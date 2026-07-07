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Colombia v Portugal: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

“Não adianta nada” – Roberto Martinez confirma que deixou o cargo na seleção de Portugal após a eliminação na Copa do Mundo, enquanto o ex-técnico de Cristiano Ronaldo surge como provável sucessor

R. Martinez
Portugal
J. Jesus
Portugal x Espanha
Espanha
Copa do Mundo

Roberto Martinez confirmou sua saída do cargo de técnico da seleção de Portugal depois que sua equipe repleta de estrelas sofreu uma decepcionante eliminação por 1 a 0 contra a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo. O ex-técnico do Everton afirmou que não havia motivo para continuar após não ter conseguido atingir seus objetivos no torneio, abrindo caminho para que Jorge Jesus assumisse o cargo.

  • Grandes expectativas acabam em fraco resultado

    A campanha de Portugal na Copa do Mundo terminou prematuramente após um gol no final da partida marcado por Mikel Merino, que garantiu a vitória da Espanha por 1 a 0 nas oitavas de final. Apesar de contar com um meio-campo de nível mundial, com jogadores como Bruno Fernandes, João Neves e Vitinha, o desempenho da Seleção sob o comando de Martínez não foi convincente ao longo do torneio. Esse fracasso definitivo em alcançar seu grande objetivo de trazer o troféu para casa levou imediatamente o técnico espanhol a anunciar oficialmente sua demissão.

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  • Portugal Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Declaração oficial de Martinez

    Em declarações durante a coletiva de imprensa pós-jogo em Dallas, o ex-técnico da Bélgica deixou claro que sua decisão de encerrar o mandato, iniciado em janeiro de 2023, era definitiva.

    Martínez afirmou: “Vim para Portugal para ganhar a Copa do Mundo e acho que, sem ganhá-la, não faz sentido continuar. A diretoria e o presidente agora têm a oportunidade de escolher o novo técnico… meu contrato termina hoje.

    “Não há muito mais a dizer. Estou muito orgulhoso… me senti acolhido de forma muito calorosa, como mais um português. Foi um prazer, uma fonte de orgulho e uma responsabilidade.”

  • A geração de ouro sob escrutínio

    A saída de Martínez gerou um amplo debate na mídia internacional de futebol sobre seu histórico com times repletos de estrelas. Antes de não conseguir maximizar o potencial da atual seleção de Portugal, o técnico de 52 anos já havia sido alvo de duras críticas por não ter conquistado títulos com a “geração de ouro” da Bélgica.

    De acordo com uma reportagem do jornal português “A Bola”, a federação está agora de olho no ex-técnico do Al-Nassr, Jesus, como principal candidato para liderar seu próximo projeto de longo prazo.

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    Uma nova era sob o comando de Jesus?

    O experiente técnico de 71 anos deve se reunir com o presidente da FPF, Pedro Proença, para assinar os termos oficiais do contrato assim que a equipe retornar a Lisboa. Uma tarefa desafiadora aguarda Jesus, que carrega a pesada responsabilidade de reconstruir a mentalidade do elenco rumo ao ciclo da Euro 2028, enquanto o futuro de Cristiano Ronaldo na seleção nacional permanece incerto. Mais adiante, seu foco será estabelecer uma base sólida para a Copa do Mundo de 2030, na qual Portugal atuará como co-anfitrião ao lado da Espanha e do Marrocos.

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