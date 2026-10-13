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Hansi Flick - هانز فليك - Kooora OnlyKooora.com
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Não chora pelos ausentes nem fica à espera de contratações: Flick, o rei das invenções, transforma as crises do Barcelona em armas letais

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Galatasaray x Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Liga dos Campeões
H. Flick
Raphinha
L. Yamal
G. Jesus
D. Olmo
A. Gordon
F. Lopez
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Alemanha
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As soluções não acabam, e a diversão é garantida com o Barcelona de Flick

A vitória do Barcelona sobre o Galatasaray (4-1), na noite de terça-feira, não foi apenas mais um triunfo com o qual a equipe catalã mantém seu início perfeito na Liga dos Campeões, mas trouxe em seus detalhes uma mensagem importante sobre a capacidade do técnico alemão Hansi Flick de lidar com crises e superar desfalques, depois de conseguir transformar um jogo complicado em uma atuação ofensiva arrasadora, apesar da ausência de Raphinha e de não contar com um atacante de ofício desde o início, confirmando que a força de seu time não depende de um nome em particular.

O confronto começou de forma preocupante para a torcida do Barcelona, após o Galatasaray abrir o placar, mas João Cancelo devolveu o Barcelona ao jogo com um gol a dois minutos do fim do primeiro tempo, em meio a questionamentos sobre a capacidade da equipe catalã de aproveitar sua posse de bola e convertê-la em superioridade real dentro de campo.

Mas o segundo tempo apresentou uma face completamente diferente do Barcelona, comandado pelo mago Lamine Yamal, que deu duas assistências no intervalo de 3 minutos para acabar com as esperanças da equipe turca. Assim, o Barça definiu o duelo com uma atuação ofensiva notável e confirmou que a ausência de alguns nomes influentes não impediu Flick de encontrar as soluções adequadas nos momentos difíceis.



  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    A primeira inovação: Raphinha é a solução ideal

    O Barcelona entrou na atual temporada com mudanças importantes em suas opções ofensivas, depois de dispensar Robert Lewandowski e Ferran Torres, e voltou sua atenção durante todo o verão para a contratação de Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madrid. No entanto, as tentativas não tiveram êxito, e o clube se viu diante de um desafio claro: manter seu poder de fogo sem concretizar o negócio com o qual contava para reforçar a posição de camisa 9.

    Diante dessas circunstâncias, Hansi Flick não esperou encontrar a solução ideal no mercado de transferências. Em vez disso, passou a buscar alternativas dentro do próprio elenco e decidiu utilizar Raphinha na posição de centroavante, aproveitando sua capacidade de se movimentar nos espaços, pressionar os zagueiros e chegar à área no momento certo, além de contar com velocidade, habilidade e capacidade de finalização.

    Os resultados confirmaram o acerto da ideia do treinador alemão, já que Raphinha se transformou em uma fonte real de perigo para os adversários. Seu papel não ficou mais restrito a se movimentar pela ponta ou criar oportunidades para os companheiros: ele passou a ser um elemento decisivo na finalização das jogadas e conseguiu marcar 14 gols no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões, sendo 12 gols em LaLiga e dois na competição continental.

    Com a sequência de boas atuações, parecia que o Barcelona havia encontrado em Raphinha uma solução prática para a crise na posição de camisa 9, depois de o jogador oferecer à equipe aquilo de que ela precisava em termos de movimentação ofensiva e eficiência diante do gol. Seu brilho constante se tornou parte essencial do sistema ofensivo construído por Flick, até que a data Fifa colocou essa solução diante de um teste difícil e trouxe de volta a dúvida sobre a capacidade do time de manter o seu nível na ausência de seu astro brasileiro.

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    Lesão preocupa a torcida catalã e Flick

    O Barcelona sofreu um golpe duro durante a data Fifa, depois que Raphinha se lesionou servindo à seleção brasileira, num momento em que o jogador vivia uma de suas melhores fases em termos de gols, o que gerou preocupação sobre a capacidade da equipe de suprir sua ausência, especialmente porque Flick passou a contar com ele de forma clara na posição de centroavante, após conseguir transformá-lo em uma das principais peças do jogo ofensivo.

    As preocupações eram lógicas diante dos números alcançados por Raphinha e do papel que ele desempenha dentro de campo, pois não era apenas um jogador que marcava gols: ele se movimentava constantemente para desorganizar as defesas, abria espaços para os companheiros e pressionava os adversários desde o início da construção das jogadas, funções difíceis de suprir recorrendo a outro jogador que cumpra a missão da mesma maneira.

    Mas Flick não deu muito tempo a essas preocupações e apresentou uma resposta prática no confronto com o Getafe, pelo Campeonato Espanhol, quando decidiu apostar em Gabriel Jesus, que chegou ao Barcelona nos últimos dias da janela de transferências, dando-lhe a oportunidade de atuar como centroavante. O jogador mostrou um bom desempenho e marcou um gol na vitória por 3 a 0.

    A partida contra o Getafe deu ao treinador alemão uma nova opção e confirmou que a ausência de Raphinha não significa necessariamente o colapso do sistema ofensivo, já que a presença de Jesus permitiu a Flick contar com um atacante de referência quando necessário, mantendo a capacidade de mudar a forma de jogar de acordo com as características do adversário, o que deu ao Barcelona uma flexibilidade extra antes do duelo europeu contra o Galatasaray.

    Com o sucesso de Jesus no primeiro teste, era natural que as expectativas apontassem para sua presença entre os titulares diante do time turco, especialmente diante da falta de muitas opções na posição de centroavante, com exceção do atacante brasileiro e do jovem egípcio Hamza Abdelkarim. Flick, porém, decidiu recorrer a uma solução completamente diferente e provar que a presença de um atacante de referência não é condição essencial para gerar perigo.

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    Nova surpresa de Flick

    Antes do início do confronto com o Galatasaray, muitos esperavam que Flick começasse a partida com Gabriel Jesus na posição de camisa 9, depois de ele ter marcado contra o Getafe, especialmente porque o Barcelona precisava de um jogador que ocupasse o centro do ataque e desse ao time presença dentro da área. Mas o treinador alemão surpreendeu a todos ao deixar o atacante brasileiro no banco de reservas e apostar em uma linha ofensiva sem um camisa 9 declarado.

    Flick escolheu o quarteto Lamine Yamal, Anthony Gordon, Fermín López e Dani Olmo no setor ofensivo, em uma formação que, no papel, parecia dar a Olmo o papel de atacante mais avançado. Mas o que aconteceu dentro de campo foi bem mais complexo e flexível, já que os jogadores não se limitaram a posições fixas, e sim trocaram funções e movimentações de uma forma que embaralhou os cálculos da defesa do Galatasaray, sobretudo com o aumento do ritmo de jogo no segundo tempo.

    Em alguns momentos, Olmo se movia em profundidade e aparecia como o atacante mais próximo do gol, mas não se mantinha fixo entre os dois zagueiros, pois às vezes recuava para receber a bola e participar da construção da jogada. Em contrapartida, Fermín López avançava para o espaço deixado por Olmo, surgindo na posição de camisa 9 e dando ao time uma opção adicional dentro da área.

    E não parou aí, pois Gordon às vezes se movia da ponta para o miolo e aproveitava os espaços que surgiam em consequência das movimentações dos companheiros, enquanto Yamal manteve liberdade para se deslocar e criar chances pelos lados ou infiltrando por dentro, o que tornou difícil para os defensores do Galatasaray definir qual jogador deveriam marcar ou saber quem apareceria na posição de atacante no momento seguinte.

    Essa liberdade de movimentação não foi uma simples troca aleatória de posições, mas refletiu o desejo de Flick de tornar seu setor ofensivo mais flexível e capaz de explorar os espaços. Em vez de dar à defesa do Galatasaray a tarefa de marcar um único atacante, obrigou-a a lidar com vários jogadores capazes de entrar na área, criar chances e finalizar as jogadas, o que ficou claro durante o segundo tempo, que viu o Barcelona marcar três gols.

    Lamine Yamal foi um dos principais beneficiados desse sistema, depois de aproveitar os espaços disponíveis à sua frente e dar a assistência para o gol de Fermín López com um cruzamento preciso. Três minutos depois, voltou a servir Gordon no terceiro gol, após um drible notável dentro da área, antes de contribuir na construção da jogada que terminou com o quarto gol, de Karim Adeyemi, confirmando que sua influência não estava ligada a uma posição fixa, mas à liberdade de movimentação e à capacidade de tomar a decisão certa no último terço.

    Do outro lado, o Galatasaray se viu incapaz de lidar com essa mudança, depois de desaparecer ofensivamente no segundo tempo e perder a capacidade de ameaçar o gol do Barcelona, enquanto sofria defensivamente diante da pressão contínua e das movimentações alternadas entre os jogadores do setor ofensivo. O time turco ficou em evidente estado de confusão, após Flick conseguir transformar a ausência de um camisa 9 declarado de um possível ponto fraco em uma vantagem tática que desnorteou o adversário.

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    Barcelona de Flick é maior do que as ausências

    O confronto com o Galatasaray mostrou que Flick não se apoia em uma única solução para lidar com as crises, mas tem a capacidade de mudar a cara da equipe conforme as opções disponíveis. Depois de utilizar Raphinha na posição de centroavante, com o jogador obtendo um sucesso notável, ele recorreu a Gabriel Jesus para compensar sua ausência diante do Getafe e, em seguida, decidiu diante do Galatasaray dispensar completamente o atacante de referência, apostando em um sistema ofensivo baseado na troca de posições e na pressão constante.

    E o mais importante é que essas soluções não foram apenas ideias teóricas: os resultados apareceram dentro de campo. Após um primeiro tempo que terminou empatado em 1 a 1, o Barcelona conseguiu marcar três gols na segunda etapa, aproveitando a movimentação de seus jogadores e a liberdade de suas funções, enquanto o Galatasaray não conseguiu encontrar uma resposta adequada às mudanças impostas pela equipe catalã.

    Com isso, Flick enviou uma mensagem clara: a ausência de Raphinha não significa que o Barcelona perca seu poder ofensivo, e o fato de Jesus ficar no banco de reservas não impede a equipe de apresentar uma atuação ofensiva forte, desde que exista uma estrutura clara, funções flexíveis e uma compreensão coletiva da forma de jogar.

    A noite diante do Galatasaray provou que o Barcelona passou a ter mais de um caminho para chegar ao gol e que Flick é capaz de inovar quando as circunstâncias se complicam. Ele não se abala com a ausência de um jogador, por mais importante que seja: reorganiza suas cartas e busca a solução que melhor se encaixa na partida, confirmando que a verdadeira força da equipe não está apenas nos nomes, mas no sistema que faz com que cada jogador seja capaz de compensar o outro e contribuir para fazer a diferença.


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