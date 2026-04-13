Em sua coluna para a Sky Sports, o atual comentarista de TV lançou uma verdadeira crítica generalizada contra o Spurs, tomando como ponto de partida a assustadora derrota por 0 a 1 para o AFC Sunderland no fim de semana.
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"Não consigo acreditar": uma sensação na Premier League de proporções "gigantescas" começa a tomar forma para a lenda do Liverpool, Jamie Carragher
"Não consigo acreditar nisso. O Tottenham parece que vai ser rebaixado", declarou Carragher, alertando que as outras equipes ameaçadas pelo rebaixamento têm "mais a oferecer". Com a derrota, o clube londrino ocupa, pela primeira vez em 17 anos, uma posição de rebaixamento (18º lugar) após 32 das 38 rodadas. A diferença para a zona de segurança é de apenas dois pontos. No entanto, o Leeds United (15º), o Nottingham Forest (16º) e o West Ham United (17º) têm somado pontos regularmente nas últimas partidas.
Quando chegar o confronto com o Brighton & Hove Albion no próximo sábado, os Spurs já estarão há 111 dias sem vencer na Premier League. A última conquista de três pontos ocorreu no final de dezembro. Contra o Sunderland, Carragher viu um “desempenho ainda pior” do que nas semanas anteriores e destacou a mísera média de 0,15 gols esperados no segundo tempo. O novo técnico Roberto De Zerbi deveria, na verdade, trazer a virada, sendo o terceiro treinador dos Spurs na temporada atual, depois de Thomas Frank e Igor Tudor.
Nas semanas decisivas, ainda estão por vir confrontos contra o lanterna Wolverhampton Wanderers e o rival Leeds United, entre outros. Mas Carragher acredita que, na forma atual, os Spurs “não teriam chance” nem mesmo contra os Wolves. “Quando se olha para o calendário, pensa-se que isso é bom para o Tottenham. Mas eles (os Spurs, nota do editor) estão péssimos. O Tottenham é um bom adversário para eles.”
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Tottenham Hotspur: O rebaixamento seria um "momento terrível"
Uma possível queda para a segunda divisão seria um “momento terrível” e “inconcebível”, segundo o ex-jogador profissional Gary Neville. O ex-jogador do Tottenham, Jamie O'Hara, também se referiu a uma atuação “absolutamente chocante” contra o Sunderland. “Mais uma vez, o desempenho foi absolutamente lamentável”, afirmou. “Não consigo acreditar como essa equipe ficou ruim. De Zerbi é um bom treinador, mas não pode fazer milagres; os jogadores precisam dar o seu melhor por ele”, reclamou.
Apesar de uma ofensiva de transferências no verão, com a chegada de Xavi Simons (RB Leipzig) e João Palhinha (por empréstimo, do Bayern de Munique), entre outros, grande parte do elenco milionário vem decepcionando há semanas. Após a partida contra o Sunderland, o capitão Cristian Romero também ficou na mira das críticas.
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Lágrimas do capitão Romero? “Um sinal errado”
Quando o jogador de 27 anos teve que sair de campo aos 70 minutos devido a supostas dores no joelho, ele não parava de levar a mão ao rosto. No entanto, o especialista da BBC Ben Forster duvidou que ele estivesse enxugando lágrimas de dor e deu a entender que o argentino simplesmente havia perdido a fé na equipe. Nove minutos antes, o Spurs havia ficado em desvantagem.
“Romero é provavelmente o único jogador dessa equipe que possui caráter, espírito de luta e determinação. Se eu fosse um de seus companheiros, gostaria que ele reunisse todos após o jogo e animasse a equipe”, disse o jogador que disputou 43 partidas pela seleção inglesa, e enfatizou: “Ainda faltam 25 minutos para o apito final. Mas, na minha opinião, as lágrimas mandam o sinal errado. Como capitão, não se deve fazer algo assim.”
De Zerbi não se pronunciou sobre o estado de Romero. Em vez disso, ele enfatizou: “Espero que não seja nada grave. Ele é um bom rapaz e um bom jogador com uma personalidade forte. Precisamos dele para terminar a temporada.” Afinal, restam apenas seis jogos para dar a volta por cima.
- AFP
Tottenham no meio da briga: a luta contra o rebaixamento na Premier League
Posição Clube Jogos Gols Pontos 15 Leeds United 31 37:48 33 16 Nottingham Forest 32 32:44 33 17 West Ham United 32 40:57 32 18 Tottenham Hotspur 32 40:51 30 19 Burnley FC 32 33:63 20 20 Wolverhampton Wanderers 32 24:58 17