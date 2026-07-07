“Não adianta nada” – Roberto Martinez confirma que deixou o cargo na seleção de Portugal após a eliminação na Copa do Mundo, enquanto o ex-técnico de Cristiano Ronaldo surge como provável sucessor

Em declarações durante a coletiva de imprensa pós-jogo em Dallas, o ex-técnico da Bélgica deixou claro que sua decisão de encerrar o mandato, iniciado em janeiro de 2023, era definitiva.

Martínez afirmou: “Vim para Portugal para ganhar a Copa do Mundo e acho que, sem ganhá-la, não faz sentido continuar. A diretoria e o presidente agora têm a oportunidade de escolher o novo técnico… meu contrato termina hoje.

“Não há muito mais a dizer. Estou muito orgulhoso… me senti acolhido de forma muito calorosa, como mais um português. Foi um prazer, uma fonte de orgulho e uma responsabilidade.”