"Não consigo acreditar nem entender como a Inglaterra abordou essa partida depois de abrir o placar. Não consigo entender como eles permitiram que a Argentina cruzasse a bola uma e outra vez a partir de posições ideais", disse Müller em um vídeo publicado em suas redes sociais, que ele gravou durante um voo para Chicago.
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"Não consigo acreditar": campeão mundial alemão se mostra perplexo com a tática de Thomas Tuchel na eliminação da Inglaterra da Copa do Mundo
O ex-companheiro de equipe de Müller no FC Bayern de Munique e na seleção alemã também havia criticado, em sua função de comentarista da ARD, a abordagem tática de Tuchel após a Inglaterra ter aberto o placar por 1 a 0 aos 55 minutos, com um gol de Anthony Gordon.
“A tática nos primeiros 60, 65 minutos funcionou perfeitamente”, disse Schweinsteiger. “Os ingleses não conseguiam mais sair da defesa, não tinham mais coragem de pressionar os argentinos. Quanto mais você se deixa empurrar para trás, mais cedo ou mais tarde alguém acaba marcando um gol.”
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O que aconteceu depois que a Inglaterra abriu o placar contra a Argentina?
O que aconteceu? Em vez de garantir a histórica classificação para a final da Copa do Mundo — a primeira em seis décadas — com uma combinação inteligente de defesa sólida e jogadas precisas, a Inglaterra abandonou qualquer esforço ofensivo após abrir o placar.
A partir dos 60 minutos, no máximo, a partida passou a se desenrolar praticamente em apenas um lado do campo, já que a Inglaterra cedeu a iniciativa ao adversário sem oferecer resistência. Essa passividade favoreceu perfeitamente a Argentina. Os sul-americanos puderam armar jogadas sem interferências bem no fundo do campo inglês, o que deixou Lionel Messi, em especial, visivelmente aliviado.
O astro não precisava mais lutar arduamente para atravessar uma defesa central compacta. Com a recuo acentuado dos ingleses, ele de repente encontrou muito espaço na ala direita para cortar para dentro, cruzar a bola e criar perigo constantemente. Era óbvio que esse comportamento passivo seria punido mais cedo ou mais tarde, mas no banco de reservas inglês parecia que a situação era avaliada de maneira totalmente diferente.
Thomas Tuchel fez uma mudança defensiva pouco antes do fim da partida
O técnico alemão não tentou, de forma alguma, impulsionar sua equipe para a frente a fim de manter a ação longe da própria área. Pelo contrário, ele só aumentou ainda mais a insegurança coletiva com suas decisões de escalação.
Após cerca de 70 minutos, o artilheiro Gordon teve que sair, dando lugar a Ezri Konsa, mais um jogador defensivo. Pouco depois, aos 82 minutos e pouco antes da derrota definitiva, Declan Rice, um meio-campista de grande desempenho, também deixou o campo, sendo substituído pelo altíssimo zagueiro Dan Burn.
Com essas substituições, qualquer possibilidade de aliviar a pressão e lançar ataques próprios foi definitivamente enterrada. O jogo dos ingleses se reduziu, na fase final, apenas a afastar a bola sem criatividade da área de perigo e aguardar a próxima onda de ataque.
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A imprensa inglesa critica duramente Thomas Tuchel
O argentino Enzo Fernández finalmente quebrou o impasse aos 85 minutos com um chute de longa distância espetacular e com uma trajetória perfeita, empatando o jogo em 1 a 1. Aos dois minutos do tempo adicional, Lautaro Martínez marcou o gol da vitória por 2 a 1.
“Assumo a responsabilidade”, disse Tuchel após a partida. “Mas não nos arrependemos de nada. A equipe deu tudo de si, merecíamos a liderança. O time esteve excelente, mas não conseguimos garantir a vitória.” Enquanto isso, a imprensa inglesa foi dura com ele. “Torcedores ingleses furiosos com Tuchel – a culpa é dele”, escreveu o The Sun, e o The Telegraph previu: “As críticas vão durar anos.”
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