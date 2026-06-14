"Não consigo entender": Opinião surpreendente de Mats Hummels sobre Achraf Hakimi, estrela do PSG

"Seu maior trunfo é a velocidade incrível. Ele é um dos jogadores mais rápidos que já vi. É uma arma de verdade", elogiou Hummels, encantado com as qualidades excepcionais do seu ex-companheiro de equipe. Isso também se reflete nas estatísticas dele. Na última temporada, Hakimi marcou três gols e deu nove assistências pelo PSG.

Marrocos e Hakimi conseguiram, no fim das contas, arrancar um empate de 1 a 1 (1 a 1) contra o Brasil, que era o leve favorito. Especialmente no primeiro tempo, o atual campeão africano mostrou-se forte e desperdiçou algumas das melhores chances.

No Grupo C, Marrocos enfrenta, além da Seleção, a Escócia e o Haiti. No jogo paralelo entre essas duas equipes, a Escócia venceu por 1 a 0.