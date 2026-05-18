Questionado sobre o que deu errado com Kyogo, já que surgem rumores de sua saída do Birmingham, o ex-jogador do Blues, Morrison — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com o Freebets.com — disse: “Não consigo entender por que não está dando certo, porque no Celtic seus movimentos, as chances criadas e os gols que ele marcava eram fantásticos.

“Ele estava tendo chances no Birmingham City, mas simplesmente não estava convertendo, e isso pode acontecer. É apenas um jogador com falta de confiança e as coisas realmente não deram certo. Seu ritmo de trabalho é fantástico, mas é preciso ter um pouco mais do que apenas ritmo de trabalho quando se é um camisa nove. É preciso marcar gols, e ele estava tendo oportunidades, mas estava apenas se precipitando nelas.

“Acho que se ele tivesse começado lá nos primeiros jogos e começado a marcar muitos gols como centroavante, a confiança dele teria disparado e ele teria marcado muitos gols, mas ele não chegou nem perto disso.

“Esse é um jogador que eles poderiam dispensar, porque ele ganha muito dinheiro e eles tentam ver se conseguem algum dinheiro com ele. Ou será que eles mantêm ele e dizem: ‘esta temporada pode ser a sua temporada e não precisamos gastar dinheiro, porque ele deveria estar marcando gols na Championship’.

“Ele marcou gols na Premiership escocesa, então é uma decisão difícil. Espero que ele fique e espero que a próxima temporada seja a dele, mas nunca se sabe no Birmingham City, porque eles têm dinheiro — podem contratar jogadores e se desfazer de outros.”