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'Não cabe à Fifa vender': a jogada de poder de US$ 20 bilhões de Gianni Infantino na Copa do Mundo coloca a alma do futebol à venda e torna a resistência cara demais

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A decisão de Gianni Infantino de vender participações nos direitos comerciais da Fifa faz parte de uma tendência desanimadora que está tirando a alma do esporte profissional.

No começo desta semana, Gianni Infantino ficou um pouco irritado.

Em uma publicação de 15 slides no Instagram, o presidente da Fifa rebateu todas as críticas à Copa do Mundo de 2026. Foi, na prática, uma lista de suas realizações, acompanhada, de forma bastante clara, por contra-argumentos a cada uma das reclamações antes do torneio. O texto soou como uma volta olímpica de um presidente da Fifa que sabia que praticamente havia cravado a aterrissagem de uma Copa do Mundo na América do Norte.

Mas isso também representou uma certa quebra de personagem. Infantino sempre foi frio, calmo e controlado. Ele prega, não discute. Ele explica, não se defende. Fica em palcos, careca, de terno justo, tênis branco brilhante, e desliza para seu jargão de TED Talk e LinkedIn: "Eis o que o sportswashing me ensinou sobre vendas B2B" (ou algo assim).

Aquela publicação, porém, pareceu revelar algo mais: um presidente indignado e arrogante, ansioso por sua fatia dos holofotes. Agora, Infantino foi um passo além. Seu plano de criar uma empresa separada para as principais competições da Fifa e depois "vender" participações a investidores privados provocou indignação entre torcedores, clubes e federações de futebol. Para os críticos, Infantino agora está atrás da alma do futebol.

Ainda assim, o plano de Infantino não deveria ser nenhuma surpresa, tanto pelo homem quanto pela organização.

Sim, isso é um ataque. Sim, isso não é autêntico. Sim, isso é alarmante. Mas o plano de Infantino também indica uma tendência mais ampla no esporte que já vem se formando há anos. A alma disso tudo mais ou menos já se foi. Infantino e a Fifa só estão tentando dar o golpe final de misericórdia.

  • gianni infantinogetty

    Fifa faz seu movimento

    Primeiro, o cenário.

    Como acontece com a maior parte dos negócios da FIFA hoje em dia, tudo isso tem origem no dinheiro. A entidade máxima do futebol ganhou dinheiro com a Copa do Mundo, muito dinheiro. A expectativa é de que a FIFA gere cerca de US$ 15 bilhões em receita ao longo do ciclo 2023-26, quase o dobro do total dos quatro anos anteriores. Tudo no período que antecedeu o torneio parecia voltado para maximizar o lucro: venda de ingressos, anúncios para pausas de hidratação, acordos de hospitalidade de alto nível, a realização da imensamente controversa Copa do Mundo de Clubes como uma angustiante prova de conceito. Há um potencial imenso de lucro neste esporte. A FIFA não é estúpida, ela sempre soube disso. Mas agora está fazendo seus movimentos.

    E essa tendência continuou aqui com o plano de Infantino. Foi noticiado pela primeira vez na manhã de terça-feira que Infantino, sem informar nenhuma das principais federações do futebol, havia elaborado um plano para lucrar pesadamente com as receitas robustas que as principais competições da FIFA geram. Ele pretende criar uma nova empresa, chamada FIFA Forward Enterprise (FFE), que consolida as operações comerciais e de eventos da FIFA, incluindo direitos de transmissão, patrocínio, venda de ingressos, licenciamento e organização de eventos. Segundo relatos, a FIFA calcula que a FFE terá um valor de cerca de US$ 20 bilhões. Ela manterá a participação majoritária, enquanto a FIFA diz que seguirá com controle exclusivo sobre a governança do futebol, as competições, o calendário de partidas e todas as decisões regulatórias e esportivas.

    A parte preocupante é o que acontece depois. A FIFA planeja levantar até US$ 4,2 bilhões vendendo participações minoritárias, sem controle, que totalizam até 20% da FFE. Se o plano for aprovado, cada uma das 211 associações-membro da FIFA poderá acessar até US$ 20 milhões em financiamento imediato, além de outros US$ 20 milhões em recursos de desenvolvimento do FIFA Forward durante o ciclo 2027-30. Isso faz parte de um pacote de mais de US$ 10 bilhões até 2038. Investidores privados, sem dúvida, terão interesse direto no desempenho comercial das principais competições da FIFA, e em quando elas serão disputadas. A FIFA, porém, insiste que manterá o controle de todas as decisões do futebol. Ah, e, segundo relatos, as federações de futebol têm até 19 de setembro para dar o aval; caso contrário, receberão um pacote de financiamento menor, supostamente em torno de US$ 10 milhões durante o próximo ciclo. A FIFA precisa do apoio de pelo menos 106 associações, além da aprovação do Conselho da FIFA, para remodelar o cenário do futebol global.

    Entendeu tudo isso? Ótimo.

    • Publicidade
  • Sepp BlatterIMAGO

    'Não cabe à Fifa vender'

    A indignação foi imediata. A Uefa publicou uma nota dura condenando a proposta antes mesmo de a Fifa anunciá-la oficialmente.

    “Isso ultrapassa um limite que as instituições que governam o futebol jamais deveriam ultrapassar. A Uefa leva isso extremamente a sério. Toda associação nacional de futebol também deveria levar. Todo agente envolvido também deveria: ligas, clubes, jogadores, torcedores, governos e todos que se importam com o futuro do jogo. A alma e a governança do futebol não são ativos para serem negociados, especialmente sem nenhuma transparência sobre quem ganha financeiramente. Nenhum de nós é dono do futebol. Não cabe à Fifa vendê-lo”, afirmou.

    Depois disso, surgiu a informação de que a Fifa basicamente está tentando empurrar isso adiante o mais rápido possível. Ela ofereceu um pagamento único de até US$ 20 milhões a partir de 1º de janeiro de 2027, além de até US$ 20 milhões em financiamento de desenvolvimento do FIFA Forward durante o ciclo de 2027 a 2030. A Uefa respondeu com outra nota furiosa.

    “A Uefa sabe que há uma oposição significativa e crescente ao plano da Fifa. A Fifa não pode continuar usando o nosso esporte para enriquecer a si mesma e aos seus amigos. Podemos fazer o jogo crescer da maneira correta.”

    Vale admitir, neste ponto, que é engraçado que a Uefa agora seja a mocinha depois de ampliar e comercializar repetidamente a Champions League. Mas a Superliga não foi obra dela: a Uefa se opôs ao projeto desde o início.

    A Federação Inglesa, a Federação Alemã e vários grupos de torcedores já condenaram o movimento ou expressaram séria preocupação. O ex-presidente da Fifa Sepp Blatter, longe de ser um exemplo brilhante de alguém com bússola moral, disse nas redes sociais que “ninguém tem o direito de vender o nosso jogo”. Blatter pode ser um mensageiro profundamente comprometido, mas ao menos ama o futebol.

    Ainda assim, talvez sem surpresa, a reação em outros lugares tenha sido um pouco mista. O presidente da Federação Tcheca, David Trunda, apoiou publicamente a ideia, embora não se espere que a associação discuta formalmente sua posição antes de agosto. A Concacaf, da qual, vale notar, a U.S. Soccer é membro, manifestou preocupação com a falta de transparência e pediu à Fifa que pratique uma “boa governança”. No entanto, não condenou o plano de forma direta. A Confederação Asiática de Futebol adotou um tom semelhante.

  • InfantinoGetty Images

    A tempestade que se aproxima

    Ainda assim, isso vem ganhando força há algum tempo.

    A Superliga Europeia é um exemplo bastante bom, ainda que em menor escala. Em 2021, 12 clubes da Inglaterra, da Espanha e da Itália anunciaram planos para formar uma competição dissidente de 20 equipes, que incluiria 15 membros permanentes e faria com que os clubes mais proeminentes jogassem entre si de forma mais regular. Os interesses deles eram em grande parte comerciais, com enormes direitos de transmissão, sem dúvida, em jogo caso conseguissem oferecer confrontos de alto nível semana após semana. O JPMorgan, que está administrando o dinheiro da FFE, atuou como financiador do projeto, comprometendo € 3,25 bilhões para tirá-lo do papel. A liga foi abortada após protestos em massa de torcedores, ligas e federações de futebol. Aquilo foi um tiro de advertência que, em retrospecto, deveria ter sido levado mais a sério.

    Infantino já tentou fazer isso antes. Em 2018, ele defendeu uma oferta de US$ 25 bilhões apoiada pelo SoftBank, do Japão, para financiar novas competições, incluindo uma Copa do Mundo de Clubes masculina ampliada. A Uefa resistiu, mas as bases já haviam sido lançadas. Infantino acabou conseguindo o seu torneio, com os Estados Unidos como sede única, embora o acordo de transmissão não tenha se concretizado como originalmente previsto. A Fifa manteve conversas sobre um acordo de US$ 1 bilhão com a Apple TV+, segundo relatos, mas as negociações fracassaram, enquanto Fox Sports e NBC teriam se recusado a apresentar proposta. A DAZN acabou pagando cerca da mesma quantia. Depois veio outro acordo notável de US$ 1 bilhão: a SURJ Sports Investment, uma subsidiária do fundo soberano da Arábia Saudita, adquiriu cerca de 10% da DAZN. A Arábia Saudita, claro, vai sediar a Copa do Mundo de 2034.

    Depois, há a relação extraordinariamente próxima de Infantino com o presidente Donald Trump. Ele compareceu à posse de Trump antes de lhe entregar o novo Prêmio da Paz da Fifa no sorteio da Copa do Mundo de 2026, por seus supostos esforços para promover a paz. Trump, por sua vez, supostamente sugeriu Infantino como candidato a, sim, isto é verdade, secretário-geral das Nações Unidas. Nesse contexto, chama a atenção o fato de que a Thrive Eternal, liderada por Joshua Kushner, irmão de Jared Kushner, genro de Trump, está à frente do grupo de investidores proposto para a FFE.


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  • Adam SilverGetty Images

    Parte de uma tendência maior

    Tudo isso é, para dizer o mínimo, bem desagradável. Mas o fato é que isso simplesmente faz parte de uma tendência maior no esporte.

    A NBA anunciou em 2025 que estava estudando uma liga europeia, que agora planeja lançar no segundo semestre de 2027. Mais de 20 grupos apresentaram propostas para entrar na liga no fim de junho. Alguns, em grandes mercados, ultrapassaram US$ 1 bilhão, valor superior à avaliação de metade da Premier League inglesa. Relatos sugerem que a NBA Europe será uma concorrente direta da EuroLeague, uma estrutura de basquete já de alto nível que regularmente envia alguns de seus melhores jogadores aos Estados Unidos. Segundo informações, a NBA planeja distribuir cerca de US$ 10 bilhões pelo ecossistema do basquete europeu durante a primeira década da liga. A FIBA apoiou o projeto.

    A International Series da NFL se expandiu para além de Londres, com nove jogos programados em sete cidades de sete países em 2026. No lado comercial, o Global Markets Program da NFL permite que as equipes negociem direitos de marketing em países específicos para "fortalecer o reconhecimento da marca". Todas as 32 equipes participam, com direitos detidos em 22 mercados internacionais.

    Até o cenário do futebol americano universitário está mudando nos EUA. O capital privado agora entrou nos esportes da NCAA. A Universidade de Utah fez uma parceria com a Otro Capital em dezembro passado, criando uma empresa com fins lucrativos para administrar as operações comerciais ligadas ao seu programa esportivo. Utah mantém o controle, enquanto a Otro detém uma participação minoritária. A Big 12 concordou com um acordo com a RedBird Capital e a Weatherford Capital que oferece às instituições uma linha de crédito opcional de até US$ 30 milhões cada. A RedBird, significativamente, também investe na Paramount, o que pode ser útil quando a conferência tiver de renegociar os direitos de transmissão em 2031.

    Homens poderosos de terno vêm puxando as cordas nos bastidores há anos. Infantino é apenas mais um deles.

  • Gianni InfantinoGetty Images

    Por que resistir será inútil

    Mas talvez a parte mais desanimadora aqui seja que o futebol sempre deveria ser o esporte capaz de ir além da ganância corporativa.

    A luta contra a Superliga serviu como uma boa prova de conceito de que a organização coletiva poderia ajudar a barrar o investimento externo. A expansão da Liga dos Campeões da Uefa, o sucesso da Copa do Mundo de Clubes e o elogio generalizado a uma Copa do Mundo masculina de 48 seleções certamente foram golpes para os tradicionalistas, mas algo da pureza do esporte sempre sobreviveu. Até mesmo a ideia de partidas de competições nacionais disputadas em solo internacional trouxe um certo tipo de esperança.

    No entanto, quando essas coisas acontecem nos mais altos níveis, fica difícil ver como pode haver uma reação contra a maré crescente. A Uefa é a principal opositora aqui e certamente tem algum poder. Já conseguiu ameaçar boicotar competições antes. Também permanece o fato de que a Europa realmente é o centro do futebol global.

    Segundo relatos, a entidade considera outro boicote, com uma reunião de emergência também em pauta. Mas, fazendo as contas, a oposição pode não fechar. Cada uma das 211 associações-membro da Fifa tem um voto no Congresso. Quantas das 163 nações que não participaram da Copa do Mundo de 2026 rejeitariam a perspectiva de receber até US$ 40 milhões em financiamento? Até estreantes como Curaçao, Cabo Verde e Uzbequistão podem ver esse dinheiro como crucial para garantir que 2026 não tenha sido algo pontual. O financiamento proposto, sem dúvida, fortaleceria esses esforços.

    Pedir à Uefa que “mostre alguma firmeza”, portanto, só vai até certo ponto. As federações mais ricas podem dizer não. Elas podem até ameaçar um boicote. Mas muitas outras têm muito a ganhar para seguir o mesmo caminho. Essa é a parte mais sinistra: o plano pode parecer moralmente errado, mas rejeitá-lo pode se mostrar financeiramente impossível. Infantino não precisa vencer o debate. Ele só precisa tornar o “não” caro demais.