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Ahmed Mansy

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Não aprendeu com o Marrocos e o Egito... O fantasma de Renard derruba Donis na primeira partida da Copa do Mundo

Especiais e Opinião
Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
Copa do Mundo
G. Donis
H. Renard
Espanha
Arábia Saudita
EUA
Grécia
França

A seleção "verde" deixou escapar uma vitória que estava ao seu alcance contra o Uruguai

O francês Hervé Renard, ex-técnico da seleção saudita, “Al-Akhdar”, impediu que a equipe conquistasse mais uma vitória histórica na Copa do Mundo, contra a seleção uruguaia.

A seleção saudita empatou com a uruguaia por 1 a 1, durante a partida que as opôs na madrugada desta terça-feira, no Hard Rock Stadium, em Miami, na primeira rodada da fase de grupos.

  • Um jogo saudita com um toque de Donis

    A "Selecção Verde" terminou o primeiro tempo à frente do bicampeão mundial, não apenas pelo gol marcado pelo zagueiro Abdulelah Al-Omari, mas também pelo excelente desempenho dos seus jogadores, tanto na defesa quanto no ataque.

    Os jogadores da seleção saudita demonstraram grande personalidade, influenciados pelo estilo do técnico grego Georgios Donis, dominando a posse de bola em algumas jogadas e mostrando grande competitividade contra a seleção uruguaia no ataque.

    Os jogadores da “Selecção Verde” chutaram cinco vezes à baliza da Uruguai no primeiro tempo, sendo três chutes entre os postes e a trave, contra cinco chutes da selecção latino-americana, dos quais dois entre os postes e a trave.

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  • O Fantasma de Renard

    No entanto, o cenário mudou completamente com o início do segundo tempo, quando parecia que o técnico francês Hervé Renard havia voltado a comandar a seleção saudita, cerca de dois meses após sua saída.

    A seleção saudita recuou bastante para a defesa no segundo tempo, como costumava fazer na era Renard, deixando a posse de bola totalmente para a seleção uruguaia, que lançou uma série de ataques contra o gol de Mohammed Al-Owais, por meio de cruzamentos.

    Donis tentou remediar a situação, colocando Naser Al-Dosari no lugar de Musab Al-Juwair, para ajudar Muteb Al-Harbi defensivamente na lateral esquerda, assim como Mohammed Abu Al-Shamat fazia com Saud Abdulhamid na direita.

    No entanto, essa não foi a solução adequada, já que os cruzamentos da seleção latino-americana não pararam, até que surgiu o gol de empate, em meio à total incapacidade da seleção saudita de realizar qualquer tentativa ofensiva.

  • O caso do Marrocos e do Egito

    Ao final da partida, a seleção da Uruguai havia chutado 28 vezes a gol, sendo 10 chutes na trave ou na rede, contra apenas 7 chutes da seleção saudita, dos quais 3 acertaram o gol.

    Esses números refletem o grande recuo da seleção saudita no segundo tempo, quando realizou apenas dois chutes, contra 23 da seleção uruguaia.

    Parece que o técnico grego não aprendeu com o erro cometido pelas seleções de Marrocos e Egito durante a atual edição da Copa do Mundo, quando desperdiçaram suas vantagens sobre o Brasil e a Bélgica, caindo na armadilha do empate.

    No entanto, o pior para a seleção saudita é que as seleções do Marrocos e do Egito tentaram marcar o segundo gol, tanto antes quanto depois do empate, mas o desperdício de chances pelos jogadores impediu isso, ao contrário da “Verde”, que não fez isso de forma alguma.

    De qualquer forma, a seleção saudita precisa aprender com essa lição nas partidas contra a Espanha e Cabo Verde, onde deve jogar de forma mais competitiva, especialmente contra a seleção africana, a fim de conquistar uma vitória imprescindível para a classificação para a próxima fase.

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