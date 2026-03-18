"Não consigo entender isso!" Estrela do HSV, deixada de lado, critica o técnico Merlin Polzin em entrevista polêmica

Ele também não aceita o argumento de que, como atacante clássico de área, não se encaixaria mais no sistema preferido de Polzin no HSV. “Não, não consigo entender isso totalmente. É claro que todo técnico tem uma visão de jogo. E, afinal, muitas vezes as coisas já deram certo sem mim. Em princípio, consigo entender que há jogos em que outras qualidades são necessárias. Por outro lado, nos três jogos em que fui titular, também consegui mostrar claramente que posso ajudar a equipe com o meu perfil de jogador”, esclareceu Glatzel, acrescentando de forma significativa: “Não estou no banco porque joguei mal!”

Ele disse que, com a entrevista, não queria “acender fogo nem me colocar acima da equipe”, mas “simplesmente desabafar algumas coisas e me posicionar”. “O mais importante” para ele agora é manter o HSV na divisão. No entanto, ele não está mais otimista em relação à sua situação: “É bastante improvável que tudo mude 180 graus para mim novamente.”

Embora Glatzel tenha mencionado seu contrato em vigor até 2027, ele também deixou claro que, no verão, após cinco anos, se despedirá do HSV caso sua situação não mude. “Não quero, de jeito nenhum, passar por uma situação como a que vivi nos últimos nove meses. Isso está decidido para mim.”