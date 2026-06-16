Ao final da partida, a seleção da Uruguai havia chutado 28 vezes a gol, sendo 10 chutes na trave ou na rede, contra apenas 7 chutes da seleção saudita, dos quais 3 acertaram o gol.
Esses números refletem o grande recuo da seleção saudita no segundo tempo, quando realizou apenas dois chutes, contra 23 da seleção uruguaia.
Parece que o técnico grego não aprendeu com o erro cometido pelas seleções de Marrocos e Egito durante a atual edição da Copa do Mundo, quando desperdiçaram suas vantagens sobre o Brasil e a Bélgica, caindo na armadilha do empate.
No entanto, o pior para a seleção saudita é que as seleções do Marrocos e do Egito tentaram marcar o segundo gol, tanto antes quanto depois do empate, mas o desperdício de chances pelos jogadores impediu isso, ao contrário da “Verde”, que não fez isso de forma alguma.
De qualquer forma, a seleção saudita precisa aprender com essa lição nas partidas contra a Espanha e Cabo Verde, onde deve jogar de forma mais competitiva, especialmente contra a seleção africana, a fim de conquistar uma vitória imprescindível para a classificação para a próxima fase.