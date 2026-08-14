AFP
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"Não como a opção número 1" - interesse do Liverpool no ponta do PSG Ibrahim Mbaye é explicado, enquanto os Reds priorizam outro alvo
Mbaye cai na hierarquia de Anfield
A busca do Liverpool por sangue novo para seu ataque fez com que o clube fosse constantemente citado ao lado de alguns dos talentos mais promissores da Ligue 1. No entanto, apesar das informações iniciais apontarem para uma investida coordenada por dois dos jovens do PSG, o jornalista francês Romain Molina sugeriu que o interesse do clube de Merseyside em Mbaye não está tão avançado quanto se pensava anteriormente.
Ao falar sobre os detalhes da negociação, Molina revelou que, embora o jogador seja admirado, ele não está no topo absoluto da lista de reforços do Liverpool nesta fase final da janela de verão. "Sinceramente, Mbaye está na lista de alvos do Liverpool, mas não como a opção número 1", explicou Molina ao comentar o cenário atual.
O jornalista destacou que o futuro do jogador pode depender mais dos movimentos de seu agente, Jorge Mendes, do que de uma investida direta e isolada do clube da Premier League. "Pelo contrário, Mendes sabe muito bem que, no fim da janela de transferências, haverá algo para Mbaye, então ele vai usar os clubes onde tem mais influência para fazer as coisas andarem", acrescentou Molina.
- Getty/GOAL
A influência do agente e a prioridade por Barcola
A situação envolvendo Mbaye contrasta com a investida por seu companheiro de equipe, Barcola. O Liverpool parece estar priorizando um acordo por Barcola, cujo estilo de representação difere significativamente da abordagem de Mendes. Molina destacou que a relação de Mendes com o clube de Anfield não é o principal fator neste caso específico, especialmente diante dos valores altos que estão sendo pedidos pelos campeões franceses.
"Não é aí que ele tem mais influência, especialmente com o preço atualmente pedido pelo Paris Saint-Germain", disse Molina sobre a posição de Mendes nesta negociação.
Ele ainda comparou a situação com o representante de Barcola, Moussa Sissoko, afirmando: “É aí que você vê a diferença entre os dois agentes. Para Mendes, não é tanto a vontade do jogador que conta, e sim onde ele tem conexões com os dirigentes para fazer as coisas andarem do jeito que quer. Com [Sissoko], é o oposto. Mesmo que isso signifique entrar em choque com os clubes, mesmo que isso signifique ir com tudo. Ele quer ir à guerra por seus jogadores."
Alvos alternativos no radar do Liverpool
Caso uma investida por Mbaye não se concretize devido ao alto valor pedido ou à posição do jogador na lista de prioridades, o Liverpool tem várias outras opções preparadas. A equipe de recrutamento vem monitorando Yankuba Minteh, do Brighton, Matias Fernandez-Pardo, do Lille, e Rayan, do Bournemouth, como possíveis reforços para os lados do campo.
Outro nome que surgiu nas últimas semanas é o de Said El Mala, do Colônia. O atacante versátil, que pode atuar em qualquer um dos lados ou pelo meio, já havia sido ligado anteriormente a uma transferência para o Borussia Dortmund.
No entanto, reportagens da Sky Germany indicam que o gigante da Bundesliga agora saiu da disputa. Isso pode potencialmente abrir caminho para o Liverpool, caso o clube decida acionar sua cláusula de rescisão de € 50 milhões (£ 42,7 milhões), segundo as informações divulgadas.
- Getty Images
A realidade financeira da investida dupla
Embora a perspectiva de uma investida dupla em Paris continue sendo empolgante para os torcedores de Anfield, a realidade financeira não pode ser ignorada. Espera-se que o clube francês exija uma taxa combinada superior a £150 milhões por suas duas jovens estrelas.
A sugestão de Molina é que, embora Mbaye esteja sendo considerado, os valores envolvidos no negócio podem levar o Liverpool a procurar outra opção, em um alvo que por enquanto não foi identificado. Com o prazo final da janela de transferências se aproximando, o Liverpool corre contra o tempo para definir suas opções para o ataque.
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