o Forest conseguirá evitar as vendas no meio do ano?
A inconsistência tem sido um problema para o Forest, após o sétimo lugar e a classificação para as competições europeias na temporada 2024-25. Considera-se que as contratações contribuíram significativamente para uma repentina reviravolta na sorte do clube, com reforços que não se adequaram ao estilo de futebol que levou a equipe a subir na classificação da Premier League.
Os Reds agora lutam pela sobrevivência na primeira divisão, com o time se mantendo à tona por enquanto, e já há especulações sobre o que a próxima janela de transferências trará. Pereira, que viu seu time chegar às quartas de final da Liga Europa, tem sete jogos pela frente para garantir que não haja um êxodo em massa dos principais talentos do City Ground neste verão.