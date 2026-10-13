Antes do início do confronto com o Galatasaray, muitos esperavam que Flick começasse a partida com Gabriel Jesus na posição de camisa 9, depois de ele ter marcado contra o Getafe, especialmente porque o Barcelona precisava de um jogador que ocupasse o centro do ataque e desse ao time presença dentro da área. Mas o treinador alemão surpreendeu a todos ao deixar o atacante brasileiro no banco de reservas e apostar em uma linha ofensiva sem um camisa 9 declarado.

Flick escolheu o quarteto Lamine Yamal, Anthony Gordon, Fermín López e Dani Olmo no setor ofensivo, em uma formação que, no papel, parecia dar a Olmo o papel de atacante mais avançado. Mas o que aconteceu dentro de campo foi bem mais complexo e flexível, já que os jogadores não se limitaram a posições fixas, e sim trocaram funções e movimentações de uma forma que embaralhou os cálculos da defesa do Galatasaray, sobretudo com o aumento do ritmo de jogo no segundo tempo.

Em alguns momentos, Olmo se movia em profundidade e aparecia como o atacante mais próximo do gol, mas não se mantinha fixo entre os dois zagueiros, pois às vezes recuava para receber a bola e participar da construção da jogada. Em contrapartida, Fermín López avançava para o espaço deixado por Olmo, surgindo na posição de camisa 9 e dando ao time uma opção adicional dentro da área.

E não parou aí, pois Gordon às vezes se movia da ponta para o miolo e aproveitava os espaços que surgiam em consequência das movimentações dos companheiros, enquanto Yamal manteve liberdade para se deslocar e criar chances pelos lados ou infiltrando por dentro, o que tornou difícil para os defensores do Galatasaray definir qual jogador deveriam marcar ou saber quem apareceria na posição de atacante no momento seguinte.

Essa liberdade de movimentação não foi uma simples troca aleatória de posições, mas refletiu o desejo de Flick de tornar seu setor ofensivo mais flexível e capaz de explorar os espaços. Em vez de dar à defesa do Galatasaray a tarefa de marcar um único atacante, obrigou-a a lidar com vários jogadores capazes de entrar na área, criar chances e finalizar as jogadas, o que ficou claro durante o segundo tempo, que viu o Barcelona marcar três gols.

Lamine Yamal foi um dos principais beneficiados desse sistema, depois de aproveitar os espaços disponíveis à sua frente e dar a assistência para o gol de Fermín López com um cruzamento preciso. Três minutos depois, voltou a servir Gordon no terceiro gol, após um drible notável dentro da área, antes de contribuir na construção da jogada que terminou com o quarto gol, de Karim Adeyemi, confirmando que sua influência não estava ligada a uma posição fixa, mas à liberdade de movimentação e à capacidade de tomar a decisão certa no último terço.

Do outro lado, o Galatasaray se viu incapaz de lidar com essa mudança, depois de desaparecer ofensivamente no segundo tempo e perder a capacidade de ameaçar o gol do Barcelona, enquanto sofria defensivamente diante da pressão contínua e das movimentações alternadas entre os jogadores do setor ofensivo. O time turco ficou em evidente estado de confusão, após Flick conseguir transformar a ausência de um camisa 9 declarado de um possível ponto fraco em uma vantagem tática que desnorteou o adversário.