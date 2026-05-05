"Não conseguimos chegar nem perto deles" - David Moyes insiste que o Manchester City é "o melhor time da Premier League", apesar de o Everton ter dado uma grande ajuda ao Arsenal na disputa pelo título

Apesar do resultado positivo para o Everton, o técnico Moyes admitiu que sua equipe teve dificuldades para lidar com a qualidade dos visitantes durante longos períodos da partida. Moyes demonstrou grande admiração pela equipe de Guardiola após o jogo e insistiu que, independentemente da classificação, o City é o time mais forte do campeonato.

“Estou decepcionado porque nós [Everton] estávamos prestes a conquistar três pontos contra a melhor equipe do momento na Premier League”, disse Moyes aos repórteres após a partida. “Se o Man City vai provar que é a melhor equipe ao conquistar o título, eu não sei. Mas não há dúvida de que eles estão jogando melhor do que qualquer outra equipe da Premier League.”

O técnico do Everton também revelou que teve contato limitado com o técnico do Arsenal, Arteta, apesar do empate ter aumentado as esperanças dos Gunners de conquistar o título. Ele acrescentou: “De vez em quando converso com o Mikel, mas não, ele tem suas próprias coisas nas quais precisa se concentrar.”