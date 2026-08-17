Com o Chelsea somando previsivelmente um recorde de oito cartões vermelhos na temporada passada e frequentemente desperdiçando vantagens, Alonso estava desesperado para acrescentar liderança. Depois de não conseguir contratar Granit Xhaka, o técnico recorreu a Henderson e Welbeck para se tornarem figuras mais experientes no elenco. No entanto, a lenda do Manchester United Scholes questionou abertamente a mudança drástica de política.

"Esses dois jogadores mais velhos, parece que vocês foram de um extremo ao outro, eu não consigo entender", disse Scholes ao The Overlap Fan Debate. "Vocês têm um monte de jogadores de 21 anos, tudo bem buscar mais experiência com 28 ou 29, mas esses caras têm 37 ou 38. Eu entendo a contratação do Xhaka, ele ainda é um bom jogador e foi brilhante na Copa do Mundo.

"Acho que é aí que ele vai esperar mais deles e é aí que eles vão ter mais influência no campo de treino, porque não vão jogar o tempo todo, especialmente Henderson. Welbeck ainda vai entrar em campo, mas é aí que eles vão ser mais valiosos. Olha, se o Chelsea tem dinheiro para desperdiçar fazendo isso, então é com eles, não é?"