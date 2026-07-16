“Não consigo parar de chorar” - Lautaro Martínez se emociona em entrevista ao vivo na TV após a “imensa” vitória da Argentina sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo

A Argentina conquistou uma vitória histórica por 2 a 1 sobre a rival Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo, graças a um gol certeiro de Martínez. O atacante entrou em campo aos 81 minutos, com a Argentina perdendo por 1 a 0, e, depois que Enzo Fernández empatou, ele subiu para cabecear um cruzamento de Lionel Messi aos 92 minutos, selando a vitória dramática. O “Toro” provou ser o fator decisivo em um confronto tenso, levando a Albiceleste ao confronto final contra a Espanha no próximo domingo. Após o apito final, a importância do momento ficou clara quando Martínez chorou abertamente ao refletir sobre sua trajetória até o auge do esporte.

“É muito emocionante”, começou Martínez, com dificuldade para falar em meio às lágrimas em campo. “A primeira vez que meu pai me comprou um par de chuteiras... Sempre sonhei em marcar esse gol. É uma alegria enorme. Eu sonhei com isso, juro, disse ao Alexis [MacAllister] que ia marcar um gol e, depois, no banco, contei ao Facundo Medina... A bola veio para mim. O Enzo também marcou um gol incrível. Essa equipe continua mostrando do que é feita.”