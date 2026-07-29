No início desta semana, Gianni Infantino ficou um pouco irritado.

Em uma publicação de 15 slides no Instagram, o presidente da Fifa rebateu todas as críticas à Copa do Mundo de 2026. Era, na prática, uma lista de suas realizações, acompanhada, de forma bastante intencional, de contra-argumentos para cada uma das reclamações feitas antes do torneio. Soava como uma volta olímpica de um presidente da Fifa que sabia que tinha conseguido, por pouco, acertar o pouso em uma Copa do Mundo na América do Norte.

Mas também foi, de certa forma, uma quebra de personagem. Infantino sempre foi frio, calmo e controlado. Ele prega, não discute. Explica, não se defende. Sobe aos palcos, careca, de terno justo e tênis branco brilhante, e mergulha em seu jargão de TED Talk e LinkedIn: "Aqui está o que o sportswashing me ensinou sobre vendas B2B" (ou algo assim).

Aquela publicação, porém, pareceu revelar algo mais: um presidente indignado e arrogante, ansioso por sua fatia dos holofotes. Agora, Infantino foi um passo além. Seu plano de criar uma empresa separada para as principais competições da Fifa e depois “vender” participações a investidores privados provocou indignação entre torcedores, clubes e federações de futebol. Para os críticos, Infantino agora está indo atrás da alma do futebol.

Ainda assim, o plano de Infantino não deveria ser nenhuma surpresa, tanto pelo homem quanto pela organização.

Sim, isso é um ataque. Sim, isso não é autêntico. Sim, isso é alarmante. Mas o plano de Infantino também indica uma tendência mais ampla no esporte, que vem se formando há anos. A alma dessa coisa já se foi, mais ou menos. Infantino e a Fifa estão apenas tentando dar o golpe final.