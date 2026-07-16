O que aconteceu? Em vez de garantir a histórica classificação para a final da Copa do Mundo — a primeira em seis décadas — com uma combinação inteligente de defesa sólida e jogadas precisas, a Inglaterra abandonou qualquer esforço ofensivo após abrir o placar.

A partir dos 60 minutos, no máximo, a partida passou a se desenrolar praticamente em apenas um lado do campo, já que a Inglaterra cedeu a iniciativa ao adversário sem oferecer resistência. Essa passividade favoreceu perfeitamente a Argentina. Os sul-americanos puderam armar jogadas sem interferências bem no fundo do campo inglês, o que deixou Lionel Messi, em especial, visivelmente aliviado.

O astro não precisava mais lutar arduamente para atravessar uma defesa central compacta. Com a recuo acentuado dos ingleses, ele de repente encontrou muito espaço na ala direita para cortar para dentro, cruzar a bola e criar perigo constantemente. Era óbvio que esse comportamento passivo seria punido mais cedo ou mais tarde, mas no banco de reservas inglês parecia que a situação era avaliada de maneira totalmente diferente.