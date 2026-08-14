"Não como a opção número 1" - interesse do Liverpool no ponta do PSG Ibrahim Mbaye é explicado, enquanto os Reds priorizam outro alvo

A busca do Liverpool por sangue novo para seu ataque fez com que o clube fosse constantemente citado ao lado de alguns dos talentos mais promissores da Ligue 1. No entanto, apesar das informações iniciais apontarem para uma investida coordenada por dois dos jovens do PSG, o jornalista francês Romain Molina sugeriu que o interesse do clube de Merseyside em Mbaye não está tão avançado quanto se pensava anteriormente.

Ao falar sobre os detalhes da negociação, Molina revelou que, embora o jogador seja admirado, ele não está no topo absoluto da lista de reforços do Liverpool nesta fase final da janela de verão. "Sinceramente, Mbaye está na lista de alvos do Liverpool, mas não como a opção número 1", explicou Molina ao comentar o cenário atual.

O jornalista destacou que o futuro do jogador pode depender mais dos movimentos de seu agente, Jorge Mendes, do que de uma investida direta e isolada do clube da Premier League. "Pelo contrário, Mendes sabe muito bem que, no fim da janela de transferências, haverá algo para Mbaye, então ele vai usar os clubes onde tem mais influência para fazer as coisas andarem", acrescentou Molina.