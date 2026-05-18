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Kyogo Furuhashi Tom Brady Birmingham 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

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“Não chegou nem perto” – O ex-atacante do Celtic, Kyogo Furuhashi, coloca Tom Brady e o Birmingham em um dilema de transferência após se tornar um fracasso de 10 milhões de libras

K. Furuhashi
Birmingham
Championship
Celtic

O ex-atacante do Celtic, Kyogo Furuhashi, representa um verdadeiro dilema para Tom Brady e o Birmingham, com o ex-astro do Blues, Clinton Morrison, especulando com o GOAL sobre o que a janela de transferências de verão poderá reservar. O jogador da seleção japonesa, que já brilhou no futebol britânico durante uma passagem produtiva por Parkhead, tornou-se um fracasso de 10 milhões de libras (13 milhões de dólares) na região de West Midlands.

  • Quantos gols Kyogo marcou no Campeonato?

    Com 85 gols em 165 partidas pelo Celtic, gigante da Premiership escocesa, Kyogo foi considerado uma grande contratação para o Birmingham, recém-promovido à Championship, no verão de 2025.

    A expectativa era de que, dado seu histórico e experiência na Liga dos Campeões, o atacante esforçado dominasse rapidamente a segunda divisão do futebol inglês e formasse uma parceria letal com Jay Stansfield em St Andrew’s.

    Infelizmente para todos os envolvidos, isso nunca aconteceu. O atacante de 31 anos teve um início vacilante, impedindo que ganhasse impulso e confiança logo no começo. Ele nunca se recuperou de verdade a partir daí — marcando apenas um gol no campeonato — e viu sua temporada chegar a um fim prematuro ao passar por uma cirurgia para tratar de um problema crônico no ombro.

    • Publicidade
  • Kyogo Furuhashi Birmingham 2025-26Getty

    O que deu errado para Kyogo em Birmingham?

    Questionado sobre o que deu errado com Kyogo, já que surgem rumores de sua saída do Birmingham, o ex-jogador do Blues, Morrison — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com o Freebets.com — disse: “Não consigo entender por que não está dando certo, porque no Celtic seus movimentos, as chances criadas e os gols que ele marcava eram fantásticos.

    “Ele estava tendo chances no Birmingham City, mas simplesmente não estava convertendo, e isso pode acontecer. É apenas um jogador com falta de confiança e as coisas realmente não deram certo. Seu ritmo de trabalho é fantástico, mas é preciso ter um pouco mais do que apenas ritmo de trabalho quando se é um camisa nove. É preciso marcar gols, e ele estava tendo oportunidades, mas estava apenas se precipitando nelas.

    “Acho que se ele tivesse começado lá nos primeiros jogos e começado a marcar muitos gols como centroavante, a confiança dele teria disparado e ele teria marcado muitos gols, mas ele não chegou nem perto disso.

    “Esse é um jogador que eles poderiam dispensar, porque ele ganha muito dinheiro e eles tentam ver se conseguem algum dinheiro com ele. Ou será que eles mantêm ele e dizem: ‘esta temporada pode ser a sua temporada e não precisamos gastar dinheiro, porque ele deveria estar marcando gols na Championship’.

    “Ele marcou gols na Premiership escocesa, então é uma decisão difícil. Espero que ele fique e espero que a próxima temporada seja a dele, mas nunca se sabe no Birmingham City, porque eles têm dinheiro — podem contratar jogadores e se desfazer de outros.”

  • Análise do fracasso de 10 milhões de libras em Birmingham

    Don Goodman, ex-jogador da EFL que agora é comentarista e conhece bem o Kyogo, disse anteriormente aoGOAL quando questionado sobre uma contratação que parecia um sonho para o Birmingham, mas que rapidamente se transformou em pesadelo: “Ele começou a desperdiçar chances claras de gol naquelas primeiras seis, oito partidas, e dava para ver, de forma lenta mas segura, a confiança dele se esvaindo.

    “Em termos de custo-benefício, essa transferência em particular deu terrivelmente errado. E é realmente surpreendente. Gosto dos movimentos dele. Ele é enérgico, é rápido. Mas, para ser sincero, depois de um começo difícil, ele não parecia capaz de acertar nem a porta de um celeiro.”

  • Kyogo Furuhashi Japan 2025Getty

    Problemas de forma física e desempenho custaram a Kyogo uma vaga na Copa do Mundo

    Problemas de forma física e desempenho custaram caro a Kyogo. Ele não conseguiu ajudar o Birmingham a manter a regularidade ao longo da temporada 2025-26, o que levou o time a terminar em 10º lugar — nove pontos atrás das vagas para os play-offs.

    Com sua última partida ocorrida em 21 de março e sem ter sido titular desde meados de janeiro, as dificuldades de Kyogo no clube — somadas a uma cirurgia — fizeram com que ele perdesse uma vaga na seleção japonesa que irá para a América do Norte para a Copa do Mundo de 2026.

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