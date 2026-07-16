Agora, o jornal esportivo francês informa que Saliba talvez precise se submeter a uma cirurgia nas costas e, em seguida, ficará afastado dos gramados por quatro a cinco meses. O zagueiro-estrela do Arsenal já havia falado, ao longo do torneio, sobre as dores físicas que o atormentam desde a temporada passada.

“Venho lidando com pequenas dores há alguns meses e tenho aguentado firme, porque a Liga dos Campeões e a Premier League estavam por vir. A Copa do Mundo só acontece a cada quatro anos, então a gente tem que aguentar firme”, disse ele já durante a fase de grupos.