Getty
Traduzido por
“Não consigo imaginar o Arsenal demitindo-o” – Por que Mikel Arteta ainda pode sair se os Gunners não conquistarem o título da Premier League, enquanto ex-atacante responde às críticas sobre “falta de coragem”
- AFP
Quando foi a última vez que o Arsenal conquistou o título da Premier League?
Os Gunners viram sua vantagem de nove pontos na liderança da tabela ser reduzida, com a derrota para o Manchester City no Etihad Stadium revelando-se particularmente custosa. Depois de passar mais de 200 dias na liderança, a equipe de Arteta caiu repentinamente para o segundo lugar.
Arteta liderou o time ao segundo lugar em três temporadas consecutivas, com o Arsenal incapaz de encontrar uma maneira de cruzar a linha de chegada pela primeira vez desde que os lendários “Invincibles” conquistaram o último título nacional do clube em 2003-24.
Arteta continuará no comando do Arsenal na próxima temporada?
Como era de se esperar, as especulações estão a todo vapor sobre o futuro de Arteta e o que mais uma oportunidade perdida poderia significar para ele. Questionado sobre se o atual técnico ainda estará no comando no primeiro dia da próxima temporada caso o título mais cobiçado volte a escapar, o ex-atacante do Arsenal Dickov — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do MrQ — disse: “Não consigo imaginar o Arsenal demitindo-o. Sinceramente, acho que o trabalho que ele fez desde que chegou até onde estão agora, a equipe, o clube, é algo completamente diferente — disputando o topo na Europa e na Premier League.
“Mas se eles terminarem esta temporada assim, depois de, há apenas algumas semanas, terem a chance de conquistar quatro troféus e acabarem sem nenhum, acho que vai ser difícil. Bem, serão conversas difíceis de se ter. Não consigo imaginar o Arsenal demitindo-o, mas acho que Mikel pode sentir que talvez tenha levado o time o mais longe que podia.”
- AFP
Cinco jogos ou dez anos: o futuro de Arteta sob o microscópio
Questionado sobre se as grandes decisões poderiam ser influenciadas pela possível disponibilidade de outros candidatos — como Diego Simeone ou Luis Enrique —, Dickov acrescentou: “Não acho que isso vá influenciar o clube. Acho que será tanto uma decisão do clube quanto uma decisão de Mikel Arteta.
“A questão é se Mikel sente que levou o time o mais longe que podia. Ele é um homem orgulhoso. Se eles terminarem a temporada sem nada, ele ficará magoado. A questão é se ele pode sentir que talvez seja a hora de sentar com o clube e chegar a um acordo mútuo ou a algum tipo de entendimento.
“Isso só mostra como esse jogo é louco. Faltam cinco jogos para o fim da temporada — se ele ganhar a Premier League, pode ficar lá pelos próximos 10 anos. Vivemos em um mundo louco. Se eles terminarem sem nada, vai ser difícil para eles continuarem. Simplesmente por causa não só desta temporada, mas também do que aconteceu nas temporadas anteriores.”
Falhas decisivas: O que está por trás das dificuldades do Arsenal na disputa pelo título?
Esta não é a primeira vez que o Arsenal cai da liderança depois de ter uma vantagem confortável. Tendo isso em mente, a quem cabe a culpa por não terem conseguido levar o trabalho até o fim?
Questionado se os tropeços inoportunos são resultado de nervosismo, cansaço ou uma suposta falta de coragem, Dickov disse: “Acho que as lesões têm um papel importante. Não é uma desculpa. Acho que, se olharmos para as últimas semanas, quando jogadores como [Riccardo] Calafiori e [Jurrien] Timber — fundamentais para o estilo de jogo do Arsenal — ficaram fora ao mesmo tempo, isso foi um golpe duro. As pessoas dizem que [Bukayo] Saka não teve sua melhor temporada, em termos de números, mas ele ainda exerce uma influência enorme, enorme naquela equipe quando está em campo.
“Por outro lado, olhe para o City: eles tiveram lesões no início da temporada, mas agora contam com um elenco totalmente em forma que está voando alto. Às vezes, o timing é tudo. Não é coincidência que o Man City, nesta fase da temporada, tenha começado com tudo, graças à experiência que possui.
“Do ponto de vista do Arsenal, não acho que seja falta de coragem. Acho que eles têm sido fantásticos durante toda a temporada. Eles cometeram alguns pequenos deslizes que, em outras temporadas, talvez pudessem passar despercebidos, mas não dá para ignorá-los quando você tem o Man City na sua cola, porque eles sabem como fazer isso.
“As pessoas dizem que os De Bruynes se foram, o que de fato aconteceu, que os Kyle Walkers se foram, o que também aconteceu. Mas venho dizendo nas últimas semanas que eles têm jogadores naquele vestiário que ainda são vencedores inveterados.
“Nesta temporada com [Gianluigi] Donnarumma, na Liga dos Campeões, com a Itália conquistando campeonatos. Depois, você tem Ruben Dias, John Stones, Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, Erling Haaland. Todos esses jogadores já passaram por isso, viram e conquistaram. Eles podem não estar em campo ao mesmo tempo, mas naquele vestiário isso é de vital importância.
“Eu realmente acho que, em outras temporadas, em outros clubes, em outras equipes, quando o Arsenal estivesse tão à frente, eles talvez tivessem desistido um pouco. Mas o City sabe que, com a experiência que tem, se continuarem assim, podem alcançá-los, e eles mostraram isso novamente.”
- AFP
Disputa acirrada até o fim: o Manchester City lidera atualmente pelo número de gols marcados
A cinco rodadas do fim da temporada 2025-26, a disputa pelo topo da tabela não poderia estar mais acirrada. Arsenal e City têm o mesmo número de vitórias, empates, derrotas e pontos, enquanto o saldo de gols de ambos é de +37. A equipe de Pep Guardiola ocupa atualmente a liderança, pois marcou três gols a mais que os Gunners.
Os jogadores de Arteta terão a oportunidade de recuperar a liderança no sábado, quando receberem o Newcastle, enquanto o City entra em campo ao mesmo tempo para enfrentar o Southampton, da Championship, nas semifinais da FA Cup.