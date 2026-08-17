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'Não consigo entender isso!' - Lendas criticam a estranha investida dupla do Chelsea no mercado de transferências
Alonso muda o foco do Chelsea no mercado de transferências
A janela de transferências de verão do Chelsea passou por uma mudança significativa de direção após a nomeação de Alonso. Assumindo o cargo de técnico, e não de treinador principal, o espanhol exigiu maior controle sobre a estratégia de contratações do clube após substituir Liam Rosenior. Depois de uma temporada caótica que resultou em um fracasso completo na tentativa de se classificar para competições europeias, o Chelsea abandonou em grande parte sua política de contratar jovens ainda sem experiência.
Em vez disso, Alonso está mirando estritamente jogadores com experiência comprovada na Premier League. Essa nova abordagem foi inicialmente destacada pelas chegadas de Morgan Rogers e Maxence Lacroix. No entanto, são as contratações surpreendentes da dupla veterana Henderson e Welbeck que mais chamaram a atenção no mundo do futebol.
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Scholes confuso com estratégia extrema
Com o Chelsea somando previsivelmente um recorde de oito cartões vermelhos na temporada passada e frequentemente desperdiçando vantagens, Alonso estava desesperado para acrescentar liderança. Depois de não conseguir contratar Granit Xhaka, o técnico recorreu a Henderson e Welbeck para se tornarem figuras mais experientes no elenco. No entanto, a lenda do Manchester United Scholes questionou abertamente a mudança drástica de política.
"Esses dois jogadores mais velhos, parece que vocês foram de um extremo ao outro, eu não consigo entender", disse Scholes ao The Overlap Fan Debate. "Vocês têm um monte de jogadores de 21 anos, tudo bem buscar mais experiência com 28 ou 29, mas esses caras têm 37 ou 38. Eu entendo a contratação do Xhaka, ele ainda é um bom jogador e foi brilhante na Copa do Mundo.
"Acho que é aí que ele vai esperar mais deles e é aí que eles vão ter mais influência no campo de treino, porque não vão jogar o tempo todo, especialmente Henderson. Welbeck ainda vai entrar em campo, mas é aí que eles vão ser mais valiosos. Olha, se o Chelsea tem dinheiro para desperdiçar fazendo isso, então é com eles, não é?"
Carragher ecoa preocupações sobre o campo de treino
Os sentimentos honestos de Scholes tiveram forte eco em Carragher, que admitiu estar intrigado com a contratação de seu ex-companheiro de Liverpool. Henderson, agora com 36 anos, teve uma carreira nômade, com passagens breves por Al-Ettifaq, Ajax e Brentford desde que deixou Anfield.
"Acho estranho porque considero a contratação vinda do Crystal Palace muito boa", explicou Carragher. "Você tem muitos zagueiros jovens, ele chega, conhece a liga e é um jogador experiente.
"Mas você está falando do problema em campo em termos de cartões vermelhos e de perder vantagens, deixar a vantagem escapar. Quanto eles vão estar em campo, Henderson e Welbeck?
"Eu sei que eles vão ser ótimos nos treinamentos e vamos ouvir essas histórias se o Chelsea tiver um grande começo, de que Henderson e Welbeck são ótimos no vestiário."
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Um enorme exercício de equilíbrio para Alonso
À medida que a nova temporada da Premier League se aproxima, Alonso estará sob enorme pressão para justificar rapidamente suas ousadas decisões de recrutamento. Ele precisará garantir que a experiência inestimável que Henderson e Welbeck levam ao vestiário se traduza em resultados positivos em campo. Embora seus minutos competitivos possam ser cuidadosamente administrados, a dupla veterana deverá orientar um elenco relativamente jovem em períodos desafiadores e em partidas exigentes.
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