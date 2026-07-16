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“Não consigo parar de chorar” - Lautaro Martínez se emociona em entrevista ao vivo na TV após a “imensa” vitória da Argentina sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo
"Sempre sonhei em marcar esse gol"
A Argentina conquistou uma vitória histórica por 2 a 1 sobre a rival Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo, graças a um gol certeiro de Martínez. O atacante entrou em campo aos 81 minutos, com a Argentina perdendo por 1 a 0, e, depois que Enzo Fernández empatou, ele subiu para cabecear um cruzamento de Lionel Messi aos 92 minutos, selando a vitória dramática. O “Toro” provou ser o fator decisivo em um confronto tenso, levando a Albiceleste ao confronto final contra a Espanha no próximo domingo. Após o apito final, a importância do momento ficou clara quando Martínez chorou abertamente ao refletir sobre sua trajetória até o auge do esporte.
“É muito emocionante”, começou Martínez, com dificuldade para falar em meio às lágrimas em campo. “A primeira vez que meu pai me comprou um par de chuteiras... Sempre sonhei em marcar esse gol. É uma alegria enorme. Eu sonhei com isso, juro, disse ao Alexis [MacAllister] que ia marcar um gol e, depois, no banco, contei ao Facundo Medina... A bola veio para mim. O Enzo também marcou um gol incrível. Essa equipe continua mostrando do que é feita.”
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A família no centro dos feitos heróicos
A demonstração de emoção do atacante tinha suas raízes profundas em sua vida pessoal e nos sacrifícios feitos por sua família durante sua trajetória rumo ao estrelato. Martinez aproveitou a entrevista para prestar uma homenagem comovente à sua mãe e à realidade de sua infância, antes de se destacar no Racing Club e, posteriormente, na Europa, pelo Inter. No San Siro, ele alcançou o auge do futebol italiano ao conquistar o título da Série A três vezes — a mais recente na última temporada —, além de vários outros troféus, tendo também sido o artilheiro do campeonato na última temporada.
“Para minha mãe, que no dia em que parti para o Racing nunca deixou de arrumar minha cama. Isso vale mais do que um gol, do que uma final. Tenho meus dois filhos lá, que mudaram minha vida; eles me fizeram desacelerar um pouco, e agora aproveito mais a vida com eles. Acabei de ligar para minha mãe, que estava trabalhando. Ela sofre muito; prefere ir trabalhar porque é difícil para ela assistir aos jogos”, acrescentou o atacante, enquanto ainda assimilava a vitória.
A batalha tática e o colapso da Inglaterra
A análise da partida sugeriu que a paciência da Argentina foi fundamental para superar a seleção da Inglaterra, que inicialmente parecia dominante. De fato, a paciência se tornou a característica marcante da Albiceleste neste torneio, já que anteriormente a equipe havia vencido Cabo Verde na prorrogação, derrotado o Egito ao marcar três gols nos últimos dez minutos e superado a Suíça em outra batalha exaustiva na prorrogação. Após uma disputa acirrada sob o calor de Atlanta, Martínez observou que os Três Leões acabaram cedendo à pressão dos atuais campeões mundiais, permitindo que a Argentina encontrasse os espaços necessários para explorar.
“Eles se cansaram, pressionaram por uma hora, marcaram o gol e recuaram”, explicou Martínez ao comentar o andamento da semifinal. “Isso nos deu tranquilidade; abrimos o campo e soubemos aproveitar a vantagem. No segundo cruzamento que Leo mandou, eu me coloquei nas costas de [John] Stones. Agora vamos disputar mais uma final na Copa do Mundo, a alegria é enorme, é preciso aproveitar esse momento.”
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Emoção crua no cenário mundial
As cenas no Mercedes-Benz Stadium serviram para relembrar o desgaste físico e mental de uma longa trajetória na Copa do Mundo. Para Martínez, a percepção de que havia levado seu país a apenas um jogo de defender o título foi quase insuportável, já que ele mencionou repetidamente sua incapacidade de conter as lágrimas ao pensar em seus entes queridos.
“Não consigo parar de chorar, penso na minha esposa, nos meus filhos, nos meus pais. Tudo isso é muito difícil, são muitas emoções”, concluiu. A Argentina agora viajará para East Rutherford para enfrentar a Espanha, que derrotou a França na outra semifinal.
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