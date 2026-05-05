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"Não conseguimos chegar nem perto deles" - David Moyes insiste que o Manchester City é "o melhor time da Premier League", apesar de o Everton ter dado uma grande ajuda ao Arsenal na disputa pelo título
Everton empata com o City em partida caótica
O Everton empatou em 3 a 3 com o Manchester City em uma partida dramática no Estádio Hill Dickinson, em um resultado que alterou significativamente a disputa pelo título da Premier League. A equipe de Guardiola não conseguiu garantir a vitória, apesar de ter aberto o placar logo no início, perdendo pontos cruciais nas últimas semanas da temporada.
O empate deixa o Arsenal firmemente no comando da disputa pelo título. Se a equipe de Mikel Arteta vencer seus três jogos restantes contra West Ham, Burnley e Crystal Palace, o Arsenal levantará o troféu da Premier League pela primeira vez em 22 anos.
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Moyes elogia a qualidade do City
Apesar do resultado positivo para o Everton, o técnico Moyes admitiu que sua equipe teve dificuldades para lidar com a qualidade dos visitantes durante longos períodos da partida. Moyes demonstrou grande admiração pela equipe de Guardiola após o jogo e insistiu que, independentemente da classificação, o City é o time mais forte do campeonato.
“Estou decepcionado porque nós [Everton] estávamos prestes a conquistar três pontos contra a melhor equipe do momento na Premier League”, disse Moyes aos repórteres após a partida. “Se o Man City vai provar que é a melhor equipe ao conquistar o título, eu não sei. Mas não há dúvida de que eles estão jogando melhor do que qualquer outra equipe da Premier League.”
O técnico do Everton também revelou que teve contato limitado com o técnico do Arsenal, Arteta, apesar do empate ter aumentado as esperanças dos Gunners de conquistar o título. Ele acrescentou: “De vez em quando converso com o Mikel, mas não, ele tem suas próprias coisas nas quais precisa se concentrar.”
Uma oportunidade perdida para os Toffees
O jogo foi marcado por dois tempos distintos, com o City dominando a primeira parte antes de um caótico período de 13 minutos em que o Everton marcou três gols. No entanto, a resiliência do City se destacou, e gols precisos de Erling Haaland e Jeremy Doku acabaram garantindo o empate. Moyes refletiu sobre a dificuldade de acompanhar o ritmo do City, observando que sua equipe enfrentou dificuldades durante o primeiro tempo.
“Mas no intervalo, teríamos aceitado esse resultado, porque fomos amplamente superados no primeiro tempo”, explicou Moyes, conforme citado pela ESPN. “Eu queria que tivéssemos mais contato, que nos aproximássemos do Manchester City. Não conseguimos chegar perto deles. Eles jogaram muito bem também. Mas não estávamos nem perto do que temos feito.
"Provavelmente foi o pior jogo que fizemos aqui, certamente contra os times melhores nesta temporada. Então, os jogadores fizeram um grande esforço para nos colocar no jogo, e quando chegamos a 3 a 1, deveríamos ter feito o suficiente para garantir a vitória, mas não fizemos isso. Ganhar um ponto contra o City não é um resultado ruim, mas quando você está ganhando por 3 a 1, acha que tem uma grande chance de vencer."
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A reta final decisiva está por vir
O City precisa agora se concentrar em vencer os jogos que ainda faltam, enquanto espera que o Arsenal tropece na reta final. Com o empate, os Cityzens ficam cinco pontos atrás, embora tenham um jogo a menos. Enquanto isso, os Gunners vão tentar vencer os três jogos que ainda lhes restam, começando com a visita ao West Ham. Mas, antes disso, a equipe de Arteta enfrentará o Atlético de Madrid na segunda partida da semifinal da Liga dos Campeões, já que o primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1.