“Não conseguia acreditar” – José Mourinho fala abertamente sobre sua demissão inesperada do Tottenham, poucos dias antes da final da Copa da Liga, e explica por que a ameaça de deixar Heung-min Son no banco selou seu destino

O Tottenham acabou não conseguindo se classificar para a Liga dos Campeões no final daquela mesma temporada 2020-21, e Mourinho lembrou que a diretoria havia deixado claro que terminar entre os quatro primeiros era imperativo, e talvez mais importante do que a final da Copa da Liga.

“Eu estava pronto para isso (comandar o Spurs na final). Lembro que jogamos naquela semana; deveríamos enfrentar o Southampton antes da final, e meu foco estava totalmente na final. Por isso, foi um choque.

“Acredito que uma das razões foi exatamente o fato de meu foco estar na final e não no Southampton. Porque, para o clube — não para os torcedores, mas para os proprietários —, era mais importante tentar se classificar para a Liga dos Campeões, por motivos financeiros; portanto, o jogo contra o Southampton era muito importante.

“Para mim, o jogo importante era a final. Era uma medalha, um troféu, alegria para os torcedores, e Harry Kane estava lesionado. Havia dúvidas sobre a sua participação na final. E caso Harry não se recuperasse a tempo para a final, o atacante teria que ser o Son. Imagine a final sem o Son e o Kane!

“Então, quando o técnico me perguntou: ‘O que você acha da partida contra o Southampton?’, eu respondi: ‘Quero vencer, vamos tentar vencer, mas sem o Harry vou deixar o Son no banco’. Foi uma espécie de contradição, porque para eles a final não importava muito, enquanto para mim e para os jogadores significava tudo.”