Getty
Traduzido por
“Não conseguia acreditar” – José Mourinho fala abertamente sobre sua demissão inesperada do Tottenham, poucos dias antes da final da Copa da Liga, e explica por que a ameaça de deixar Heung-min Son no banco selou seu destino
O Tottenham se despediu de Mourinho dias antes da final
O ex-técnico do Chelsea e do Manchester United, Mourinho, voltou a treinar na Premier League em novembro de 2019, após receber uma oferta atraente do norte de Londres. Ele teve a oportunidade de trabalhar com Harry Kane e companhia, enquanto o Spurs se empenhava em pôr fim à sua longa espera por um título importante.
A oportunidade de quebrar essa sequência chegou na forma de uma final da Copa da Liga contra o Manchester City, mas Mourinho nunca teve a chance de enfrentar Pep Guardiola no coração do futebol inglês, pois foi demitido quatro dias antes da partida.
- GOAL
A decisão do Spurs deixou Mourinho surpreso
Aquela decisão drástica foi um choque até para o próprio Mourinho, que — em entrevista exclusiva a Adebayo Akinfenwa no podcast “Beast Mode On” — explicou como e por que foi conduzido para fora do estádio: “Não conseguia acreditar. Sei que a final foi disputada em um Wembley praticamente vazio... O Manchester City teria alguns milhares de torcedores, distribuídos por toda a arquibancada norte ou sul de Wembley; o Tottenham, apenas alguns milhares. Portanto, era um Wembley vazio, sem aquela sensação de grandiosidade do Wembley. Mas era [mesmo assim] uma final.
“Era uma final em um momento em que o Tottenham não tinha nenhum título. Hoje, sim, eles ganharam a Liga Europa, mas naquela época, nada. Era o Harry Kane, zero títulos; o Son, zero títulos; o Hugo Lloris, com o Tottenham, zero títulos.”
Mourinho revela o que disse a Daniel Levy antes de ser demitido
O Tottenham acabou não conseguindo se classificar para a Liga dos Campeões no final daquela mesma temporada 2020-21, e Mourinho lembrou que a diretoria havia deixado claro que terminar entre os quatro primeiros era imperativo, e talvez mais importante do que a final da Copa da Liga.
“Eu estava pronto para isso (comandar o Spurs na final). Lembro que jogamos naquela semana; deveríamos enfrentar o Southampton antes da final, e meu foco estava totalmente na final. Por isso, foi um choque.
“Acredito que uma das razões foi exatamente o fato de meu foco estar na final e não no Southampton. Porque, para o clube — não para os torcedores, mas para os proprietários —, era mais importante tentar se classificar para a Liga dos Campeões, por motivos financeiros; portanto, o jogo contra o Southampton era muito importante.
“Para mim, o jogo importante era a final. Era uma medalha, um troféu, alegria para os torcedores, e Harry Kane estava lesionado. Havia dúvidas sobre a sua participação na final. E caso Harry não se recuperasse a tempo para a final, o atacante teria que ser o Son. Imagine a final sem o Son e o Kane!
“Então, quando o técnico me perguntou: ‘O que você acha da partida contra o Southampton?’, eu respondi: ‘Quero vencer, vamos tentar vencer, mas sem o Harry vou deixar o Son no banco’. Foi uma espécie de contradição, porque para eles a final não importava muito, enquanto para mim e para os jogadores significava tudo.”
- AFP
Mourinho explica a necessidade de treinadores e presidentes se unirem
O Tottenham acabou sofrendo uma derrota por 1 a 0 contra o City, e sua “maldição dos títulos” só foi quebrada em 2025, quando conquistou a Liga Europa. Mourinho já havia deixado o clube há muito tempo nessa época, tendo treinado times como Roma, Fenerbahçe e Benfica antes de retornar ao Real Madrid neste verão com um contrato de três anos.
Ele voltará a trabalhar com Florentino Pérez no Bernabéu e falou sobre a necessidade de união entre treinadores, presidentes e torcedores: “É fundamental [estar alinhado] porque você está nas mãos deles (do presidente ou do proprietário). Mesmo que você tenha um ótimo relacionamento com os jogadores e os torcedores, e os torcedores o amem, é o chefe (o proprietário) quem decide [se você fica ou vai embora]. Essa é a questão.
“Sempre me lembro da minha primeira passagem pelo Chelsea: estávamos nos escritórios de Stamford Bridge cuidando da minha saída, e eu olhava pela janela e via muitas pessoas lá fora com faixas: ‘José, a gente te ama, José, a gente quer você’. Tudo bem, vocês me amam, [mas] é esse cara (o proprietário) que decide.”
A passagem pelo Tottenham foi prejudicada pela pandemia da COVID
Mourinho estava no comando do Spurs no auge da pandemia do coronavírus, que causou caos em todo o mundo. O técnico de 63 anos expressou sua decepção por não ter conseguido criar um vínculo mais próximo com a torcida do Tottenham devido às severas restrições no futebol e à proibição de os torcedores comparecerem aos jogos.
Ele disse: “O Tottenham foi sinônimo de COVID. Não houve conexão. Adoro essa conexão com os torcedores. Adoro os torcedores do meu clube. Eu me torno facilmente um deles. Do Tottenham, a única coisa de que me lembro foi a primeira partida antes da COVID, no estádio do West Ham, e depois só estádios vazios. É o único clube em que senti falta disso.”
Assista ao episódio completo do podcast “Beast Mode On” com o convidado José Mourinho
Confira todos os episódios do podcast “Beast Mode On” no canal oficial do YouTube.
Você também pode ouvir os episódios completos no Spotify.
José Mourinho conversou com o podcast “Beast Mode On” como parte de sua parceria com a Coca-Cola, cujo projeto “Jose vs Mourinho” apresenta duas versões geradas por IA do icônico técnico se enfrentando em debates diários sobre temas da Copa do Mundo durante toda a fase final.