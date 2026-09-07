O Arsenal deu um forte recado no início da temporada da Premier League. O clube somou o máximo de nove pontos nos três primeiros jogos, sofrendo apenas um gol no processo. Esse início perfeito também contou com grandes jogadores aparecendo em momentos cruciais. Isso ficou perfeitamente evidente na recente vitória sobre o rival londrino Chelsea.

O início impressionante rendeu muitos elogios de observadores. O ex-campeão da Premier League Sutton é o mais recente a declarar publicamente que o clube do norte de Londres é claramente o time a ser batido nesta temporada.