AFP
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'Não consigo ver ninguém parando eles' - Chris Sutton faz previsão ousada sobre o Arsenal à medida que os Gunners surgem como 'potência' da Premier League
Começo perfeito para o Arsenal
O Arsenal deu um forte recado no início da temporada da Premier League. O clube somou o máximo de nove pontos nos três primeiros jogos, sofrendo apenas um gol no processo. Esse início perfeito também contou com grandes jogadores aparecendo em momentos cruciais. Isso ficou perfeitamente evidente na recente vitória sobre o rival londrino Chelsea.
O início impressionante rendeu muitos elogios de observadores. O ex-campeão da Premier League Sutton é o mais recente a declarar publicamente que o clube do norte de Londres é claramente o time a ser batido nesta temporada.
- Getty Images Sport
Sutton faz previsão ousada sobre o Arsenal
Sutton, que conquistou o título com o Blackburn Rovers, ficou impressionado com a consistência do Arsenal. Ele acredita que o time segue claramente à frente dos demais, mesmo depois de os clubes rivais terem gasto centenas de milhões de libras durante a janela de transferências de verão. O ex-internacional inglês insiste que o embalo da equipe a torna franca favorita para levantar o troféu.
"Não vejo ninguém parando o Arsenal", disse Sutton à BBC. "É uma potência. O Chelsea é um bom time, mas o Arsenal sempre encontra uma maneira de vencer."
Ecos dos históricos Invincibles
A solidez defensiva do Arsenal já iguala marcas históricas. O time venceu seus três primeiros jogos da primeira divisão sofrendo menos de dois gols pela apenas terceira vez na história do clube.
Uma dessas ocasiões anteriores foi a famosa campanha de 2003-04, que terminou com o Arsenal passando toda a temporada da liga invicto. A equipe também leva uma impressionante sequência de oito vitórias consecutivas na liga, que vem desde a última temporada.
Essa forma implacável fez Sutton questionar se uma disputa pelo título de fato vai sequer se materializar, dizendo: "Dá para parar o Arsenal? Acho que eles [outros times da Premier League] não conseguem."
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Confrontos contra Napoli e Sunderland aguardam
O Arsenal agora voltará sua atenção para a competição europeia. A equipe estreia na Liga dos Campeões na quarta-feira, com uma difícil viagem à Itália para enfrentar o Napoli. Após seus compromissos europeus, o Arsenal retornará às competições domésticas no fim de semana. No sábado, viaja ao Stadium of Light para enfrentar o Sunderland.
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