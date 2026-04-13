"Não consigo acreditar": uma sensação na Premier League de proporções "gigantescas" começa a tomar forma para a lenda do Liverpool, Jamie Carragher

"Não consigo acreditar nisso. O Tottenham parece que vai ser rebaixado", declarou Carragher, alertando que as outras equipes ameaçadas pelo rebaixamento têm "mais a oferecer". Com a derrota, o clube londrino ocupa, pela primeira vez em 17 anos, uma posição de rebaixamento (18º lugar) após 32 das 38 rodadas. A diferença para a zona de segurança é de apenas dois pontos. No entanto, o Leeds United (15º), o Nottingham Forest (16º) e o West Ham United (17º) têm somado pontos regularmente nas últimas partidas.

Quando chegar o confronto com o Brighton & Hove Albion no próximo sábado, os Spurs já estarão há 111 dias sem vencer na Premier League. A última conquista de três pontos ocorreu no final de dezembro. Contra o Sunderland, Carragher viu um “desempenho ainda pior” do que nas semanas anteriores e destacou a mísera média de 0,15 gols esperados no segundo tempo. O novo técnico Roberto De Zerbi deveria, na verdade, trazer a virada, sendo o terceiro treinador dos Spurs na temporada atual, depois de Thomas Frank e Igor Tudor.

Nas semanas decisivas, ainda estão por vir confrontos contra o lanterna Wolverhampton Wanderers e o rival Leeds United, entre outros. Mas Carragher acredita que, na forma atual, os Spurs “não teriam chance” nem mesmo contra os Wolves. “Quando se olha para o calendário, pensa-se que isso é bom para o Tottenham. Mas eles (os Spurs, nota do editor) estão péssimos. O Tottenham é um bom adversário para eles.”