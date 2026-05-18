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“Não chegou nem perto” – O ex-atacante do Celtic, Kyogo Furuhashi, coloca Tom Brady e o Birmingham em um dilema de transferência após se tornar um fracasso de 10 milhões de libras
Quantos gols Kyogo marcou no Campeonato?
Com 85 gols em 165 partidas pelo Celtic, gigante da Premiership escocesa, Kyogo foi considerado uma grande contratação para o Birmingham, recém-promovido à Championship, no verão de 2025.
A expectativa era de que, dado seu histórico e experiência na Liga dos Campeões, o atacante esforçado dominasse rapidamente a segunda divisão do futebol inglês e formasse uma parceria letal com Jay Stansfield em St Andrew’s.
Infelizmente para todos os envolvidos, isso nunca aconteceu. O atacante de 31 anos teve um início vacilante, impedindo que ganhasse impulso e confiança logo no começo. Ele nunca se recuperou de verdade a partir daí — marcando apenas um gol no campeonato — e viu sua temporada chegar a um fim prematuro ao passar por uma cirurgia para tratar de um problema crônico no ombro.
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O que deu errado para Kyogo em Birmingham?
Questionado sobre o que deu errado com Kyogo, já que surgem rumores de sua saída do Birmingham, o ex-jogador do Blues, Morrison — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com o Freebets.com — disse: “Não consigo entender por que não está dando certo, porque no Celtic seus movimentos, as chances criadas e os gols que ele marcava eram fantásticos.
“Ele estava tendo chances no Birmingham City, mas simplesmente não estava convertendo, e isso pode acontecer. É apenas um jogador com falta de confiança e as coisas realmente não deram certo. Seu ritmo de trabalho é fantástico, mas é preciso ter um pouco mais do que apenas ritmo de trabalho quando se é um camisa nove. É preciso marcar gols, e ele estava tendo oportunidades, mas estava apenas se precipitando nelas.
“Acho que se ele tivesse começado lá nos primeiros jogos e começado a marcar muitos gols como centroavante, a confiança dele teria disparado e ele teria marcado muitos gols, mas ele não chegou nem perto disso.
“Esse é um jogador que eles poderiam dispensar, porque ele ganha muito dinheiro e eles tentam ver se conseguem algum dinheiro com ele. Ou será que eles mantêm ele e dizem: ‘esta temporada pode ser a sua temporada e não precisamos gastar dinheiro, porque ele deveria estar marcando gols na Championship’.
“Ele marcou gols na Premiership escocesa, então é uma decisão difícil. Espero que ele fique e espero que a próxima temporada seja a dele, mas nunca se sabe no Birmingham City, porque eles têm dinheiro — podem contratar jogadores e se desfazer de outros.”
Análise do fracasso de 10 milhões de libras em Birmingham
Don Goodman, ex-jogador da EFL que agora é comentarista e conhece bem o Kyogo, disse anteriormente aoGOAL quando questionado sobre uma contratação que parecia um sonho para o Birmingham, mas que rapidamente se transformou em pesadelo: “Ele começou a desperdiçar chances claras de gol naquelas primeiras seis, oito partidas, e dava para ver, de forma lenta mas segura, a confiança dele se esvaindo.
“Em termos de custo-benefício, essa transferência em particular deu terrivelmente errado. E é realmente surpreendente. Gosto dos movimentos dele. Ele é enérgico, é rápido. Mas, para ser sincero, depois de um começo difícil, ele não parecia capaz de acertar nem a porta de um celeiro.”
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Problemas de forma física e desempenho custaram a Kyogo uma vaga na Copa do Mundo
Problemas de forma física e desempenho custaram caro a Kyogo. Ele não conseguiu ajudar o Birmingham a manter a regularidade ao longo da temporada 2025-26, o que levou o time a terminar em 10º lugar — nove pontos atrás das vagas para os play-offs.
Com sua última partida ocorrida em 21 de março e sem ter sido titular desde meados de janeiro, as dificuldades de Kyogo no clube — somadas a uma cirurgia — fizeram com que ele perdesse uma vaga na seleção japonesa que irá para a América do Norte para a Copa do Mundo de 2026.