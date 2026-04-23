“Não consigo imaginar o Arsenal demitindo-o” – Por que Mikel Arteta ainda pode sair se os Gunners não conquistarem o título da Premier League, enquanto ex-atacante responde às críticas sobre “falta de coragem”

Esta não é a primeira vez que o Arsenal cai da liderança depois de ter uma vantagem confortável. Tendo isso em mente, a quem cabe a culpa por não terem conseguido levar o trabalho até o fim?

Questionado se os tropeços inoportunos são resultado de nervosismo, cansaço ou uma suposta falta de coragem, Dickov disse: “Acho que as lesões têm um papel importante. Não é uma desculpa. Acho que, se olharmos para as últimas semanas, quando jogadores como [Riccardo] Calafiori e [Jurrien] Timber — fundamentais para o estilo de jogo do Arsenal — ficaram fora ao mesmo tempo, isso foi um golpe duro. As pessoas dizem que [Bukayo] Saka não teve sua melhor temporada, em termos de números, mas ele ainda exerce uma influência enorme, enorme naquela equipe quando está em campo.

“Por outro lado, olhe para o City: eles tiveram lesões no início da temporada, mas agora contam com um elenco totalmente em forma que está voando alto. Às vezes, o timing é tudo. Não é coincidência que o Man City, nesta fase da temporada, tenha começado com tudo, graças à experiência que possui.

“Do ponto de vista do Arsenal, não acho que seja falta de coragem. Acho que eles têm sido fantásticos durante toda a temporada. Eles cometeram alguns pequenos deslizes que, em outras temporadas, talvez pudessem passar despercebidos, mas não dá para ignorá-los quando você tem o Man City na sua cola, porque eles sabem como fazer isso.

“As pessoas dizem que os De Bruynes se foram, o que de fato aconteceu, que os Kyle Walkers se foram, o que também aconteceu. Mas venho dizendo nas últimas semanas que eles têm jogadores naquele vestiário que ainda são vencedores inveterados.

“Nesta temporada com [Gianluigi] Donnarumma, na Liga dos Campeões, com a Itália conquistando campeonatos. Depois, você tem Ruben Dias, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Erling Haaland. Todos esses jogadores já passaram por isso, viram e conquistaram. Eles podem não estar em campo ao mesmo tempo, mas naquele vestiário isso é de vital importância.

“Eu realmente acho que, em outras temporadas, em outros clubes, em outras equipes, quando o Arsenal estivesse tão à frente, eles talvez tivessem desistido um pouco. Mas o City sabe que, com a experiência que tem, se continuarem assim, podem alcançá-los, e eles mostraram isso novamente.”