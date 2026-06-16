No entanto, o cenário mudou completamente com o início do segundo tempo, quando parecia que o técnico francês Hervé Renard havia voltado a comandar a seleção saudita, cerca de dois meses após sua saída.

A seleção saudita recuou bastante para a defesa no segundo tempo, como costumava fazer na era Renard, deixando a posse de bola totalmente para a seleção uruguaia, que lançou uma série de ataques contra o gol de Mohammed Al-Owais, por meio de cruzamentos.

Donis tentou remediar a situação, colocando Naser Al-Dosari no lugar de Musab Al-Juwair, para ajudar Muteb Al-Harbi defensivamente na lateral esquerda, assim como Mohammed Abu Al-Shamat fazia com Saud Abdulhamid na direita.

No entanto, essa não foi a solução adequada, já que os cruzamentos da seleção latino-americana não pararam, até que surgiu o gol de empate, em meio à total incapacidade da seleção saudita de realizar qualquer tentativa ofensiva.