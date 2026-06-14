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Achraf HakimiGetty Images
Christian Guinin

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"Não consigo entender": Opinião surpreendente de Mats Hummels sobre Achraf Hakimi, estrela do PSG

Copa do Mundo
Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
A. Hakimi
M. Hummels

Mats Hummels chamou a atenção com declarações surpreendentes sobre o zagueiro estrela de Marrocos, Achraf Hakimi.

Antes do primeiro jogo da fase de grupos dos norte-africanos contra o Brasil, o ex-jogador da seleção alemã, na qualidade de comentarista da MagentaTV, declarou: “Ele é um jogador espetacular, um lateral com uma vocação muito ofensiva. E consegue até cobrar faltas, o que não consigo explicar, dada a sua técnica de chute. Mas ele consegue mandar a bola por cima da barreira e dentro do gol, o que é incrível.”

  • A opinião de Hummels não é por acaso. Na temporada 2019/20, ambos estavam sob contrato como jogadores do BVB, portanto se conhecem muito bem. Na época, Hakimi havia sido emprestado pelo Real Madrid ao Borussia Dortmund por um ano.

    No Real Madrid, porém, o marroquino não conseguiu encontrar a sua sorte, apesar das excelentes atuações com a camisa do BVB. Passando pelo Inter de Milão, o jogador de 27 anos acabou por chegar ao PSG em 2021, onde foi melhorando ao longo dos anos e hoje é considerado um dos melhores laterais do mundo.

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  • Mats Hummels 2025Getty Images

    Hummels elogia Hakimi: "Uma arma de verdade"

    "Seu maior trunfo é a velocidade incrível. Ele é um dos jogadores mais rápidos que já vi. É uma arma de verdade", elogiou Hummels, encantado com as qualidades excepcionais do seu ex-companheiro de equipe. Isso também se reflete nas estatísticas dele. Na última temporada, Hakimi marcou três gols e deu nove assistências pelo PSG.

    Marrocos e Hakimi conseguiram, no fim das contas, arrancar um empate de 1 a 1 (1 a 1) contra o Brasil, que era o leve favorito. Especialmente no primeiro tempo, o atual campeão africano mostrou-se forte e desperdiçou algumas das melhores chances.

    No Grupo C, Marrocos enfrenta, além da Seleção, a Escócia e o Haiti. No jogo paralelo entre essas duas equipes, a Escócia venceu por 1 a 0.

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