Saliba teve que ser substituído, lesionado, após apenas 30 minutos da semifinal da Copa do Mundo contra a Espanha (0 a 2). O jogador de 25 anos caiu no chão sem qualquer contato com o adversário; segundo o jornal L'Equipe, antes disso ele teria sussurrado ao colega de zaga Dayot Upamecano: “Não consigo mais. Minhas costas estão acabadas.”
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"Não aguento mais!" Estrela do Arsenal parece estar prestes a ficar meses afastado após o drama na Copa do Mundo
Agora, o jornal esportivo francês informa que Saliba talvez precise se submeter a uma cirurgia nas costas e, em seguida, ficará afastado dos gramados por quatro a cinco meses. O zagueiro-estrela do Arsenal já havia falado, ao longo do torneio, sobre as dores físicas que o atormentam desde a temporada passada.
“Venho lidando com pequenas dores há alguns meses e tenho aguentado firme, porque a Liga dos Campeões e a Premier League estavam por vir. A Copa do Mundo só acontece a cada quatro anos, então a gente tem que aguentar firme”, disse ele já durante a fase de grupos.
- Getty
O FC Arsenal já estaria procurando um substituto para Saliba
Saliba foi poupado, pelo menos na terceira partida da fase de grupos, pois a França já havia garantido a classificação para as oitavas de final e enfrentou apenas uma seleção B da Noruega na última partida da fase de grupos. Ele foi substituído tanto nessa partida quanto na semifinal pelo ex-jogador do Wolfsburgo, Maxence Lacroix.
Saliba disputou 50 partidas oficiais pelos Gunners na última temporada, foi titular na final da Liga dos Campeões e foi um dos principais responsáveis pela conquista do primeiro título do campeonato desde 2004.
Diante da provável ausência prolongada do zagueiro central, o Arsenal já estaria mantendo conversações com possíveis candidatos à sua substituição.
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