O ex-atacante do Forest, Harewood, em entrevista exclusiva ao GOAL através do site europeu afiliado a cassinos Casino Zonder Cruks, respondeu, quando questionado se o modelo de diretor esportivo é uma receita para problemas: “É. Sim e não. Os jogadores que ele está contratando são bons jogadores. Mas simplesmente não são os jogadores que se encaixam na visão do técnico, na forma como ele imagina que a equipe deve jogar.

“Cada treinador tem suas próprias maneiras e sua visão das coisas. E eles têm jogadores que se encaixam no seu molde. Mas, ao mesmo tempo, os treinadores e os proprietários não estão contratando jogadores ruins. São bons jogadores. Só é preciso um bom treinador para tirar o melhor deles. Então, esse é outro empecilho no caminho.

“Os jogadores que estão no Forest são bons jogadores. Todos eles são jogadores muito bons. Mas, por alguma razão, os treinadores não acreditaram no que esses jogadores são capazes de fazer para o que ele quer que eles façam. O que é sempre difícil.

“Mas foi para isso que ele te trouxe. Então, se você vai assumir o cargo de técnico, antes você vai lá, tem uma reunião, faz sua devida diligência e te dizem quais jogadores você tem. Então, se você sabe disso, sabe que vai assumir o cargo para trabalhar com esses jogadores. Assim, você sabe de antemão o que precisa fazer.

“Às vezes, você tem que olhar para o outro lado também. Se um técnico está assumindo um clube e vê o que tem e o que precisa fazer, esses são os jogadores com quem ele precisa lidar e com quem precisa trabalhar para tentar tirar o melhor deles.”