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Glatzel PolzinIMAGO / Pressefoto Baumann
Jonas Rütten

Traduzido por

"Não consigo entender isso!" Estrela do HSV, deixada de lado, critica o técnico Merlin Polzin em entrevista polêmica

Por enquanto, o HSV ainda está fora da zona de rebaixamento. No entanto, um herói da promoção está causando um escândalo.

Robert Glatzel criticou publicamente o técnico do HSV, Merlin Polzin, em uma entrevista polêmica e expressou sua raiva e incompreensão pelo fato de que o antigo herói da promoção à primeira divisão praticamente não tem mais papel no time.

Apesar da saída de Davie Selke e das constantes lesões do recém-contratado e capitão Yussuf Poulsen, Glatzel está agora completamente à margem sob o comando de Polzin e soma apenas 393 minutos em campo na temporada atual. Muito pouco, na opinião do jogador de 32 anos.

  • A situação é “extremamente frustrante”, disse Glatzel ao Hamburger Morgenpost, depois de ter ficado no banco durante os 90 minutos em quatro partidas consecutivas da Bundesliga. Antes disso, ele havia sido titular em duas partidas seguidas contra o Union Berlin e o Mainz 05, chegando até a dar uma assistência para um gol. Mas a situação “mudou completamente de novo. Nunca passei por uma situação dessas antes [...], embora esteja 100% recuperado".

    Ele próprio procurou conversar com Polzin devido à situação muito difícil para ele, mas as explicações do técnico aparentemente só aumentaram sua incompreensão. “É claro que já conversamos sobre isso. E ele também tem seus motivos, que me explicou claramente. No entanto, não consigo entender por que não joguei mais nada”, enfatizou o jogador de 32 anos: “Recentemente, após a partida contra o Leverkusen, procurei o técnico de forma proativa e pedi uma explicação. Ele me deu suas razões. Não quero falar sobre isso publicamente. São assuntos internos. Não consigo entender por que, então, fiquei apenas no banco nas duas partidas seguintes.”

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  • Glatzel não quer "causar confusão" no HSV — e vai embora no verão

    Ele também não aceita o argumento de que, como atacante clássico de área, não se encaixaria mais no sistema preferido de Polzin no HSV. “Não, não consigo entender isso totalmente. É claro que todo técnico tem uma visão de jogo. E, afinal, muitas vezes as coisas já deram certo sem mim. Em princípio, consigo entender que há jogos em que outras qualidades são necessárias. Por outro lado, nos três jogos em que fui titular, também consegui mostrar claramente que posso ajudar a equipe com o meu perfil de jogador”, esclareceu Glatzel, acrescentando de forma significativa: “Não estou no banco porque joguei mal!”

    Ele disse que, com a entrevista, não queria “acender fogo nem me colocar acima da equipe”, mas “simplesmente desabafar algumas coisas e me posicionar”. “O mais importante” para ele agora é manter o HSV na divisão. No entanto, ele não está mais otimista em relação à sua situação: “É bastante improvável que tudo mude 180 graus para mim novamente.”

    Embora Glatzel tenha mencionado seu contrato em vigor até 2027, ele também deixou claro que, no verão, após cinco anos, se despedirá do HSV caso sua situação não mude. “Não quero, de jeito nenhum, passar por uma situação como a que vivi nos últimos nove meses. Isso está decidido para mim.”

  • Glatzel se torna um artilheiro insubstituível no HSV — lesão na temporada de ascensão marca um ponto de virada

    Glatzel foi transferido do Cardiff City para o Hamburgo em 2021 por cerca de um milhão de euros e se consolidou no Rothosen como o artilheiro dos últimos anos. Nos três anos anteriores ao retorno à Bundesliga, ele brilhou com excelentes médias de gols e também se destacou como assistente. Na temporada de ascensão, porém, após um início de temporada excepcional (7 gols nos primeiros 6 jogos), ele sofreu uma ruptura de tendão e teve que ficar afastado dos gramados de meados de outubro até meados de março.

    Nesse período, Selke havia assumido o posto de atacante titular. Apesar da grave lesão, Glatzel ainda marcou dez gols em 15 jogos do campeonato. Na nova temporada, apesar da saída de Selke, Polzin raramente escalou Glatzel, preferindo atacantes mais rápidos para contra-ataques, como Ransford Königsdörffer. No inverno, o HSV reforçou-se novamente, contratando Damion Downs por empréstimo do Southampton e chamando de volta o grande talento Otto Stange, do Elversberg. 

    Glatzel marcou apenas dois gols na temporada até agora. Na Copa da Alemanha, ele marcou o gol da vitória na segunda rodada contra o Heidenheim, entrando como reserva. Na 12ª rodada contra o VfB Stuttgart, ele foi titular pela primeira vez na Bundesliga e marcou imediatamente o 1 a 0, mas teve que ser substituído poucos minutos depois devido a uma lesão muscular.

  • Robert Glatzel no HSV: dados de desempenho e estatísticas

    TemporadaJogosGolsAssistências
    2025/261621
    2024/251611-
    2023/2435238
    2022/2337198
    2021/2241274
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