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“Não adianta nada” – Roberto Martinez confirma que deixou o cargo na seleção de Portugal após a eliminação na Copa do Mundo, enquanto o ex-técnico de Cristiano Ronaldo surge como provável sucessor
Grandes expectativas acabam em fraco resultado
A campanha de Portugal na Copa do Mundo terminou prematuramente após um gol no final da partida marcado por Mikel Merino, que garantiu a vitória da Espanha por 1 a 0 nas oitavas de final. Apesar de contar com um meio-campo de nível mundial, com jogadores como Bruno Fernandes, João Neves e Vitinha, o desempenho da Seleção sob o comando de Martínez não foi convincente ao longo do torneio. Esse fracasso definitivo em alcançar seu grande objetivo de trazer o troféu para casa levou imediatamente o técnico espanhol a anunciar oficialmente sua demissão.
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Declaração oficial de Martinez
Em declarações durante a coletiva de imprensa pós-jogo em Dallas, o ex-técnico da Bélgica deixou claro que sua decisão de encerrar o mandato, iniciado em janeiro de 2023, era definitiva.
Martínez afirmou: “Vim para Portugal para ganhar a Copa do Mundo e acho que, sem ganhá-la, não faz sentido continuar. A diretoria e o presidente agora têm a oportunidade de escolher o novo técnico… meu contrato termina hoje.
“Não há muito mais a dizer. Estou muito orgulhoso… me senti acolhido de forma muito calorosa, como mais um português. Foi um prazer, uma fonte de orgulho e uma responsabilidade.”
A geração de ouro sob escrutínio
A saída de Martínez gerou um amplo debate na mídia internacional de futebol sobre seu histórico com times repletos de estrelas. Antes de não conseguir maximizar o potencial da atual seleção de Portugal, o técnico de 52 anos já havia sido alvo de duras críticas por não ter conquistado títulos com a “geração de ouro” da Bélgica.
De acordo com uma reportagem do jornal português “A Bola”, a federação está agora de olho no ex-técnico do Al-Nassr, Jesus, como principal candidato para liderar seu próximo projeto de longo prazo.
- AFP
Uma nova era sob o comando de Jesus?
O experiente técnico de 71 anos deve se reunir com o presidente da FPF, Pedro Proença, para assinar os termos oficiais do contrato assim que a equipe retornar a Lisboa. Uma tarefa desafiadora aguarda Jesus, que carrega a pesada responsabilidade de reconstruir a mentalidade do elenco rumo ao ciclo da Euro 2028, enquanto o futuro de Cristiano Ronaldo na seleção nacional permanece incerto. Mais adiante, seu foco será estabelecer uma base sólida para a Copa do Mundo de 2030, na qual Portugal atuará como co-anfitrião ao lado da Espanha e do Marrocos.
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