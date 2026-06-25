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Jose Mourinho TottenhamGetty
Chris Burton

Traduzido por

“Não conseguia acreditar” – José Mourinho fala abertamente sobre sua demissão inesperada do Tottenham, poucos dias antes da final da Copa da Liga, e explica por que a ameaça de deixar Heung-min Son no banco selou seu destino

J. Mourinho
Tottenham
Premier League
H. Son
Carabao Cup

José Mourinho falou abertamente sobre sua demissão inesperada do Tottenham, ocorrida poucos dias antes da final da Copa da Liga de 2021. O português revelou, em entrevista exclusiva ao podcast “Beast Mode On”, que sua ameaça de deixar Heung-min Son no banco de reservas imediatamente antes de uma partida decisiva em Wembley pode ter influenciado, de alguma forma, a decisão de dispensá-lo.

  • O Tottenham se despediu de Mourinho dias antes da final

    O ex-técnico do Chelsea e do Manchester United, Mourinho, voltou a treinar na Premier League em novembro de 2019, após receber uma oferta atraente do norte de Londres. Ele teve a oportunidade de trabalhar com Harry Kane e companhia, enquanto o Spurs se empenhava em pôr fim à sua longa espera por um título importante.

    A oportunidade de quebrar essa sequência chegou na forma de uma final da Copa da Liga contra o Manchester City, mas Mourinho nunca teve a chance de enfrentar Pep Guardiola no coração do futebol inglês, pois foi demitido quatro dias antes da partida.

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  • Jose Mourinho Beast Mode On PodcastGOAL

    A decisão do Spurs deixou Mourinho surpreso

    Aquela decisão drástica foi um choque até para o próprio Mourinho, que — em entrevista exclusiva a Adebayo Akinfenwa no podcast “Beast Mode On” — explicou como e por que foi conduzido para fora do estádio: “Não conseguia acreditar. Sei que a final foi disputada em um Wembley praticamente vazio... O Manchester City teria alguns milhares de torcedores, distribuídos por toda a arquibancada norte ou sul de Wembley; o Tottenham, apenas alguns milhares. Portanto, era um Wembley vazio, sem aquela sensação de grandiosidade do Wembley. Mas era [mesmo assim] uma final.

    “Era uma final em um momento em que o Tottenham não tinha nenhum título. Hoje, sim, eles ganharam a Liga Europa, mas naquela época, nada. Era o Harry Kane, zero títulos; o Son, zero títulos; o Hugo Lloris, com o Tottenham, zero títulos.”

  • Mourinho revela o que disse a Daniel Levy antes de ser demitido

    O Tottenham acabou não conseguindo se classificar para a Liga dos Campeões no final daquela mesma temporada 2020-21, e Mourinho lembrou que a diretoria havia deixado claro que terminar entre os quatro primeiros era imperativo, e talvez mais importante do que a final da Copa da Liga.

    “Eu estava pronto para isso (comandar o Spurs na final). Lembro que jogamos naquela semana; deveríamos enfrentar o Southampton antes da final, e meu foco estava totalmente na final. Por isso, foi um choque.

    “Acredito que uma das razões foi exatamente o fato de meu foco estar na final e não no Southampton. Porque, para o clube — não para os torcedores, mas para os proprietários —, era mais importante tentar se classificar para a Liga dos Campeões, por motivos financeiros; portanto, o jogo contra o Southampton era muito importante.

    “Para mim, o jogo importante era a final. Era uma medalha, um troféu, alegria para os torcedores, e Harry Kane estava lesionado. Havia dúvidas sobre a sua participação na final. E caso Harry não se recuperasse a tempo para a final, o atacante teria que ser o Son. Imagine a final sem o Son e o Kane!

    “Então, quando o técnico me perguntou: ‘O que você acha da partida contra o Southampton?’, eu respondi: ‘Quero vencer, vamos tentar vencer, mas sem o Harry vou deixar o Son no banco’. Foi uma espécie de contradição, porque para eles a final não importava muito, enquanto para mim e para os jogadores significava tudo.”

  • FBL-FRA-FIFA-CONGRESSAFP

    Mourinho explica a necessidade de treinadores e presidentes se unirem

    O Tottenham acabou sofrendo uma derrota por 1 a 0 contra o City, e sua “maldição dos títulos” só foi quebrada em 2025, quando conquistou a Liga Europa. Mourinho já havia deixado o clube há muito tempo nessa época, tendo treinado times como Roma, Fenerbahçe e Benfica antes de retornar ao Real Madrid neste verão com um contrato de três anos.

    Ele voltará a trabalhar com Florentino Pérez no Bernabéu e falou sobre a necessidade de união entre treinadores, presidentes e torcedores: “É fundamental [estar alinhado] porque você está nas mãos deles (do presidente ou do proprietário). Mesmo que você tenha um ótimo relacionamento com os jogadores e os torcedores, e os torcedores o amem, é o chefe (o proprietário) quem decide [se você fica ou vai embora]. Essa é a questão.

    “Sempre me lembro da minha primeira passagem pelo Chelsea: estávamos nos escritórios de Stamford Bridge cuidando da minha saída, e eu olhava pela janela e via muitas pessoas lá fora com faixas: ‘José, a gente te ama, José, a gente quer você’. Tudo bem, vocês me amam, [mas] é esse cara (o proprietário) que decide.”

  • A passagem pelo Tottenham foi prejudicada pela pandemia da COVID

    Mourinho estava no comando do Spurs no auge da pandemia do coronavírus, que causou caos em todo o mundo. O técnico de 63 anos expressou sua decepção por não ter conseguido criar um vínculo mais próximo com a torcida do Tottenham devido às severas restrições no futebol e à proibição de os torcedores comparecerem aos jogos.

    Ele disse: “O Tottenham foi sinônimo de COVID. Não houve conexão. Adoro essa conexão com os torcedores. Adoro os torcedores do meu clube. Eu me torno facilmente um deles. Do Tottenham, a única coisa de que me lembro foi a primeira partida antes da COVID, no estádio do West Ham, e depois só estádios vazios. É o único clube em que senti falta disso.”

  • Assista ao episódio completo do podcast “Beast Mode On” com o convidado José Mourinho

    Confira todos os episódios do podcast “Beast Mode On” no canal oficial do YouTube.

    Você também pode ouvir os episódios completos no Spotify.

    José Mourinho conversou com o podcast “Beast Mode On” como parte de sua parceria com a Coca-Cola, cujo projeto “Jose vs Mourinho” apresenta duas versões geradas por IA do icônico técnico se enfrentando em debates diários sobre temas da Copa do Mundo durante toda a fase final.